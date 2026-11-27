২৭খন দেশৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থানত ৰণবীৰ-যশৰ ৰামায়ণ
মুক্তিৰ তিনি সপ্তাহ সম্পূৰ্ণ হোৱা ‘ৰামায়ণ-পাৰ্ট১’ ভাৰতৰ চতুৰ্থ সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2026 at 7:11 PM IST
হায়দৰাবাদ : ‘ৰামায়ণ: ৰাইজ অফ এ লেজেণ্ড’ৰ আন এক অভিলেখ । ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু যশ অভিনীত এই ছবিখনে ২৭খন দেশত বৰ্তমানলৈকে সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা ভাৰতীয় ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । নিতেশ তিৱাৰীৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই ছবিখনে উত্তৰ আমেৰিকা, ইউৰোপ, দক্ষিণ-পূব এছিয়া আৰু আফ্ৰিকাৰ কিছু অংশত অভিলেখ গঢ়িছে, য’ত ভাৰতীয় ছবিয়ে পৰম্পৰাগতভাৱে সীমিত বাণিজ্যিক সফলতা লাভ কৰা বজাৰসমূহো আছে ।
২২ দিনত ১৭০০ কোটিৰ সীমা অতিক্ৰম
এই মাইলৰ খুঁটিত তেতিয়া উপনীত হ’ল, যেতিয়া ছবিখনৰ বিশ্বব্যাপী মুঠ সংগ্ৰহ ২২ দিনৰ ভিতৰতে ১,৭৭৭ কোটি টকা হ’লগৈ । এতিয়া চতুৰ্থ সপ্তাহত ভৰি দিয়া এই পৌৰাণিক মহাকাব্যখনে ২০২৭ চনৰ প্ৰথম তিনিমাহত চীন, জাপান, দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু ৰাছিয়াত মুক্তিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, যিটো সময়সূচী আৰু অনুমোদনৰ অধীনত আছে ।
এই দেশসমূহত গঢ়িলে অভিলেখ
নিৰ্মাতাসকলৰ মতে, অভিলেখ গঢ়ি তোলা বজাৰসমূহৰ ভিতৰত আছে আমেৰিকা আৰু কানাডা, লণ্ডন, থাইলেণ্ড, ইণ্ডোনেছিয়া, নেপাল, নেদাৰলেণ্ড, ভিয়েটনাম, কম্বোডিয়া, দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু কাজাখাস্তান । এই তালিকাত কেনিয়া, ঘানা, ইউক্ৰেইন, ফিনলেণ্ড, ৰোমানিয়া আৰু কেইবাটাও সৰু সৰু ইউৰোপীয় আৰু কেৰিবিয়ান ভূখণ্ডও অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ।
বজাৰভেদে আৰ্থিক অৱদান বেলেগ বেলেগ; কিন্তু ভৌগোলিক বিস্তাৰে ইংগিত দিয়ে যে ছবিখনে পৰম্পৰাগতভাৱে বলীউডৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱসায়ক পৰিচালিত কৰা অঞ্চলসমূহ যেনে উত্তৰ আমেৰিকা, যুক্তৰাজ্য আৰু উপসাগৰীয় দেশসমূহৰ বাহিৰত নিজৰ উপস্থিতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ৷
এই দেশত আটাইতকৈ শক্তিশালী হৈছে ৰামায়ণ
উত্তৰ আমেৰিকাই ছবিখনৰ অন্যতম শক্তিশালী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । ‘ধুৰন্ধৰ ২’ক অতিক্ৰম কৰি ‘ৰামায়ণ’ এই অঞ্চলৰ সৰ্বাধিক উপাৰ্জনকাৰী ভাৰতীয় ছবি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । দক্ষিণ-পূব এছিয়াত—বিশেষকৈ ইণ্ডোনেছিয়া আৰু থাইলেণ্ডত ইয়াৰ প্ৰদৰ্শনে ইয়াৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৌৰ শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।
২৭খন দেশৰ প্ৰতিখনৰ বাবে নিৰ্মাতাসকলে পৃথক পৃথক মুঠ সংগ্ৰহৰ পৰিসংখ্যা প্ৰকাশ কৰা নাই, যাৰ বাবে এই বজাৰসমূহৰ অভিলেখসমূহৰ প্ৰত্যক্ষ তুলনা কৰাটো অসম্ভৱ হৈ পৰিছে । তদুপৰি সৰু সৰু অঞ্চলৰ পৰা আহৰণ কৰা ৰাজহ ছবিখনৰ প্ৰধান বজাৰসমূহৰ সংগ্ৰহৰ পৰা পৃথক ।
ছবিখনৰ বিশ্বব্যাপী সংগ্ৰহৰ তথ্য
ছেকনিল্কৰ মতে, ছবিখনে ২২ সংখ্যক দিনত ভাৰতত ৯.৬৫ কোটি টকা আৰু বহিঃৰাজ্যত ১০ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰে । ৰামায়ণৰ ঘৰুৱা নেট সংগ্ৰহ ৯৯৪.৭৫ কোটি টকা হৈছেগৈ । ইয়াৰ মুঠ ঘৰুৱা উপাৰ্জন ১,১৮৫ কোটি টকা, আনহাতে বহিঃৰাজ্যৰ উপাৰ্জন ৫৯২ কোটি টকা হৈছে, যাৰ ফলত বিশ্বজুৰি মুঠ সংগ্ৰহ ১,৭৭৭ কোটি টকা হৈছে ।
প্ৰথম সপ্তাহত মুঠ উপাৰ্জন ৬৭৫ কোটি টকা, দ্বিতীয় সপ্তাহত ৩৫৭.১০ কোটি টকা আৰু তৃতীয় সপ্তাহত ১৫২.৮৫ কোটি টকা হোৱাৰ ফলত ঘৰুৱা আয় ১,১৮৫ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
ছবিখনে প্ৰথম সপ্তাহত ভাৰতত ৫৬৪ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰাৰ পিছত দ্বিতীয় সপ্তাহত ২৯৯ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰে । ইয়াৰ পিছত সংগ্ৰহৰ গতি লেহেমীয়া হ’বলৈ ধৰিলে ।
ভাৰতত শ্ব’ৰ সংখ্যাও মুক্তিৰ সময়ত ২৫,০০০ তকৈ অধিক আছিল আৰু এতিয়া কমি প্ৰায় ১৫,৭০০ হৈ গ’ল ।
২০ দিনৰ দিনা সামান্য উত্থান ঘটিছিল, যেতিয়া নিৰ্মাতাসকলে ৯৯ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা ৰেহাই মূল্যৰ টিকটৰ কথা ঘোষণা কৰে । সেই মঙলবাৰে ছবিখনে ১৭.৫০ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছিল । কিন্তু ২১ তাৰিখে ইয়াৰ দৈনিক সংগ্ৰহ প্ৰথমবাৰৰ বাবে একক সংখ্যালৈ নামি ৯.৫০ কোটি টকা হয় ।
ইয়াৰ পিছত ছবিখনে ১.৬ শতাংশ প্ৰান্তীয় বৃদ্ধি লাভ কৰে, চতুৰ্থ বৃহস্পতিবাৰে ১৫,৪১৮টা শ্ব’ত ৯.৬৫ কোটি টকা নেট উপাৰ্জন কৰে । হিন্দী সংস্কৰণ ঘৰুৱা ব্যৱসায়ত আগবাঢ়ি আছিল, ১৩,২৮৭টা শ্ব’ৰ পৰা ৬.৭৫ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰে । মালয়ালম সংস্কৰণে ৭১৪টা শ্ব’ৰ পৰা ১ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰাৰ বিপৰীতে কান্নাড়া সংস্কৰণে ৪৪৬টা শ্ব’ৰ পৰা ৮৫ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰে । তামিল আৰু তেলুগু সংস্কৰণে ক্ৰমে ৭৫ লাখ আৰু ৩০ লাখ টকা বৰঙণি আগবঢ়ায় ।
উত্তৰ আমেৰিকাত শ্ব’ৰ সংখ্যা হ্ৰাস
উত্তৰ আমেৰিকাত অভিলেখ ভংগকাৰী প্ৰদৰ্শনৰ পিছতো এই অঞ্চলত ছবিখনৰ থিয়েটাৰত উপস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে হ্ৰাস পাইছে । খবৰ অনুসৰি সমগ্ৰ উত্তৰ আমেৰিকাৰ ১৪০০ৰো অধিক ছবিগৃহত ৰামায়ণ মুক্তি পাইছিল যদিও দ্বিতীয় সপ্তাহলৈকে ছবিগৃহৰ সংখ্যা ৩০০ৰো অধিক হ্ৰাস পাইছিল ।
তৃতীয় সপ্তাহত ছবিখন প্ৰদৰ্শন কৰা চিনেমা হলৰ সংখ্যা আৰু হ্ৰাস পাই ৬৮১ টা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছিল—ই প্ৰথম সপ্তাহত ছবিখন প্ৰদৰ্শিত হোৱাৰ আধাতকৈও কম । পৰ্দাৰ সংখ্যা এইদৰে হ্ৰাস হোৱাটোৱে বজাৰৰ অৱদানত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, চূড়ান্ত সময়সূচী আৰু প্ৰয়োজনীয় অনুমোদনৰ অধীনত ২০২৭ চনৰ প্ৰথম তিনিমাহত সমগ্ৰ চীন, জাপান, দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু ৰাছিয়াৰ ছবিগৃহত মুক্তিৰ পৰিকল্পনা চলি আছে ।
নিতেশ তিৱাৰীৰ ‘দংগল’এ যি সফলতা লাভ কৰিছিল, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চীনে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বজাৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব পাৰে—যদিও ‘ৰামায়ণ’ৰ ক্ষেত্ৰতো একেধৰণৰ ফলাফল আশা কৰিব নোৱাৰি । যদিহে ছবিখনে প্ৰাৰম্ভিক থিয়েটাৰ প্ৰদৰ্শনৰ সময়ত বিশ্বব্যাপী ২০০০ কোটি টকাৰ মাইলৰ খুঁটিত উপনীত হ’ব নোৱাৰে, তেন্তে পৰৱৰ্তী মুক্তিয়ে ইয়াক আন এক সুযোগ প্ৰদান কৰিব পাৰে ।
ছবিখনৰ বিষয়ে
নিতেশ তিৱাৰীৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ৰামায়ণত ৰণবীৰ কাপুৰে ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে, সাই পল্লৱীয়ে সীতাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে আৰু যশে ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । ছবিখনত উল্লেখনীয় চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ছানী দেওল, ৰবি ডুবে, অৰুণ গোভিল, লাৰা দত্ত, বিবেক অবেৰয় আৰু কাজল আগৰৱালে । ৫ নৱেম্বৰত বিশ্বৰ চিনেমাগৃহত হিন্দী, তামিল, তেলুগু, কান্নাড়া আৰু মালয়ালম ভাষাত ৰামায়ণ মুক্তি পাইছিল ।
লগতে পঢ়ক : অস্কাৰ ২০২৭ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ভিজুৱেল ইফেক্টছৰ দৌৰত প্ৰৱেশ ৰণবীৰ-যশৰ ৰামায়ণ