ৰামৰ চৰিত্ৰটো গ্ৰহণ কৰি ভয়ত থকা ৰণবীৰ নিজৰ বয়সক লৈ কিয় চিন্তাত পৰিছিল?

ৰামৰ চৰিত্ৰটো গ্ৰহণ কৰি ভয়ত থকা ৰণবীৰ নিজৰ বয়সক লৈ কিয় চিন্তাত পৰিছিল?
ৰণবীৰ কাপুৰ স্বীকাৰ কৰে যে ৰামায়ণত অভিনয়ৰ সময়ছোৱাত তেওঁ বহুত ভয় খাই আছিল, ভাবিছিল তেওঁ এই চৰিত্ৰটোৰ বাবে বেছি বয়সীয়া নেকি?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 12:55 PM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ ইতিহাসৰ বহু চৰ্চিত চিনেমা ৰামায়ণত ৰাম চৰিত্ৰটো গ্ৰহণ কৰি বিপাঙত পৰিছিল ৰণবীৰ কাপুৰ ৷ অভিনেতাজনে খোদ এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ বাহ্যিক সমালোচনাতকৈও বেছি ৰণবীৰ কাপুৰে ইম্পোষ্টাৰ চিনড্ৰম (য'ত এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ক্ষমতা, দক্ষতা বা সাফল্যৰ ওপৰত অহৰহ সন্দেহ কৰে)ৰ সৈতে যুঁজি আছিল বুলি স্বীকাৰ কৰে আৰু ৰামায়ণত ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰটোৰক সৈতে তেওঁ ন্যায় কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব নে নাই সেই লৈও আশংকাত আছিল ।
ৰামায়ণ: দ্য ৰাইজ অফ লেজেণ্ডে বিশ্বজুৰি মুক্তিলাভ কৰিছে । নিতেশ তিৱাৰীৰ পৰিচালনাত প্ৰাচীন মহাকাব্যখনৰ এই অভিযোজনত ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৰণবীৰ কাপুৰে । অভিনেতাগৰাকী আৰু চিনেমাৰ দলটো বহু সমালোচনাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল, কিয়নো বহু সংখ্যক দৰ্শকে ৰণবীৰক শ্ৰদ্ধাৰ হিন্দু দেৱতাৰ চৰিত্ৰত গ্ৰহণ কৰিব বিচৰা নাছিল বা সেই চৰিত্ৰত ৰণবীৰক চাবলৈ দৰ্শকে সংগ্ৰাম কৰিলগীয়া হৈছিল ।
দৰ্শকে সমালোচনা কৰাৰ সময়তে ৰণবীৰে এতিয়া পৰ্দাত ৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰোতে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয়ে কয় । ছবিখনৰ প্ৰচাৰৰ বাবে কৰি থকা বিভিন্ন সাক্ষাৎকাৰত ৰণবীৰে ৰামায়ণৰ চৰিত্ৰ যিকোনো অভিনেতাৰ বাবে জীৱনত এবাৰ পোৱা সুযোগ বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ লগতে শ্বেয়াৰ কৰে যে, ৰামৰ ভূমিকাটোৱে তেওঁলৈ অপৰিসীম দায়িত্ব আৰু প্ৰত্যাহ্বান কঢ়িয়াই আনিছিল ।
মূলসুঁতিৰ বাণিজ্যিক চিনেমাৰ দৰে নহয়, তেওঁ লক্ষ্য কৰিছিল যে, এই চৰিত্ৰটোৱে ব্যক্তিগত পছন্দক প্ৰাধান্য নিদিয়ে, যিহেতু এই চৰিত্ৰটোক শতিকাজুৰি লাখ লাখ লোকে পূজা কৰি আহিছে আৰু ই সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ মূল ।
“যদি মই এনিমেল বা ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ দৰে ছবিত চৰিত্ৰ এটা কৰো, তেন্তে তাত সৃষ্টিশীল স্বাধীনতা এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণলৈকে থাকে । কিন্তু ৰামায়ণৰ দৰে কাহিনী হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ আগতে লিখা হৈছে, গতিকে আপুনি তাত একো সালসলনি কৰিব নোৱাৰে", ৰণবীৰে কয় ।
নিজৰ প্ৰজন্মৰ অন্যতম পাৰদৰ্শী অভিনেতা হিচাপে বহুলভাৱে পৰিচিত ৰণবীৰে ভগৱান ৰামৰ সততা আৰু সৰলতাক পৰ্দাত জীৱন্ত ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে আত্মসন্দেহ আৰু ভয় অনুভৱ কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰে । বাহ্যিক সমালোচনাতকৈ তেওঁ নৈতিক ধাৰ্মিকতাই সংজ্ঞায়িত কৰা চৰিত্ৰটোক ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ আভ্যন্তৰীণ হেঁচা অনুভৱ কৰিছিল ।
"কাহিনীটো বিশ্বাস কৰক, ভিতৰৰ সেই ভয়ৰ মাতবোৰ আওকাণ কৰক ৷ আপুনি এটা সম্প্ৰদায়ক সন্তুষ্ট কৰিব নে আন এটা সম্প্ৰদায়ক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ওলাইছে সেই বিষয়ে চিন্তা আপোনাৰ কামত সোমাই পৰিব পাৰে । কাহিনীটোত বিশ্বাস কৰিব লাগিব, ইয়াৰ প্ৰতি ভক্তি থাকিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ অভিনয় সহজ কৰি ৰাখিব লাগিব", তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰে ।
তেওঁ ঐশ্বৰিক আকৃতিক চিত্ৰণ কৰাৰ সময়ত অত্যধিক সচেতন হোৱাৰ কথাটোও সম্বোধন কৰিছিল । তেওঁ কয়, "যেতিয়া আপুনি গম পাই যে, আপুনি দেৱতাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে, তেতিয়া আপোনাৰ পৰা এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰণৰ প্ৰদৰ্শন আশা কৰা হয় । আপুনি দেখাত কেনেকুৱা, কেনেকৈ খোজ কাঢ়ে আৰু নিজকে কেনেকৈ কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে সেই বিষয়ে সচেতন হৈ পৰে । হঠাতে আপুনি নিজকে অতি গুৰুত্বসহকাৰে ল’বলৈ আৰম্ভ কৰে ।"
ৰণবীৰে স্বীকাৰ কৰে যে তেওঁ এই ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত প্ৰথমতে Imposter Syndrome (য'ত এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ ক্ষমতা, দক্ষতা বা সাফল্যৰ ওপৰত অহৰহ সন্দেহ কৰে) অনুভৱ কৰিছিল ।
মোৰ ভয় লাগিছিল
"অৱশ্যেই । মোৰ লগত ঠিক তেনেকুৱাই হ’ল ৷ মোৰ ভয় লাগিছিল । মই ভাবিলোঁ যে, মই ভূমিকাটোৰ বাবে বেছি বয়সীয়াল হৈ পৰিছো নেকি আৰু ইয়াৰ সৈতে ন্যায় কৰিব পাৰিম নে? মোৰ ইমানবোৰ নিৰাপত্তাহীনতা আৰু নিজৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন আছিল । কিন্তু সুযোগটো মোৰ ঠিক সন্মুখতে আছিল আৰু মই জানিছিলোঁ যে এইটো জীৱনত এবাৰ পোৱা সুযোগ । ই কেনেধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াক আমন্ত্ৰণ কৰিব সেই বিষয়েও মই অতি সচেতন আছিলোঁ", ৰণবীৰে কয় ।
তেওঁ লগতে প্ৰকাশ কৰে যে পৌৰাণিক ব্যক্তিত্বক জীৱন্ত কৰি তোলাৰ চাবিকাঠি হ’ল তেওঁলোকক প্ৰথমে মানুহ কৰা । তেওঁ কয়, "মানুহ হিচাপে তেওঁলোকক বিশ্বাসযোগ্য কৰি তুলিব লাগিব । তেওঁলোকক দুৰ্বলতা আৰু বাস্তৱিক আৱেগ দিব লাগিব ।"
উল্লখ্য যে, ৪,০০০ কোটি বাজেটৰ সৈতে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ দামী ছবিখন হৈছে ৰামায়ণ ৷ দুটা খণ্ডত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৰামায়ণ ৷ ৫ নৱেম্বৰত বিশ্বব্যাপী মুক্তি লাভ কৰে প্ৰথম খণ্ডই । আনহাতে দ্বিতীয়টো খণ্ড আগন্তুক বছৰৰ দীপাৱলীৰ সময়ত মুক্তি পাব বুলি খবৰ ওলাইছিল; কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ মুক্তি ২০২৮ লৈ ঠেলি দিয়া হ'ব পাৰে বুলি প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে । দ্বিতীয় অংশৰ চূড়ান্ত মুক্তিৰ তাৰিখ সম্পৰ্কে আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকৰণ এতিয়াও আহিবলৈ বাকী ৷
লগতে পঢ়ক : ঘনিষ্ঠৰ অসন্মিতৰ পাছতো যশে কিয় বাছি ল’লে ৰাৱণৰ চৰিত্ৰ?