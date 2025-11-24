ETV Bharat / entertainment

কাপুৰ বংশৰ সেই কিংবদন্তি অভিনেতাগৰাকী, যাৰ নামেৰে ৰখা হৈছিল ৰণবীৰ কাপুৰৰ নাম

ৰাজ কাপুৰৰ ১০০ বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উদযাপনৰ বাবে কাপুৰ পৰিয়াল একত্ৰিত হোৱাৰ সময়তে বাহিৰলৈ ওলাইছে বহু কথা ৷

actor ranbir kapoor got this name from his grandfather raj kapoor
কিংবদন্তি অভিনেতাগৰাকী, যাৰ নামেৰে ৰণবীৰ কাপুৰৰ নাম ৰখা হৈছিল (Photo : ANI)
Published : November 24, 2025 at 10:50 AM IST

হায়দৰাবাদ : নেটফ্লিক্সত ষ্ট্ৰীমিং হৈ আছে ডাইনিং উইথ দ্য কাপুৰছ আৰু এই শ্ব’টোত বলীউডৰ অন্যতম প্ৰখ্যাত কাপুৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে একত্ৰিত হৈ ৰাজ কাপুৰৰ ১০০ বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰিছে । ভাৰতীয় চিনেমাৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ শ্ব’মেন ৰাজ কাপুৰক উদযাপন কৰিবলৈ ৰণবীৰ কাপুৰ, কৰীণা কাপুৰ, কৰিশ্মা কাপুৰ, ৰণধীৰ কাপুৰ, নব্যা নভেলী নন্দাকে আদি কৰি বহুকেইজন বিভিন্ন প্ৰজন্মৰ তাৰকা একত্ৰিত হৈছে ।

শ্ব’টোত ৰাজ কাপুৰৰ নাতি অৰমান জৈনে আয়োজন কৰা দুপৰীয়াৰ ভোজনৰ বাবে পৰিয়ালটো একত্ৰিত হৈছে । শ্ব’টোত পৰিয়ালটোৰ কেইবাটাও ধেমেলীয়া মুহূৰ্ত দেখা গৈছে ৷ তেওঁলোক সকলোৱে ৰাজ কাপুৰৰ বিষয়ে কথা পাতে, তেওঁ কৰি থৈ যোৱা কাম আৰু তেওঁৰ সৈতে একেলগে কটোৱা সময়খিনি মনত পেলাই আৱেগিক হৈ পৰে । শ্ব’টোৰ এটা মুহূৰ্তত ৰণবীৰে নিজৰ ককাকক স্মৰণ কৰি কয় যে তেওঁ কেনেকৈ নিজৰ নামটো ৰাজ কাপুৰৰ পৰা পাইছিল, যাৰ নাম আছিল ৰণবীৰ ৰাজ কাপুৰ ।

নিজৰ নামৰ আঁৰৰ কাহিনীটো শ্বেয়াৰ কৰি ককাকৰ লগত থকা মুহূৰ্তবোৰ মনত পেলাই অভিনেতাজনে কয়, “মোৰ নামটো আচলতে মোৰ ককাৰ নাম । তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম আছিল ৰণবীৰ ৰাজ কাপুৰ । তেনেকৈয়ে তেওঁ চেকত চহী কৰিছিল । মোৰ জন্মৰ সময়ত তেওঁলোকৰ বাবে ‘আৰ’ ৰে আৰম্ভ হোৱা নাম শেষ হৈ গৈছিল । গতিকে মোৰ খুৰাককা শম্মী কাপুৰে ৰাজ কাপুৰক কয় যে, ‘যিহেতু আপুনি এই নামটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, গতিকে তেওঁক দিওঁ’ গতিকে তেওঁৰ পৰাই ৰণবীৰ নামটো পালোঁ ।”

শ্ব’টোত ককাকৰ সৈতে দুয়ো একেলগে বাৰীত বহি থকা ৰণবীৰৰ শৈশৱৰ আভাসো পোৱা যায় । এঘণ্টীয়া এই তথ্যচিত্ৰত পৰিয়াল, খাদ্য আৰু ছবিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে, আৰু ইয়াত কাপুৰ পৰিয়ালটো নিজৰ ঘৰত কেনেকুৱা, কি খায় আৰু কোন বেছি খাদ্যপ্ৰেমী সেই কথা দেখুওৱা হৈছে । (এজেন্সী)

ৰাজ কাপুৰৰ ১০০ বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী
