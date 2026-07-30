‘ৰামায়ণ’ৰ ট্ৰেইলাৰত ফুটি উঠিল লংকাধিপতি ৰাৱণৰ শক্তি; ৰণবীৰ-সাই পল্লৱীৰ যুটিয়ে সৃষ্টি কৰিলে যাদুৰ

‘ৰামায়ণ’ৰ ট্ৰেইলাৰত ফুটি উঠিল লংকাধিপতি ৰাৱণৰ শক্তি; ৰণবীৰ-সাই পল্লৱীৰ যুটিয়ে সৃষ্টি কৰিলে যাদুৰ
নিতেশ তিৱাৰীৰ নিৰ্দ্দেশনাত ‘ৰামায়ণ’: বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ VFX ষ্টুডিঅ’ৰ হাতত প্ৰাণ পাই উঠিল ভাৰতৰ মহান মহাকাব্য ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 30, 2026 at 9:49 AM IST
হায়দৰাবাদ : 'ৰামায়ণ: পাৰ্ট ১' চলচ্চিত্ৰখনৰ বহু প্ৰত্যাশিত অফিচিয়েল ট্ৰেইলাৰটো নিৰ্মাতাসকলে মুকলি কৰিছে । ২০২৬ চনৰ ৩০ জুলাইৰ পুৱতি নিশা হিন্দী, কান্নাড়া, তেলুগু, তামিল আৰু মালায়ালম এই ৫টা ভাষাত ট্ৰেইলাৰটো মুক্তি দিয়া হয় ।
ট্ৰেইলাৰটোৰ আৰম্ভণিতে যশক লংকাৰ ৰজা ৰাৱণ হিচাপে দেখুওৱা হৈছে । ইয়াৰ পিছত অযোধ্যাত ভগৱান ৰামৰ দিনবোৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰামায়ণৰ পৌৰাণিক কাহিনীভাগ তুলি ধৰা হৈছে । কৈকেয়ীৰ দাবী ৰক্ষা কৰি ৰামৰ বনবাস যাত্ৰা, শূৰ্পনখাৰ ঘটনা আৰু 'সীতা হৰণ'কে ধৰি এই মহাকাব্যখনৰ মূল ঘটনাসমূহৰ এক বিস্তৃত আভাস এই ট্ৰেইলাৰটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
ৰামায়ণত ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৰণবীৰ কাপুৰে ৷ দেৱী সীতাৰ ৰূপত সাই পল্লৱীৱে সকলোৰে দৃষ্টি হৰণ কৰিছে ৷ যশে ফুটাই তুলিছে ৰাৱণৰ উন্মাদ চৰিত্ৰ ৷ লক্ষ্মণৰ ৰূপত ৰবি ডুবে, কৈকেয়ীৰ হিচাপে লাৰা দত্ত, শূৰ্পনখাৰ চৰিত্ৰত ৰকুল প্ৰীত সিঙে প্ৰশংসা লাভ কৰিছে ৷ ৰজা দশৰথৰ ৰূপত অৰবিন্দ গোভিলক দৰ্শকে পছন্দ কৰিছে ৷ প্ৰত্যেকজন শিল্পীকেই নিজৰ নিজৰ চৰিত্ৰত অতি উপযুক্ত হিচাপে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্ত চিত্ৰনাট্যকাৰ শ্ৰীধৰ ৰাঘৱনে এই বোলছবিখনৰ কাহিনীভাগ অভিযোজন কৰিছে । 'ৰামায়ণ'ছবিখনত বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কলা-কুশলীৰ সহযোগিতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । ইয়াত অস্কাৰ বিজয়ী সংগীতজ্ঞ ক্ৰমে হান্স জিমাৰ আৰু এ.আৰ. ৰহমানে সংগীত পৰিচালনা কৰিছে ।
চলচ্চিত্ৰখনৰ প্ৰযোজক আৰু মূল পৰিকল্পনাকাৰী নমিত মালহোত্ৰাই বোলছবিখনৰ বিষয়ে এইদৰে কয়, "আমাৰ পৰিচয় ৰামায়ণ কেৱল এখন মহাকাব্যই নহয়, ই আমাৰ জীৱনধাৰা আৰু এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আনটো প্ৰজন্মলৈ সংস্কৃতি কঢ়িয়াই নিয়াৰ মাধ্যম । প্ৰতি বছৰে বিজয়া দশমী আৰু দীপাৱলীয়ে আমাক সোঁৱৰাই দিয়ে যে, আন্ধাৰৰ ওপৰত পোহৰৰ আৰু অসত্যৰ ওপৰত সত্যৰ জয় নিশ্চিত । হাজাৰ হাজাৰ বছৰৰ পিছতো মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনক প্ৰভাৱিত কৰি ৰখা এনে কাহিনী অতি বিৰল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "গোলকীয় চলচ্চিত্ৰ জগতত মোৰ জীৱনৰ বহু সময় কটোৱাৰ বাবে মই সদায় বিশ্বাস কৰি আহিছোঁ যে, ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ কাহিনীবোৰে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মঞ্চত স্থান পোৱাৰ যোগ্য । আজি অৱশেষত আমাৰ হাতত এনে শিল্পী, প্ৰযুক্তি, কাৰুশিল্প আৰু সামূহিক আকাংক্ষা আছে যাৰ দ্বাৰা আমি এই অসাধাৰণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক বিশ্বৰ সকলো ঠাইতে প্ৰকৃত ৰূপত, এক বৃহৎ পৰিসৰত আৰু চিনেমাটিক উৎকৃষ্টতাৰে দৰ্শকৰ আগত দাঙি ধৰিব পাৰিম ।"
তেওঁ আৰু যোগ কৰে, "এয়া কেৱল এখন চলচ্চিত্ৰৰ আৰম্ভণি নহয় । এয়া বিশ্বৰ আগত ভাৰতৰ চহকী সংস্কৃতিক উদযাপন কৰাৰ এক যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি । ভাৰতে সদায় এই কাহিনীটো বুকুত বান্ধি জীয়াই আহিছে । এতিয়া ইয়াক সমগ্ৰ বিশ্বৰ সৈতে ভাগ বতৰা কৰিবলৈ পোৱাটো আমাৰ বাবে এক গৌৰৱৰ বিষয় ।"
‘ৰামায়ণ’ৰ পৰিচালক নিতেশ তিৱাৰীয়ে কয়, "ৰামায়ণ হৈছে আটাইতকৈ মহান কাহিনীবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম । ই ইয়াৰ বিশালতাৰ বাবে নহয়, বৰঞ্চ ই বহন কৰা চিৰন্তন মূল্যবোধৰ বাবেহে মহান । এজন চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা হিচাপে ইয়াক সাৰ্বজনীন কৰাৰ কোনো দায়িত্ব মই অনুভৱ কৰা নাছিলোঁ, কাৰণ ই ইতিমধ্যে সাৰ্বজনীন । মোৰ দায়িত্ব আছিল কেৱল সম্পূৰ্ণ সততা, প্ৰামাণিকতা আৰু শ্ৰদ্ধাৰে ইয়াক উপস্থাপন কৰা ।"
তেওঁ লগতে কয়, "চিত্ৰনাট্য আৰু অভিনয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰডাকশ্বন ডিজাইন, সংগীত, ভিজুৱেল ইফেক্টছ আৰু স্ক্ৰীণৰ প্ৰতিটো ফ্ৰেমলৈকে— আমি গ্ৰহণ কৰা প্ৰতিটো সৃষ্টিশীল সিদ্ধান্তৰ আঁৰত এটাহে চিন্তা আছিল- সেইটো হৈছে এই অসাধাৰণ ঐতিহ্যক ইয়াৰ প্ৰাপ্য মৰ্যাদা আৰু সন্মান জনোৱা আৰু লগতে ইয়াক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ চিনেমাটিক কাৰুশিল্পৰ জৰিয়তে উপস্থাপন কৰা ।"
তেওঁ আৰু যোগ কৰে, "এই পৰিকল্পনাক বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ বিশ্বৰ কেইবাজনো শ্ৰেষ্ঠ শিল্পী, টেকনিচিয়ান আৰু গল্পকাৰৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ পোৱাটো মোৰ জীৱনৰ এক ডাঙৰ সৌভাগ্য । মই আশা কৰোঁ সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰ্শকে কেৱল ৰামায়ণৰ বিশালতাকেই নহয়, বৰঞ্চ ইয়াৰ আঁৰৰ আৱেগ, মানৱতা আৰু চিৰন্তন মনোভাৱকো অনুভৱ কৰিব পাৰিব, যাৰ বাবে এই কাহিনী হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি বৰ্তি আছে ।"
নিতেশ তিৱাৰীৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই ‘ৰামায়ণ: পাৰ্ট ওৱান’ ছবিখন সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি ২০২৬ চনৰ দীপাৱলীত মুক্তি পাব । ছবিখন নমিত মালহোত্রাৰ প্ৰাইম ফকাছ ষ্টুডিঅ’ আৰু আঠবাৰকৈ অকাডেমী বঁটা বিজয়ী ভিএফএক্স ষ্টুডিঅ’ 'ডিএনইজি' দ্বাৰা প্ৰযোজিত, যাৰ লগত যশৰ 'মনষ্টাৰ মাইণ্ড ক্ৰিয়েশ্বনছ'ৰ সহযোগ আছে ।
লগতে পঢ়ক : সীমিত সামৰ্থ্যৰ পৰা দ্বিতীয় সুযোগলৈ: গুৰু পূৰ্ণিমাত বলীউডৰ শ্ৰেষ্ঠ শিক্ষকসকলৰ কাহিনী