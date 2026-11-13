ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু যশৰ চিনেমা ৰামায়ণে সৃষ্টি কৰা কেইটামান অভিলেখ

ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু যশৰ চিনেমা ৰামায়ণে সৃষ্টি কৰা কেইটামান অভিলেখ
ৰামায়ণে গঢ়ি তোলা অভিলেখৰ তালিকা, কম সময়ৰ ভিতৰতে ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু যশৰ ছবিখনে কেইবাটাও মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰিছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 13, 2026 at 1:58 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৫ নৱেম্বৰত ডাঙৰ পৰ্দাত মুক্তি লাভ কৰে নিতেশ তিৱাৰীয়ে পৰিচালনা কৰা ৰামায়ণ: ১ম খণ্ড । প্ৰাচীন মহাকাব্য ৰামায়ণৰ চিনেমা অভিযোজনত এটা বিশাল তাৰকাৰ দল আছে ৷ ৰণবীৰ কাপুৰ, যশ আৰু সাই পল্লৱীয়ে দৰ্শকক আপ্লুত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
মুক্তিৰ দিনটোত বক্স অফিচত সাধাৰণভাৱে কৰা আৰম্ভণিৰ পিছত ছবিখনে প্ৰায় প্ৰতিদিনে এটাৰ পিছত এটাকৈ অভিলেখ ভংগ কৰি গৈ আছে । অষ্টম দিন (১২ নৱেম্বৰ)ৰ শেষলৈকে ৰামায়ণে ১০০০ কোটি টকাৰ বহুল আকাংক্ষিত ক্লাবত প্ৰৱেশ কৰে বুলি উদ্যোগ ট্ৰেকাৰ ছেকনিল্কে জনায় ।
ৰামায়ণে এতিয়ালৈকে ভংগ কৰা অভিলেখৰ তালিকা
১/ দীপাৱলীৰ পূৰ্বে মুক্তি দিয়া এখন হিন্দী ছবিৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ অ’পেনিং
মুক্তিৰ দিনা ৰামায়ণে ভাৰতত ৬৪.৮৫ কোটি টকাৰ নেট সংগ্ৰহ কৰিছিল ৷ এই সংখ্যাই ছবিখনক দীপাৱলীৰ পূৰ্বে এখন হিন্দী চিনেমাৰ মুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ অ’পেনিং হিচাপে পৰিগণিত কৰে । কেৱল হিন্দী সংস্কৰণে ৪৭.৫০ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু সেয়াও আছিল দেৱালীৰ পূৰ্বে হিন্দী ভাষাৰ ছবি এখনৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্ববৃহৎ মুকলিৰ অভিলেখ ।
ইয়াৰ উপৰিও দীপাৱলীৰ পূৰ্বে মুক্তি দিয়া ছবি হিচাপে বিশ্বজুৰি সৰ্বাধিক সংগ্ৰহ কৰিছিল ছবিখনে, প্ৰথম দিনটোত ১২৮.৭৫ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছিল ।
২/ দীপাৱলীৰ সময়ত হিন্দী ছবিৰ মুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম ৩ দিনৰ সৰ্বাধিক উপাৰ্জন
ৰামায়ণে প্ৰথম তিনিদিনত ১৮২.৭০ কোটি টকা নেট সংগ্ৰহ কৰে । সেইটোৱেই আছিল দীপাৱলীৰ সময়ত মুক্তি দিয়া হিন্দী ছবি এখনে প্ৰথম তিনিদিনত সংগ্ৰহ কৰা সৰ্বাধিক সংগ্ৰহ ।
৩/ ভাৰতীয় ছবিৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে প্ৰথমটো সোমবাৰৰ সৰ্ববৃহৎ উপাৰ্জন
এই অভিলেখে বক্স অফিচত ৰামায়ণৰ সম্পূৰ্ণ গতিয়েই সলনি কৰি দিলে ৷ মুক্তিৰ পঞ্চম দিনটোত ৰামায়ণে ভাৰতত ১০৭.৫০ কোটি টকা নেট সংগ্ৰহ কৰিছিল । দেওবাৰৰ ৫৬.১৫ কোটি টকাৰ তুলনাত এই জাঁপ ৯১.৫% আছিল ।
ভাৰতীয় ছবি এখনৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে মুক্তিৰ পিছৰ প্ৰথমটো সোমবাৰৰ এয়া সৰ্বোচ্চ সংকলন হিচাপে পৰিগণিত হয় । ইয়াৰ পূৰ্বে এই অভিলেখ আছিল ধুৰন্ধৰ ২ৰ হাতত । ৰণবীৰ সিঙৰ ছবিখনে মুক্তিৰ পিছৰ প্ৰথমটো সোমবাৰে প্ৰায় ৬০ৰ পৰা ৬৫ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু ৰামায়ণে ইয়াক বৃহৎ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে । মুক্তিৰ পঞ্চম দিনটো ৰামায়ণে এতিয়ালৈকে সৰ্ববৃহৎ উপাৰ্জন কৰা দিন হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
৪/এদিনতে ১০০ কোটি টকাৰ নেট অতিক্ৰম কৰা দ্বিতীয়খন বলীউড ছবি
সোমবাৰে ১০৭.৫০ কোটি টকা উপাৰ্জনেৰে ৰামায়ণ ধুৰন্ধৰ ২ৰ পিছত ভাৰতত এদিনতে ১০০ কোটি টকাৰ নেট অতিক্ৰম কৰা দ্বিতীয়খন বলীউড ছবি হিচাপে পৰিগণিত হয় । ভাৰতীয় ছবিৰ মুষ্টিমেয় ছবিয়েহে এতিয়ালৈকে এই কাম কৰিছে । ই এটা অতি সৰু ক্লাব ।
৫/ দ্ৰুততম ৩০০ কোটি টকা নেট সংগ্ৰহ, যৌথভাৱে দ্বিতীয়খন দ্ৰুততম ছবি
মাত্ৰ ৫ দিনতে ভাৰতত ৩০০ কোটি টকাৰ নেট অতিক্ৰম কৰিলে ছবিখনে । ৩০০ কোটি টকাৰ নেট লাভ কৰা বলীউডৰ যৌথ দ্বিতীয়খন দ্ৰুততম ছবি হিচাপে পৰিগণিত হয় ৰামায়ণ । ই শ্বাহৰুখ খানৰ জোৱানৰ সৈতে একে শাৰীলৈ আহে, যিয়ে ৩০৬.৫৮ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল ।
৬/ ভাৰতত ৫০০ কোটি টকাৰ নেট সংগ্ৰহ কৰা দ্বিতীয়খন দ্ৰুততম ছবি
সপ্তম দিনত ছবিখনে ভাৰতত ৫০০ কোটি টকাৰ নেট অতিক্ৰম কৰে আৰু সেইবাবেই ধুৰন্ধৰ ২ৰ পিছত ভাৰতৰ ৫০০ কোটি টকাৰ ক্লাবত প্ৰৱেশ কৰা দ্বিতীয়খন দ্ৰুততম ছবি হিচাপে পৰিগণিত হয় ৰামায়ণ ।
৭/ বিশ্বজুৰি ১০০০ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰা তৃতীয়খন দ্ৰুততম ছবি
এতিয়ালৈকে এইটোৱেই হৈছে সৰ্ববৃহৎ অভিলেখ । অষ্টম দিনত ছবিখনে বিশ্বজুৰি ১০০০ কোটি টকা অতিক্ৰম কৰিছিল । ১০০০ কোটি টকাৰ ক্লাবত প্ৰৱেশ কৰা তৃতীয়খন দ্ৰুততম ভাৰতীয় ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ৰামায়ণ ।
কেৱল পুষ্পা ২: দ্য ৰুল আৰু ধুৰন্ধৰ ২: দ্য ৰিভেঞ্জেহে দ্ৰুতগতিত অভিলেখ সৃষ্টি কৰিলে । দুয়োখন ছবিয়ে ৭ দিনত এই মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰিছিল ।
ৰামায়ণে বাহুবলী ২: দ্য কনক্লুজন, যিখন ছবিয়ে ১০ৰ পৰা ১১ দিন লৈছিল, আৰ আৰ আৰ যিয়ে ১৬ দিন লৈছিল, কে জি এফ চেপ্টাৰ ২ আৰু জোৱান যিয়ে ১৮ দিন লৈছিল আৰু পাঠান যিয়ে ২৭ দিন লৈছিল, এই ছবিসমূহক পৰাস্ত কৰিলে ।
৮/ ১১সংখ্যক ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ যি বিশ্বজুৰি ১,০০০ কোটি আয় অতিক্ৰম কৰিছে
বিশ্বজুৰি এতিয়ালৈকে ১০০০ কোটি টকাৰ ক্লাবত প্ৰৱেশ কৰা ৰামায়ণ ১১ সংখ্যক ভাৰতীয় ছবি হিচাপে পৰিগণিত হয় । সেই অভিলেখ গঢ়া প্ৰথমখন ছবি আছিল আমিৰ খানৰ দংগল, যিখন এতিয়াও ২০৭০.৩০ কোটি টকাৰ সৈতে বিশ্বজুৰি ২০০০ কোটি টকা অতিক্ৰম কৰা একমাত্ৰ ভাৰতীয় ছবি ।
৯/ ৭ দিনৰ প্ৰতিটো দিনতে বিশ্বজুৰি ১০০ কোটি টকা
এইটো এনে এটা অভিলেখ যাৰ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হোৱা নাই । প্ৰথম ৭ দিনত ৰামায়ণে প্ৰতিটো দিনতে বিশ্বজুৰি ১০০ কোটিতকৈ অধিক উপাৰ্জন কৰিছিল । তাৰ ভিতৰত মুকলিৰ দিনটো, লেহেমীয়া শুকুৰবাৰ আৰু সপ্তাহৰ দিনবোৰো অন্তৰ্ভুক্ত । ছেকনিল্কৰ মতে, একেৰাহে ৭ দিন ১০০ কোটিতকৈ এধিক উপাৰ্জন কৰা এইখন বলীউডৰ প্ৰথম ছবি ।
১০/ বুকমাইশ্ব’ত এদিনতে সৰ্বাধিক টিকট বিক্ৰীৰ অভিলেখ
সোমবাৰে বুকমাইশ্ব’ত ছবিখনৰ এদিনতে ১৬.৬০ লাখ টিকট বিক্ৰী হয় । সেইটোৱে ধুৰন্ধৰ ২ৰ ১৬.৪০ লাখ টিকট বিক্ৰীৰ বলীউডৰ পূৰ্বৰ অভিলেখ ভংগ কৰিলে ।
১১/ বুকমাইশ্ব’ ত একেৰাহে চাৰিদিন ১ মিলিয়ন প্লাছ টিকট বিক্ৰীৰ অভিলেখ
বুকমাইশ্ব’ত একেৰাহে চাৰিদিন ধৰি ১০ লাখতকৈ অধিক টিকট বিক্ৰীৰ অভিলেখ গঢ়ে ছবিখনে । এতিয়ালৈকে এই অভিলেখ গঢ়া ষষ্ঠখন ভাৰতীয় ছবি হৈ পৰিছে ৰামায়ণ ।
১২/ ভাৰতীয় ছবিৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্ববৃহৎ আইমেক্স মুকলি
ভাৰতীয় ছবিৰ ৰামায়ণে এতিয়ালৈকে বিশ্বজুৰি আইমেক্সৰ সৰ্ববৃহৎ মুকলিৰ অভিলেখ গঢ়ে, প্ৰায় ৬০ লাখ ডলাৰেৰে, যিটো প্ৰায় ৫৬.২৫ কোটি টকা । কেৱল ভাৰততে ভাৰতীয় ছবি এখনৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বৃহৎ আইমেক্স অ’পেনিং হৈছিল, প্ৰায় ২০ লাখ ডলাৰেৰে, প্ৰায় ১৮.৭৫ কোটি টকা । উত্তৰ আমেৰিকাই আইমেক্সত প্ৰায় ২৫ লাখ ডলাৰৰ বৰঙণি আগবঢ়াইছিল ।
১৩/ ব্ৰিটেইন আৰু আয়াৰলেণ্ডৰ বক্স অফিচত শীৰ্ষস্থান দখল কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় ছবি
ব্ৰিটেইন আৰু আয়াৰলেণ্ডত ৰামায়ণে বক্স অফিচৰ চাৰ্টত ২১ লাখ পাউণ্ডেৰে ১ নম্বৰ স্থান দখল কৰে, যিটো প্ৰিভিউকে ধৰি প্ৰায় ২৮ লাখ ডলাৰ । খবৰ অনুসৰি সেই টেৰিটৰীসমূহত ১ নং স্থান দখল কৰা এইখনেই আছিল প্ৰথমখন ভাৰতীয় ছবি ।
১৪/ প্ৰথমটো সোমবাৰে উত্তৰ আমেৰিকাত সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা ভাৰতীয় ছবি
উত্তৰ আমেৰিকাত ছবিখনে মুক্তিৰ পিছৰ প্ৰথমটো সোমবাৰে ১৩.৭ মিলিয়ন ডলাৰ সংগ্ৰহ কৰে । সেইটোৱেই আছিল উত্তৰ আমেৰিকাৰ ভাৰতীয় ছবি এখনৰ বাবে প্ৰথম সোমবাৰৰ সৰ্বাধিক উপাৰ্জন । ছবিখনে ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰায় ১১.৪ মিলিয়ন ডলাৰ সংগ্ৰহ কৰা ধুৰন্ধৰ ২ৰ অভিলেখ অতিক্ৰম কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ছাৰে ছয় দিনত বিদেশত ৩ কোটি ডলাৰ অতিক্ৰম কৰিলে ৰামায়ণে, যি গতি ২০২৩ চনত ৮ দিন লোৱা পাথানতকৈ বহুত বেছি দ্ৰুত ।
১৫/ কেৱল ডাব কৰা সংস্কৰণৰ পৰাই ১০০ কোটি টকাৰ নেট অতিক্ৰম কৰা প্ৰথমখন হিন্দী ছবি
কানাড়া, তেলুগু, তামিল আৰু মালয়ালম-এই চাৰিটা ডাব সংস্কৰণে একেলগে ভাৰতত ১০০ কোটি টকাৰ নেট অতিক্ৰম কৰিলে । ৭ম দিনলৈকে প্ৰায় ১১৫ কোটি টকা নেট সংগ্ৰহ হয় । কেৱল ডাব কৰা সংস্কৰণৰ পৰা ১০০ কোটি টকাৰ নেট অতিক্ৰম কৰা প্ৰথমখন হিন্দী ছবি হৈ পৰে ৰামায়ণ ।
১৬/ মাত্ৰ 7 দিনত এনিমেল আৰু স্ত্ৰী 2 ৰ জীৱনজোৰা সংগ্ৰহ অতিক্ৰম কৰে
৭ম দিনলৈকে ছবিখনে দুখন ডাঙৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবিৰ জীৱনজোৰা বিশ্বব্যাপী সংগ্ৰহ অতিক্ৰম কৰে । এনিমেলে বিশ্বজুৰি ৯১৫ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু স্ত্ৰী ২ য়ে ৮৫৭.১৫ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল । ৭ দিনত ৯৩৪.৫৫ কোটি টকাৰে এই অভিলেখ অতিক্ৰম কৰিলে ৰামায়ণে ।
৮ম দিনত ই এনিমেলৰ ভাৰতত আজীৱন সংগ্ৰহ, আৰু এনিমেল, ধুৰন্ধৰ আৰু পুষ্পা ২ৰ আজীৱন বহিঃৰাষ্ট্ৰৰ সংগ্ৰহো অতিক্ৰম কৰিলে ।
বক্স অফিচত ৰামায়ণৰ গৌৰৱময় দৌৰ অব্যাহত আছে ৷ সকলোৱে ছবিখনৰ বৃহৎ বাজেটৰ কথা আলোচনা কৰি আছে । নমিত মালহোত্ৰ আৰু যশে যৌথভাৱে প্ৰস্তুত কৰা ৰামায়ণখন দুটা খণ্ডত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ বাজেট ৪০০০ কোটি টকা ।
এইখিনিতে ক’ব পাৰি যে আগন্তুক কেইসপ্তাহমানৰ বাবে কোনো বিগ-বাজেটৰ হিন্দী ছবিৰ মুক্তিৰ কথা নাই, আৰু চীন আৰু হংকঙতো ৰামায়ণে মুক্তিলাভ কৰিব, গতিকে অভিলাষী প্ৰকল্পটোৰ অভিলেখৰ তালিকা নিশ্চয়কৈ আগবাঢ়ি গৈ থাকিব ।
লগতে পঢ়ক : বহিঃৰাষ্ট্ৰত ৰামায়ণৰ উন্মাদনা, ইণ্ডোনেছিয়াত ৰণবীৰ-যশ অভিনীত ছবিখনে ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে