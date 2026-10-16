ৰামায়ণৰ ট্ৰেইলাৰত উন্নত ভিএফএক্স-চমৎকাৰী এক্সন দৃশ্য, অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই ৰৈছে অনুৰাগীয়ে

ৰামায়ণৰ ট্ৰেইলাৰত উন্নত ভিএফএক্স-চমৎকাৰী এক্সন দৃশ্য, অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই ৰৈছে অনুৰাগীয়ে
ৰামায়ণ ট্ৰেইলাৰ ২: উন্নত ভিএফএক্স আৰু আকৰ্ষণীয় এক্সন দৃশ্যই আপ্লুত কৰিছে দৰ্শকক ৷ ৰামায়ণ: ৰাইজ অফ এ লেজেণ্ডত আছে ভাল আৰু বেয়াৰ মাজৰ যুদ্ধ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 10:34 AM IST
হায়দৰাবাদ : ৰামায়ণ: ৰাইজ অফ এ লেজেণ্ডৰ নিৰ্মাতাসকলে আগন্তুক মহাকাব্যখনৰ দ্বিতীয়টো ট্ৰেইলাৰ ১৫ অক্টোবৰ বৃহস্পতিবাৰে মুকলি কৰে । নতুন ট্ৰেইলাৰটোৱে ভাল আৰু বেয়াৰ মাজৰ যুদ্ধৰ আন এক দৃষ্টিভংগী দেখুৱাইছে । যশে ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত শক্তিশালী অভিনয় কৰিছে, যাক ‘জুই আৰু ক্ৰোধ’ৰ শক্তি হিচাপে বৰ্ণনা কৰা হৈছে ৷ আনহাতে ৰণবীৰ কাপুৰে ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত শান্ত হৈ দৰ্শকৰ মন হৰিছে, যি শক্তিশালী যদিও ৰাৱণৰ পৰা পৃথক । ৫ নৱেম্বৰত বিশ্বজুৰি মুক্তি পাব এই ছবিখন ।
১৫ অক্টোবৰ বৃহস্পতিবাৰে বেংগালুৰুত দ্বিতীয়টো ট্ৰেইলাৰ উন্মোচন কৰা হয় । উন্মোচনী অনুষ্ঠানত ৰণবীৰ কাপুৰ, যশ, সাই পল্লৱী, পৰিচালক নিতেশ তিৱাৰী আৰু প্ৰযোজক নমিত মালহোত্ৰাই অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰথমটো ট্ৰেইলাৰৰ তুলনাত নতুন সংস্কৰণটোত উন্নত ভিজুৱেল ইফেক্ট (ভিএফএক্স), সাজ-পোছাক আৰু চমৎকাৰী এক্সন দৃশ্য আছে ।
নতুন ট্ৰেইলাৰত ৰাৱণক এজন শক্তিশালী শাসক হিচাপে পৰিচয় কৰাই দিয়া হৈছে, যিয়ে নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰি আনকি দেৱতাসকলকো তেওঁৰ আগত শিৰনত কৰিবলৈ বাধ্য কৰাইছে । ‘জুই আৰু ক্ৰোধ’ৰ পৰা জন্মগ্ৰহণ কৰা যশৰ চৰিত্ৰটোক উগ্ৰ আৰু পৃথিৱীখন নিজৰ নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞ যেন লাগে ।
আনহাতে ৰণবীৰ কাপুৰে প্ৰভু ৰামৰ চৰিত্ৰত শান্তি, সাহসৰ প্ৰতীক হিচাপে থিয় দিছে আৰু অশুভ শক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি সমাজৰ হিত সাধন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে । ট্ৰেইলাৰটোত দেখা গৈছে যে, ৰাৱণৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিবলৈ সাজু হোৱাৰ সময়ত ৰামৰ আগমনে কাহিনীৰ গতিপথ কেনেকৈ সলনি কৰে ।
ভিডিঅ’টোত ৰাম আৰু সীতাৰ সম্পৰ্কৰ আভাসো পোৱা গৈছে । ৰাৱণৰ উৰণীয়া ৰথ পুষ্পক বিমান আৰু ৰাৱণৰ লগত যুঁজ দিয়া সাহসী চৰাই জটায়ুকো দেখুওৱা হৈছে । বিশালকায় ছেট, গধুৰ সাজ-পোছাক আৰু ভিজুৱেল ইফেক্টে ছবিখনক অন্য এক মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে । ট্ৰেইলাৰটোত ৰাম আৰু ৰাৱণৰ সংঘৰ্ষৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ছ’নী পিকচাৰ্ছে এটা প্ৰচাৰমূলক ভিডিঅ’ মুকলি কৰিছিল য’ত ৰাৱণে ইন্দ্ৰৰ হাতী ঐৰাৱটক আক্ৰমণ কৰা দেখা গৈছিল । ক্লীপটোত ৰাৱণে ঘোষণা কৰিছে, "প্ৰতিটো মূৰ মোৰ সন্মুখত নতশিৰ হ'ব ।" ৰামে আগন্তুক বিপদৰ বিষয়ে সতৰ্কবাণী দি উত্তৰত কয়, "মই যদি এইটো বন্ধ নকৰো তেন্তে পৃথিৱীখন ধ্বংস হ'ব । এয়া মাত্ৰ আৰম্ভণি ।"
ৰামায়ণৰ: ৰাইজ অফ এ লেজেণ্ডৰ বিষয়ে
নিতেশ তিৱাৰীৰ পৰিচালনা আৰু নমিত মালহোত্ৰাৰ প্ৰযোজনা ৰামায়ণক দুটা খণ্ডত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ৰণবীৰ কাপুৰে ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত, সাই পল্লৱীয়ে সীতাৰ চৰিত্ৰত, যশে ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত, ছানী দেওলে হনুমানৰ চৰিত্ৰত, ৰবি ডুবেই লক্ষ্মণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । ইয়াৰোপৰি অৰুণ গোভিল, লাৰা দত্ত, বিবেক অবেৰয় আৰু কুনাল কাপুৰকো ছবিখনত দেখিবলৈ পোৱা যাব । অসমবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় যে, ইয়াত অসম কন্যা সুৰভী দাসেও অভিনয় কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে ৷
প্ৰাইম ফ’কাছ ষ্টুডিঅ’ৰ প্ৰযোজনাত ডিএনইজি আৰু যশৰ মনষ্টাৰ মাইণ্ড ক্ৰিয়েশ্বনছৰ সহযোগত ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । অস্কাৰ বিজয়ী সুৰকাৰ এ.আৰ. ৰহমান আৰু হান্স জিমাৰে একেলগে ছবিখনৰ সংগীতৰ কাম কৰি আছে ।
প্ৰথম খণ্ডটো ২০২৬ চনৰ ৫ নৱেম্বৰত বিশ্বজুৰি মুক্তি লাভ কৰিব, আনহাতে দ্বিতীয়টো খণ্ড ২০২৭ চনৰ দীপাৱলীত মুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । হিন্দী, তামিল, তেলুগু, কানাড়া আৰু মালয়ালম ভাষাত মুক্তি পোৱা ছবিখন আইমেক্সতো মুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
ৰাজকীয় ৰূপত ৰণবীৰ কাপুৰ, শক্তিশালী খলনায়ক হিচাপে যশৰ প্ৰৱেশ আৰু চাওক আৰু ১০টা আশ্চৰ্যজনক মুহূৰ্ত
ছানী দেওলৰ পৰা ৰণবীৰ কাপুৰলৈ: ‘ৰামায়ণ’ৰ বিশাল তাৰকা মণ্ডলীৰ মাজত অসমৰ সুৰভী কোনটো চৰিত্ৰত ?
ৰামায়ণ মুক্তিৰ তাৰিখ নিশ্চিত! বহু প্ৰত্যাশিত ছবিখনৰ এডভান্স বুকিং কেতিয়া মুকলি হ'ব?
ভাৰতীয় চিনেমা ইতিহাসত বৃহৎ মুক্তি! বিশ্বৰ ৫০,০০০ পৰ্দাত নিতেশ তিৱাৰীৰ ‘ৰামায়ণ’