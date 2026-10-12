ৰামায়ণ মুক্তিৰ তাৰিখ নিশ্চিত! বহু প্ৰত্যাশিত ছবিখনৰ এডভান্স বুকিং কেতিয়া মুকলি হ'ব?

ৰামায়ণ মুক্তিৰ তাৰিখ নিশ্চিত! বহু প্ৰত্যাশিত ছবিখনৰ এডভান্স বুকিং কেতিয়া মুকলি হ'ব?
ৰামায়ণ:পাৰ্ট ওৱান ২০২৬ চনৰ ৫ নৱেম্বৰত বিশ্বজুৰি মুক্তি পাব । নিৰ্মাতাসকলে নতুন প’ষ্টাৰ উন্মোচন কৰি নিশ্চিত কৰে যে দশেৰাত এডভান্স বুকিং মুকলি হ’ব ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2026 at 11:00 AM IST
হায়দৰাবাদ : ৰামায়ণ: ১ম খণ্ডৰ মুক্তিৰ তাৰিখক লৈ চলি থকা জল্পনা-কল্পনাৰ মাজতে নিৰ্মাতাসকলে বহু প্ৰত্যাশিত মহাকাব্যখনৰ বিশ্বব্যাপী মুক্তিৰ তাৰিখ নিশ্চিত কৰিলে ৷ নিতেশ তিৱাৰীৰ পৰিচালনাৰে নিৰ্মিত এই ছবিখন অৱশেষত ২০২৬ চনৰ ৫ নৱেম্বৰত সকলো প্ৰিমিয়াম ফৰ্মেটত চিনেমাহললৈ আহিব আৰু দশেৰাত মুকলি হ’ব আগতীয়া বুকিং।
নৱৰাত্ৰিৰ প্ৰথম দিনটোৰ লগত সংগতি ৰাখি ১১ অক্টোবৰ দেওবাৰে এই ঘোষণা কৰে নিৰ্মাতাসকলে । ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত ৰণবীৰ কাপুৰ, সীতাৰ চৰিত্ৰত সাই পল্লৱী, লক্ষ্মণৰ চৰিত্ৰত ৰবি ডুবে আৰু ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত যশক লৈ এখন নতুন প’ষ্টাৰো উন্মোচন কৰে নিৰ্মাতাসকলে । ছ’চিয়েল মিডিয়াত প’ষ্টাৰখন শ্বেয়াৰ কৰি দলটোৱে ঘোষণা কৰে, “য়েহ ৰাম কে যুগ কা আৰম্ভ হে”। এই ঘোষণাই ভাৰতীয় মহাকাব্যখনৰ অন্যতম অভিলাষী চিনেমাৰ অভিযোজনক লৈ প্ৰত্যাশা বৃদ্ধি কৰিছে ।
মুক্তিৰ তাৰিখক লৈ আছিল বহু বিভ্ৰান্তি
বহু প্ৰতিবেদনত বিভিন্ন তাৰিখ প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছতে শেহতীয়াকৈ মুক্তিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছে । ছ’নী পিকচাৰ্ছে বিতৰণ কৰা এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ট্ৰেইলাৰত ছবিখন পূৰ্বে ৬ নৱেম্বৰত বিশ্বব্যাপী মুক্তি দিয়া হ’ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল । ইফালে প্ৰযোজক নমিত মালহোত্ৰাই ইংগিত দিছিল যে, দীপাৱলীৰ সময়ত ছবিখনে ভাৰতত মুক্তি লাভ কৰিব । ৪ নৱেম্বৰত পেইড প্ৰিভিউৰ লগতে ৫ নৱেম্বৰত ভাৰতৰ ছবিগৃহত মুক্তি লসাভ কৰিব পাৰে বুলিও বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল ।
শেহতীয়া ঘোষণামতে, ২০২৬ চনৰ ৫ নৱেম্বৰত বিশ্বব্যাপী থিয়েটাৰত ছবিখন মুক্তি দিয়া হ’ব । দশেৰাত অগ্ৰিম বুকিং মুকলি হোৱাৰ লগে লগে দৰ্শকে অতি সোনকালে প্ৰথম খণ্ডৰ টিকট নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব ।
মুখ্য চৰিত্ৰত ৰণবীৰ কাপুৰ, সাই পল্লৱী আৰু যশ
নতুনকৈ মুক্তি পোৱা প’ষ্টাৰখনে ছবিখনৰ জগতখনৰ আভাস দিছে । ৰণবীৰ কাপুৰে ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে, সীতাৰ চৰিত্ৰত সাই পল্লৱী আৰু লক্ষ্মণৰ চৰিত্ৰত ৰবি ডুবে । যশৰ ৰাৱণৰ চিত্ৰায়নে অনুৰাগীক আপ্লুত কৰিছে, পৌৰাণিক দৃশ্যৰ পৰিসৰক উজ্জ্বল কৰি তুলিছে । ছবিখনত হনুমানৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ছানী দেওলে ।
নিতেশ তিৱাৰীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত, ৰামায়ণ নমিত মালহোত্ৰাৰ প্ৰাইম ফকাছ ষ্টুডিঅ'ডৰ দ্বাৰা প্ৰযোজনা কৰা হৈছে, য'ত আঠবাৰ অস্কাৰ জয়ী ভিজুৱেল ইফেক্টছ কোম্পানী DNEG আৰু যশৰ মনষ্টাৰ মাইণ্ড ক্ৰিয়েশ্বনে সহযোগিতা কৰিছে । এই প্ৰকল্পত ভাৰতীয় পৌৰাণিক কাহিনীৰ সৈতে বৃহৎ পৰিসৰৰ দৃশ্য প্ৰভাৱৰ সংমিশ্ৰণ ঘটিছে । ইয়াৰ সংগীত এ আৰ ৰহমান আৰু হান্স জিমাৰে ৰচনা কৰিছে, অভিলাষী অভিযোজনৰ বাবে দুটা বিখ্যাত নাম একত্ৰিত হৈছে এইবাৰ ।
২০২৭ চনৰ দীপাৱলীত মুক্তি পাব ৰামায়ণৰ দ্বিতীয় খণ্ড
২০২৬ চনৰ ৫ নৱেম্বৰত ১ম খণ্ড মুক্তি পাব আৰু ২০২৭ চনৰ দীপাৱলীৰ সময়ত দ্বিতীয় খণ্ড আহিব । দুয়োখন ছবি সমগ্ৰ ভাৰততে হিন্দী, তামিল, তেলুগু, কানাড়া আৰু মালয়ালম ভাষাত মুক্তি পাব । ইয়াৰ উপৰিও আইমেক্স আৰু অন্যান্য প্ৰিমিয়াম ফৰ্মেটত উপলব্ধ হ’ব । ভাৰতৰ বাহিৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিতৰণ ছ’নী পিকচাৰ্ছে চম্ভালিব, আনহাতে ধৰ্ম প্ৰডাকশ্বনে হিন্দী ভাষী বজাৰত ছবিখন বিতৰণ কৰিব ।
লগতে পঢ়ক : ৬ নৱেম্বৰত ভাৰতত মুক্তি নাপাই ৰণবীৰৰ ‘ৰামায়ণ’; তাৰিখ সলনিৰ কাৰণ জনালে প্ৰযোজকে!