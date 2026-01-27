বলীউডত তিনি দশক সম্পূৰ্ণ কৰিলে ‘সাৱৰিয়া’ কন্যাই : প্ৰথমখন ছবিতে ৰণবীৰ কাপুৰে স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিছিল ৰাণীৰ সৈতে

বলীউডত তিনি দশক সম্পূৰ্ণ কৰিলে ‘সাৱৰিয়া’ কন্যাই : প্ৰথমখন ছবিতে ৰণবীৰ কাপুৰে স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিছিল ৰাণীৰ সৈতে
৩০ জানুৱাৰীত মুক্তি পাব ৰাণী মুখাৰ্জীৰ নতুন ছবি মৰ্দানী ৩ ৷
হায়দৰাবাদ : বলীউডত ৩০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে ৷ সমগ্ৰ বলীউডেই এই গৌৰৱময় যাত্ৰা উপলক্ষে ৰাণীক ওলগ জনাইছে ৷ বৰ্তমান ৰাণী অন্য এক উপহাৰৰ সৈতে সাজু হৈছে দৰ্শকৰ বাবে ৷
ইয়াৰ মাজতে ৰণবীৰ কাপুৰৰ মন্তব্যই সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ৷ ৰাণী মুখাৰ্জীক ‘এতিয়ালৈকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী’ বুলি অভিহিত কৰিছে অভিনেতাগৰাকীয়ে, ‘সাৱৰিয়া’ত একেলগে কাম কৰাৰ কথা মনত পেলাই নষ্টালজিক হৈ পৰে তেওঁ ।
ভাৰতীয় চিনেমাত তিনি দশকজোৰা যাত্ৰা- এই কথাৰ প্ৰশংসা কৰি অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰে ‘মৰ্দানী’ তাৰকা ৰাণী মুখাৰ্জীক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ হিচাপে অভিহিত কৰে । ৰণবীৰ কাপুৰৰ প্ৰথম চিনেমা ‘সাৱাৰিয়া’- ৰাণী মুখাৰ্জীৰ সৈতেই স্ক্ৰীণ শ্বেয়াৰ কৰিছিল তেওঁ ৷ এই অভিজ্ঞতা ৰণবীৰ কাপুৰৰ বাবে আছিল অনন্য ৷ শেহতীয়াকৈ ‘এতিয়ালৈকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ তাৰকাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম’ বুলি অভিহিত কৰে ৰাণীক ।
ভেৰাইটিৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ‘এনিমেল’ৰ তাৰকাগৰাকীয়ে শ্বেয়াৰ কৰে, “সঁচাকৈয়ে সমগ্ৰ উদ্যোগটো তেওঁৰ আইকনিক ৩০ বছৰীয়া যাত্ৰা উদযাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহাটো আচৰিত কথা ৷” শেহতীয়াকৈ ৰাণী মুখাৰ্জীয়ে আগন্তুক ছবি ‘মৰ্দানী ৩’ৰ বাবে বহু প্ৰশংসা লাভ কৰাৰ কথাও কাপুৰে উল্লেখ কৰে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী ৰাণীৰ সৈতে কৰা প্ৰথমখন ছবিৰ কথা মনত পেলাই ৰণবীৰে লগতে কয়, “মই সদায় অনুভৱ কৰি আহিছো যে, ৰাণী এগৰাকী ভাৰতৰ এতিয়ালৈকে সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ তাৰকাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আৰু তেওঁ কামৰ জৰিয়তে আমাৰ উদ্যোগটোক সংজ্ঞায়িত কৰা এগৰাকী ব্যক্তি ।”
তেওঁৰ প্ৰজেক্ট আৰু চৰিত্ৰৰ বাছনিয়ে আজিৰ যুগত পৰ্দাত নাৰীক কেনেকৈ চিত্ৰিত কৰে, সেয়া মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰে । “মোৰ প্ৰথমখন ছবি ‘সাৱাৰিয়া’ৰ সহ-অভিনেত্ৰী ৰাণী আৰু তেওঁ প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি যিয়ে মোক কৈছিল যে মই যদি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰো তেন্তে মই বহু দূৰ যাম”, ৰণবীৰৰ ভাষ্য ৷ সেই বাৰ্তালাপটো মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো, কাৰণ মোৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় সময়ত ই মোক যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস দিছিল ।"
ৰণবীৰ কাপুৰে ৰাণী মুখাৰ্জীক ‘মানুহক সুখী কৰিবলৈ নিজৰ জীৱন উৎসৰ্গা কৰা এগৰাকী মনোৰঞ্জক’ ব্যক্তি বুলি অভিহিত কৰে ৷ তেওঁ কয় যে, ৰাণীৰ ব্যক্তিত্বই তেওঁক বাৰুকৈয়ে প্ৰভাৱিত কৰিছে । “তেওঁৰ ছবিবোৰে মোৰ ওপৰত যি প্ৰভাৱ পেলাইছে, সেই কথা বৰ্ণনা কৰিবলৈ মোৰ হাতত শব্দ নাই”, বুলিও তেওঁ লগতে কয় ।
বহু প্ৰত্যাশিত ‘মৰ্দানী ৩’ ছবিখনত ৰাণী মুখাৰ্জী সাহসী আৰু নিৰ্ভীক পুলিচ শিৱানী শিবাজী ৰয় হিচাপে উভতি আহিছে । ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰটোত, কমকৈ ধন ঘটা পৰিয়ালৰ কণমানি ছোৱালীবোৰক অপহৰণ কৰা দেখুওৱা হৈছে ।
অভিৰাজ মিনাৱালাৰ পৰিচালনা আৰু যশ ৰাজ ফিল্মছৰ অধীনত আদিত্য চোপ্ৰাৰ প্ৰযোজনাত নিৰ্মিত ‘মৰ্দানী ৩’ ২০২৬ চনৰ ৩০ জানুৱাৰীত ছবিগৃহত মুক্তি পাব ।
