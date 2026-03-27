প্ৰভু ৰামৰ মহিমা বিশ্ববাসীৰ সন্মুখলৈ নিবলৈ সাজু নমিত মালহোত্ৰা; হনুমান জয়ন্তীত আহি আছে বিশেষ ছাৰপ্ৰাইজ
২০২৬ চনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ধামাকা ! হনুমান জয়ন্তীত মুক্তি পাব 'ৰাম' ৰূপী ৰণবীৰ কাপুৰৰ প্ৰথম লুক ৷ জানক ছবিখনৰ মুক্তিৰ তাৰিখ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 27, 2026 at 12:11 PM IST
হায়দৰাবাদ : নিৰ্দেশক নীতিশ তিৱাৰীৰ আগন্তুক ছবি 'ৰামায়ণ'ক লৈ অনুৰাগীৰ মাজত ব্যাপক উছাহ দেখা গৈছে । প্ৰযোজক নমিত মালহোত্ৰাই নিশ্চিত কৰিছে যে হনুমান জয়ন্তীৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত ৰণবীৰ কাপুৰৰ প্ৰথমটো লুক (First Look) ৰাজহুৱা কৰা হ'ব ।
- ছবি : ৰামায়ণ (পৰিচালক: নীতিশ তিৱাৰী)।
- মুখ্য চৰিত্ৰ : ৰণবীৰ কাপুৰ (প্ৰভু ৰামৰ ভূমিকাত)।
ঘোষণা : প্ৰযোজক নমিত মালহোত্ৰাই জনোৱা মতে, ছবিখনৰ প্ৰথম ঝলক হনুমান জয়ন্তীৰ দিনা মুক্তি দিয়া হ'ব ।
পৰিচালক নীতিশ তিৱাৰীৰ আগন্তুক ছবি ‘ৰামায়ণ’ক লৈ দৰ্শকৰ মাজত উছাহ দুগুণে বৃদ্ধি পাইছে । শেহতীয়াকৈ প্ৰযোজক নমিত মালহোত্ৰাই নিশ্চিত কৰিছে যে অহা ২ এপ্ৰিলত, হনুমান জয়ন্তীৰ পবিত্ৰ ক্ষণত প্ৰভু ৰামৰ চৰিত্ৰত ৰণবীৰ কাপুৰৰ প্ৰথমটো লুক (First Look) মুকলি কৰা হ’ব ।
২০২৬ চনৰ আটাইতকৈ প্রতীক্ষিত ছবি
দুটা খণ্ডত নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া এই মহাকাব্যখন ২০২৬ চনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চিনেমেটিক অভিজ্ঞতা হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে । বিশ্বজুৰি এক বিশাল পৰিসৰত নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া এই ছবিত শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ অভিনেতা-অভিনেত্ৰী আৰু অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ভাৰতৰ এই প্ৰিয় কাহিনীটোক এক নতুন ৰূপত বিশ্ববাসীৰ সন্মুখলৈ লৈ যোৱাটোৱেই এই প্ৰকল্পৰ মূল উদ্দেশ্য ৷
প্ৰযোজক নমিত মালহোত্ৰাই ৰাম নৱমীৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত ইনষ্টাগ্ৰামযোগে এটা আৱেগিক বাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰি ছবিখনৰ এক ডাঙৰ আপডেট ঘোষণা কৰিছে । তেওঁ লিখে, “শুভ ৰাম নৱমী ৷ দৰ্শকৰ ধৈৰ্য আৰু বিশ্বাসৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ । অহা ২ এপ্ৰিলত ছবিখনৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আমি একেলগে গ্ৰহণ কৰিম । #RamayanaByNamitMalhotra- বিশ্বজুৰি ছবিগৃহত দীপাৱলী ২০২৬ আৰু ২০২৭ ।” এই ঘোষণাই ছবিখনৰ বাবে আগ্ৰহেৰে ৰৈ থকা অনুৰাগীসকলৰ মাজত ব্যাপক উছাহৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷
প্ৰযোজক নমিত মালহোত্ৰাই তেওঁৰ এই পোষ্টটোত 'ৰামায়ণ' ছবিখনৰ সৈতে জড়িত আৱেগিক আৰু সাংস্কৃতিক গুৰুত্বৰ বিষয়ে বিশদভাৱে উল্লেখ কৰিছে । তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ৰামায়ণ আমাৰ সকলোৰে এক আপোন কাহিনী । এই ছবিখনক ইয়াৰ প্ৰকৃত আত্মা আৰু বিশালতাৰে জীৱন্ত কৰি তুলিবলৈ তেওঁলোকে গভীৰ দায়িত্ববোধ, ভক্তি আৰু যত্নৰে কাম কৰিছে ৷
অহা ২ এপ্ৰিলত, হনুমান জয়ন্তীৰ পবিত্ৰ ক্ষণত 'ৰাম'ৰ চৰিত্ৰত ৰণবীৰ কাপুৰৰ প্ৰথমটো লুক (Glimpse) মুকলি কৰা হ’ব । বিগত কেইবা বছৰৰ পৰিশ্ৰমক বিশ্বজুৰি থকা অনুৰাগীসকলৰ সৈতে এক বৃহৎ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে উদযাপন কৰিবলৈ তেওঁলোক সাজু হৈছে । শেষত তেওঁ সকলো দৰ্শককে তেওঁলোকৰ মৰম, বিশ্বাস আৰু ধৈৰ্যৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছে ৷
নিৰ্দেশক নীতিশ তিৱাৰীৰ 'ৰামায়ণ' ছবিখনত ভাৰতীয় চিনেমাৰ কেইবাগৰাকীও তাৰকা অভিনেতাক একেলগে দেখিবলৈ পোৱা যাব । প্ৰভু ৰামৰ চৰিত্ৰত ৰণবীৰ কাপুৰ, দেৱী সীতা হিচাপে সাই পল্লৱী, ৰাৱণৰ ভূমিকাত কে.জি.এফ. খ্যাত যশ, ছানী দেওলে ৰূপায়ন কৰিব প্ৰভু হনুমান আৰু লক্ষ্মণ ৰূপে দৰ্শকে দেখিবলৈ পাব ৰবি ডুবেই ।
সংগীতৰ এক ঐতিহাসিক যুগলবন্দী
এই ছবিখনৰ আন এক ডাঙৰ আকৰ্ষণ হ’ল ইয়াৰ সংগীত । বিশ্ববিখ্যাত সংগীত পৰিচালক হান্স জিমাৰ (Hans Zimmer) আৰু ভাৰতৰ গৌৰৱ এ. আৰ. ৰহমানে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ছবিখনৰ বাবে একেলগে কাম কৰিছে । পৰিচালক নীতিশ তিৱাৰীৰ ‘ৰামায়ণ’ ছবিখনক লৈ দৰ্শকৰ মাজত এতিয়া উৎকণ্ঠা চৰম পৰ্যায়ত আছে ।
বিশ্বমানৰ প্ৰযুক্তি: ছবিখনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কাৰিকৰী বিশেষজ্ঞ আৰু হলীউডৰ প্ৰতিভাক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । উন্নত মানৰ ভিজুৱেল এফেক্টছ (VFX) আৰু আধুনিক কাহিনী কোৱাৰ শৈলীৰে প্ৰাচীন জগতখনক ইয়াত পুনৰ জীৱন্ত কৰি তোলা হ’ব । ছবিখন বিশেষভাৱে IMAX ফৰ্মেটত চিত্ৰগ্ৰহণ কৰা হৈছে, যাতে দৰ্শকে এক অতুলনীয় চিনেমেটিক অভিজ্ঞতা লাভ কৰিব পাৰে ।
মুক্তিৰ সময়সূচী
এই মহাকাব্যিক ছবিখন দুটা খণ্ডত মুক্তি পাব-
- প্ৰথম খণ্ড : ২০২৬ চনৰ দীপাৱলীত ।
- দ্বিতীয় খণ্ড: ২০২৭ চনৰ দীপাৱলীত ।
কেৱল এটি পৌৰাণিক কাহিনী উপস্থাপন কৰাই এই ছবিখনৰ লক্ষ্য নহয় । ভাৰতৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত সঠিক মৰ্যাদাৰে দাঙি ধৰাটোহে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য । এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে হনুমান জয়ন্তীলৈ, যিদিনা ‘ৰাম’ৰ চৰিত্ৰত ৰণবীৰ কাপুৰৰ প্ৰথমটো লুক মুকলি কৰা হ’ব ।
