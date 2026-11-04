'ৰামায়ণ'ৰ প্ৰথম দিনৰ বক্স অফিচ সংগ্রহৰ পূৰ্বানুমান, আগতীয়া বুকিং, প্ৰমাণপত্ৰ, ৰাণটাইম সকলো তথ্য মাত্ৰ এটা ক্লিকত

'ৰামায়ণ'ৰ প্ৰথম দিনৰ বক্স অফিচ সংগ্রহৰ পূৰ্বানুমান, আগতীয়া বুকিং, প্ৰমাণপত্ৰ, ৰাণটাইম সকলো তথ্য মাত্ৰ এটা ক্লিকত
ৰামায়ণৰ বক্স অফিচৰ প্ৰথম দিনৰ সংগ্ৰহৰ পূৰ্বানুমান, আগতীয়া বুকিং, প্ৰমাণপত্ৰ আৰু ৰাণটাইমকে ধৰি সকলো জানি লওক ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 4, 2026 at 12:52 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৪,০০০ কোটি বাজেটৰ সৈতে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ দামী ছবিখন হৈছে ৰামায়ণ ৷ দুটা খণ্ডত নিৰ্মাণ কৰা ‘ৰামায়ণ: ১ম খণ্ড’ কাইলৈ, ৫ নৱেম্বৰত বিশ্বব্যাপী মুক্তিৰ বাবে সাজু হৈছে । আনহাতে দ্বিতীয়টো খণ্ড আগন্তুক বছৰৰ দীপাৱলীৰ সময়ত মুক্তি পাব বুলি খবৰ ওলাইছিল; কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ মুক্তি ২০২৮ লৈ ঠেলি দিয়া হ'ব পাৰে বুলি প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে । দ্বিতীয় অংশৰ চূড়ান্ত মুক্তিৰ তাৰিখ সম্পৰ্কে আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকৰণ এতিয়াও আহিবলৈ বাকী ৷
প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰ্দাত ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু যশক একেলগে চাবলৈ উৎফুল্লিত হৈ আছে দৰ্শক । ৰণবীৰ কাপুৰে ভগৱান শ্ৰীৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ বিপৰীতে যশে বিদ্বান ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । ‘ৰামায়ণ’ক লৈ অপৰিসীম উছাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ আগতীয়া বুকিঙত ১০০ কোটি টকাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ উপক্ৰম হৈছে ছবিখন । ‘ৰামায়ণ’এ কেনেধৰণৰ মুকলি লাভ কৰিব পাৰে, লগতে ইয়াৰ ৰাণটাইম, স্ক্ৰীণ কাউণ্ট আৰু ছবিখনৰ বিষয়ে অন্যান্য প্ৰাসংগিক তথ্যৰ সবিশেষ চাওঁ আহক ।
ৰামায়ণৰ এডভাঞ্চ বুকিং
ছেকনিল্কৰ মতে, বাতৰি লিখাৰ সময়লৈকে ৰামায়ণে এডভাঞ্চ বুকিঙত ৯৭.৬৪ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে । ছবিখন মুক্তি পাবলৈ এতিয়াও এদিন বাকী আছে । ইফালে ছবিখনে ব্লক কৰা আসন বাদ দি ৭৭.৪৪ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে । ৫ নৱেম্বৰৰ পৰা ৯ নৱেম্বৰলৈ পাঁচ দিনীয়া সময়ছোৱাৰ বাবে ৰামায়ণে ৮৩,০৩২টা শ্ব’ত ২৫.৬৫ লাখ টিকট বিক্ৰী কৰিছে । ব্লক কৰা আসন বাদ দিলে বিক্ৰী হোৱা টিকটৰ সংখ্যা ২০.৫৭ লাখ ।
৩৯.৩৫ কোটি টকাৰ মুঠ বিক্ৰীৰ সৈতে ৰামায়ণ ইয়াৰ মুকলি দিন (৫ নৱেম্বৰ)ৰ বাবে আগতীয়া বুকিঙৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আছে । ব্লক কৰা আসন বাদ দিলে এই সংখ্যা ৩৩.৩৪ কোটি । দ্বিতীয় দিনা ১৮.৫৩ কোটি টকা উপাৰ্জন হোৱাৰ বিপৰীতে শনিবাৰৰ বাবে বুকিং ১৯.৬৮ কোটি হয় । দেওবাৰৰ আয় আছিল ১৩.২৩ কোটি আৰু সোমবাৰৰ বাবে এডভাঞ্চ বুকিং বৰ্তমান ৫.৭৮ কোটি ।
‘ৰামায়ণ’ হিন্দী সংস্কৰণে আগভাগ লৈছে
ছবিখনৰ ঘৰুৱা অগ্ৰিম বুকিঙৰ সৰ্বাধিক অংশ হিন্দী সংস্কৰণৰ । ৮ নৱেম্বৰ দেওবাৰে হিন্দী সংস্কৰণটোৱে—১৪,৩১০টা শ্ব’ৰ মাজেৰে—১০.৭৮ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছিল, যিয়ে সেই দিনটোৰ মুঠ অগ্ৰিম বুকিঙৰ ৮২ শতাংশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । তেলুগু সংস্কৰণত ১.৩৫ কোটি টকাৰ বুকিং হোৱাৰ বিপৰীতে কান্নাড়া সংস্কৰণত ৯৫.০৬ লাখ টকাৰ বুকিং হয় । তামিল সংস্কৰণৰ বুকিং আছিল ১৪.২০ লাখ আৰু মালয়ালম সংস্কৰণৰ বুকিং হৈছে ৩৭,৮৭০ টকা ।
দেওবাৰৰ পৰা পোৱা পৰিসংখ্যাই এইটো স্পষ্টভাৱে প্ৰতিফলিত কৰিছে যে, দৰ্শকে থ্ৰীডি প্ৰদৰ্শন চাবলৈ কিমান পছন্দ কৰে । ষ্টেণ্ডাৰ্ড থ্ৰীডি শ্ব’ৱে ৭.১৪ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰাৰ বিপৰীতে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ২ডি স্ক্ৰীণিঙে ৩.৮২ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰে ।
প্ৰিমিয়াম ফৰ্মেটসমূহে—যেনে আইমেক্স, ৪ডিএক্স, ডল্বী চিনেমা, স্ক্ৰীণ-এক্স, ইপিআইকিউ আৰু আইচিইয়ে—২.২২ কোটি টকাৰ অৰিহণা যোগাইছিল, যদিও উপলব্ধ মুঠ শ্ব’ৰ আশা কৰাতকৈ কম অংশ লাভ কৰিছিল ।
ৰামায়ণ প্ৰথম দিনৰ সংগ্রহৰ পূৰ্বানুমান
প্ৰথম দিনটোত বক্স অফিচ সংগ্ৰহেৰে কেইবাখনো ছবিৰ অভিলেখ ভংগ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ‘ৰামায়ণ’। ছবিখনৰ মুক্তিৰ দিনটোত বিশ্বজুৰি ১৪০ কোটিৰ পৰা ২০০ কোটি টকাৰ ভিতৰত উপাৰ্জন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ভাৰতত ছবিখনে সকলো ভাষাতে ৯১ কোটিৰ পৰা ১০০ কোটি টকাৰ ভিতৰত ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, কেৱল হিন্দী সংস্কৰণে ৬৮ কোটিৰ পৰা ৮০ কোটি টকাৰ ভিতৰত উপাৰ্জন কৰিব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । উল্লেখনীয় যে, ‘ৰামায়ণ’এ ভাৰতত মুকলি দিনৰ বাবে ইতিমধ্যে ২৫.৭৭ কোটি টকাৰ প্ৰি-ছেলছ লাভ কৰিছে, ৫.৯৭ লাখ টিকট বিক্ৰী হৈছে । ইফালে, সকলো ভাষাতে প্ৰথম দিনটোৰ বাবে মুঠ সংগ্ৰহ ৩৬ কোটি হৈছেগৈ ।
ৰামায়ণ: প্ৰমাণপত্ৰ, ৰাণটাইম, স্ক্ৰীণ কাউণ্ট
‘ৰামায়ণে’ কোনো ধৰণৰ কৰ্তন নোহোৱাকৈ কেন্দ্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ প্ৰমাণীকৰণ ব’ৰ্ডৰ পৰা ‘ইউ’ (ইউনিভাৰ্চেল) প্ৰমাণ পত্ৰ লাভ কৰিছে । ছবিখন ১৯৫ মিনিট দৈৰ্ঘৰ—অৰ্থাৎ ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট । খবৰ অনুসৰি, ছবিখন বিশ্বজুৰি প্ৰায় ৬০,০০০ পৰ্দাত মুক্তি পাব ৷ ই ভাৰতত ৯,০০০ পৰ্দা নিশ্চিত কৰিছে আৰু বহিঃৰাজ্যত ৫০,০০০ পৰ্দাত প্ৰদৰ্শিত হ’ব । ‘অৱতাৰ: দ্য ৱে অফ ৱাটাৰ’ ৫২ হাজাৰ পৰ্দাত মুক্তি পাইছিল আৰু ‘এভেঞ্জাৰছ: এণ্ডগেম’ ৪৬ হাজাৰ পৰ্দাত মুক্তি পাইছিল । ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক পৰ্দাৰ সংখ্যা থকা ছবিসমূহৰ ভিতৰত ‘পুষ্পা ২: দ্য ৰুল’ আৰু ‘আৰ আৰ আৰ’এ ১০,০০০ৰ পৰা ১৩,০০০ পৰ্দাত মুক্তি লাভ কৰিছিল ।
ৰামায়ণৰ তাৰকামণ্ডলী
নিতেশ তিৱাৰীৰ ‘ৰামায়ণ’ত ৰণবীৰ কাপুৰক ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব ৷ আনহাতে সীতাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে সাই পল্লৱীয়ে । ইফালে যশে ছবিখনত ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । নমিত মালহোত্ৰাই প্ৰযোজনা কৰা এই প্ৰকল্পটো ভাৰতীয় চিনেমাৰ অন্যতম বৃহৎ প্ৰকল্প হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
সকলোবোৰৰ কাৰণে কৃতজ্ঞ: সুৰভী দাসে কিয় ক’লে এইদৰে?
পাকিস্তানত ৰামায়ণৰ জ্বৰ, কৰাচীৰ এটা মন্দিৰত পোষ্টাৰ
ছানী দেওলৰ পৰা ৰণবীৰ কাপুৰলৈ: ‘ৰামায়ণ’ৰ বিশাল তাৰকা মণ্ডলীৰ মাজত অসমৰ সুৰভী কোনটো চৰিত্ৰত ?
ৰাজকীয় ৰূপত ৰণবীৰ কাপুৰ, শক্তিশালী খলনায়ক হিচাপে যশৰ প্ৰৱেশ আৰু চাওক আৰু ১০টা আশ্চৰ্যজনক মুহূৰ্ত