ETV Bharat / entertainment

পিছলৈ পিছুৱাই দিয়া হ’ল ‘ৰামায়ণ’ৰ ট্ৰেইলাৰ; হলীউডৰ দৰে বিশ্বজুৰি ডাঙৰকৈ মুক্তিৰ প্ৰস্তুতি নিৰ্মাতাৰ!

এ আৰ ৰহমান আৰু হান্স জিমাৰৰ সংগীতৰে ধামাকা কৰিব ‘ৰামায়ণে’; ছেন ডিয়েগো কমিক-কনত জিলিকিল ৰণবীৰ-যশ ৷

trailer launch of Ramayana postponed after Sony Pictures joined as the film's global distributor
২৪ জুলাইত মুক্তি নাপায় ‘ৰামায়ণ’ৰ ট্ৰেইলাৰ! (Photo: ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 24, 2026 at 12:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু যশ অভিনীত ছবিখন বিশ্বজুৰি ডাঙৰকৈ মুক্তি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নিৰ্মাতাসকলৰ ৷ ছনী পিকচাৰ্ছ ছবিখনৰ বিশ্বব্যাপী বিতৰক হিচাপে চুক্তিবদ্ধ হোৱাৰ বাবে 'ৰামায়ণ' চলচ্চিত্ৰখনৰ ট্ৰেইলাৰ মুক্তিৰ তাৰিখ পিছুৱাই দিয়া হৈছে ।

২৪ জুলাইত মুক্তি নাপাই ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু যশ অভিনীত ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ ৷ দৰ্শকৰ বাবে বহুত প্ৰত্যাশিত 'ৰামায়ণ' চলচ্চিত্ৰখনৰ ট্ৰেইলাৰ পূৰ্বৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি ২৪ জুলাইত মুক্তি দিয়া নহ’ব । ছবিখনৰ নিৰ্মাতাসকলে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই ট্ৰেইলাৰ মুক্তিৰ তাৰিখ পিছুৱাই দিছে । তেওঁলোকৰ মতে, চলচ্চিত্ৰখনক লৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এক ডাঙৰ যোগাত্মক পৰিৱৰ্তন বা চুক্তি হোৱাৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।

ছনী পিকচাৰ্ছ এতিয়া 'ৰামায়ণ'ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিতৰক

প্ৰযোজক নমিত মালহোত্ৰাই ঘোষণা কৰিছে যে 'ছনী পিকচাৰ্ছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট' এই চলচ্চিত্ৰখনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিতৰক হিচাপে প্ৰকল্পটোৰ সৈতে জড়িত হৈছে । তেওঁৰ মতে, এই অংশীদাৰিত্বই 'ৰামায়ণ'ৰ যাত্ৰাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা কঢ়িয়াই আনিছে আৰু ইয়াৰ বাবেই সমগ্ৰ দলে ট্ৰেইলাৰ মুক্তিৰ পৰিকল্পনা পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । এই নতুন খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰি মালহোত্ৰাই কয় যে, ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰ এতিয়া সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি মুকলি কৰা হ’ব ।

হলীউডৰ দৰে বৃহৎ পৰিসৰত মুক্তি পাব 'ৰামায়ণ'

এই অংশীদাৰিত্বক প্ৰকল্পটোৰ বাবে এক অতি বিশেষ মুহূৰ্ত বুলি অভিহিত কৰি প্ৰযোজক নমিত মালহোত্ৰাই কয় যে, ইয়াৰ ফলত ছবিখনক এখন ডাঙৰ হলীউড চলচ্চিত্ৰৰ দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উপস্থাপন কৰিব পৰা যাব । তেওঁ লগতে কয় যে, এই সহযোগিতাই বিশ্বৰ দৰ্শকক ভাৰতৰ চহকী সংস্কৃতি আৰু চিৰন্তন কাহিনীৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিব । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ভাৰতীয়সকলকো নিজৰ ঐতিহ্যক লৈ গৌৰৱ কৰাৰ বাবে আন এক সুযোগ প্ৰদান কৰিব ।

প্ৰযোজকগৰাকীয়ে চলচ্চিত্ৰখনৰ সমগ্ৰ যাত্ৰাত ধাৰাবাহিকভাৱে সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ বাবে অনুৰাগীসকলকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । নিজৰ বক্তব্যত তেওঁ এই প্ৰকল্পটোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰখা সকলোৰে প্ৰতি কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে । ইয়াৰ উপৰিও, তেওঁ দেশৰ যুৱ প্ৰজন্মলৈ এক বিশেষ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি কয় যে, যুৱ প্ৰজন্মই হৈছে দেশৰ ভৱিষ্যত আৰু তেওঁলোকক নিজৰ সংস্কৃতি সংৰক্ষণ তথা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা উচিত ।

ছেন ডিয়েগো কমিক-কনত 'ৰামায়ণ'ৰ দল

'ৰামায়ণ' চলচ্চিত্ৰখনৰ সমগ্ৰ দলে 'ছেন ডিয়েগো কমিক-কন' মেলাত এক ভব্য উপস্থিতি সাব্যস্ত কৰাৰ দিনাই এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণাটো কৰা হৈছে । অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰ, যশ, পৰিচালক নিতেশ তিৱাৰী আৰু প্ৰযোজক নমিত মালহোত্ৰাই তাত এক বিশেষ আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰে । তেওঁলোকে ভাৰতৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ মহাকাব্যখনক ডাঙৰ পৰ্দাত উপস্থাপন কৰাৰ আঁৰৰ চিন্তাধাৰা আৰু এই বিশাল প্ৰকল্পটোৰ পৰিসৰৰ বিষয়ে মুকলিকৈ কথা পাতে ।

ট্ৰেইলাৰ মুক্তিৰ এই পলমে উৎসাহিত দৰ্শকসকলক কিছু পৰিমাণে নিৰাশ কৰিব পাৰে যদিও, নিৰ্মাতাসকলে ইংগিত দিছে যে এই অপেক্ষা আচলতে ছবিখনক বিশ্বজুৰি এক বৃহৎ পৰিসৰত মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনাৰেই এটা অংশ ।

লগতে পঢ়ক : ৰামায়ণৰ প্ৰথম আভাস: হনুমান জয়ন্তীত ৰাম ৰূপত ৰণবীৰ কাপুৰক দেখি মন্ত্ৰমুগ্ধ অনুৰাগী আৰু সমালোচক

TAGGED:

ৰামায়ণ চলচ্চিত্ৰৰ ট্ৰেইলাৰ
ৰণবীৰ কাপুৰ ৰামায়ণ
ৰামায়ণ চিনেমা
RAMAYANA TRAILER RELEASE DATE
RAMAYANA TRAILER POSTPONED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.