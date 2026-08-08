৬ নৱেম্বৰত ভাৰতত মুক্তি নাপাই ৰণবীৰৰ ‘ৰামায়ণ’; তাৰিখ সলনিৰ কাৰণ জনালে প্ৰযোজকে!
ৰামায়ণ ছবিৰ মুক্তি পিছুৱালে: ৬ নৱেম্বৰৰ সলনি ভাৰতত মুক্তি পাব অন্য এটা তাৰিখত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 8, 2026 at 2:07 PM IST
হায়দৰাবাদ : প্ৰযোজক নমিত মালহোত্ৰাৰ ভাষ্য অনুসৰি, ৰণবীৰ কাপুৰ অভিনীত বহুল প্ৰত্যাশিত চলচ্চিত্ৰ ‘ৰামায়ণ: পাৰ্ট ১’ ভাৰতত ৬ নৱেম্বৰত মুক্তি নাপায় । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ছবিখন সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি মুক্তি পোৱাৰ পাছতহে ভাৰতীয় ছবিগৃহসমূহলৈ আহিব । ছবিখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰণবীৰ কাপুৰে ।
প্ৰযোজক নমিত মালহোত্ৰাই অলপতে জনোৱা অনুসৰি, ‘ৰামায়ণ: পাৰ্ট ওৱান’ চলচ্চিত্ৰখন বিশ্বজুৰি মুক্তি পোৱাৰ দুদিন পাছতহে ভাৰতৰ ছবিগৃহসমূহলৈ আহিব । ইয়াৰ পূৰ্বে, ছনী পিকচাৰ্ছে ছবিখনৰ মুক্তিৰ তাৰিখ ৬ নৱেম্বৰ হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ বাবে সকলোৱে ইয়াক সমগ্ৰ বিশ্বতে একেলগে মুক্তি পাব বুলি ভাবিছিল ।
An epic journey unlike anything seen before.— Sony Pictures (@SonyPictures) August 5, 2026
Watch the official trailer for #Ramayana, coming to theatres worldwide November 6. pic.twitter.com/BSiwVJMSs9
মুম্বাইৰ দাদাচাহেব ফাল্কে চিত্ৰনগৰীত নিজৰ ‘প্ৰাইম ফ’কাছ ষ্টুডিঅ' - ফেজ ১’ উদ্বোধন কৰাৰ সময়ত প্ৰযোজক নমিত মালহোত্ৰাই সদৰী কৰে যে, ‘ৰামায়ণ’ চলচ্চিত্ৰখন ভাৰতত দীপাৱলীৰ সময়ত মুক্তি পাব । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিতৰণ পদ্ধতিৰ বাবেই বিশ্বৰ অন্যান্য প্ৰান্ত আৰু ভাৰতৰ মাজত মুক্তিৰ তাৰিখৰ এই তাৰতম্য ঘটিছে বুলি তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে আৰু জানিবলৈ দিয়ে যে ভাৰতত ছবিখন ৮ নৱেম্বৰৰ পৰা উপলব্ধ হ’ব ।
নমিতে কয়, "আমি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে ছবিখন ৬ নৱেম্বৰত মুক্তি দিছোঁ, কাৰণ বিদেশত চলচ্চিত্ৰ বিতৰণৰ কামবোৰ শুকুৰবাৰৰ হিচাপত হয়, যিটো দিন ৬ নৱেম্বৰত পৰিছে । কিন্তু ভাৰতৰ ক্ষেত্ৰত, আমি বৰ্তমান দীপাৱলীৰ সময়ত ছবিখন মুক্তি দিয়াৰ লক্ষ্য ৰাখিছোঁ ।"
From classrooms to cinema halls, Ramayana became more than an epic, it found its way into homes across India. 🏹— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) July 29, 2026
The dawn of Ramayana begins with our trailer on 30 July 2026, Thursday at 4:15 AM IST Worldwide. pic.twitter.com/qHBKMIwHFu
এই পৌৰাণিক ছবিখনৰ বাবে ছনী পিকচাৰ্ছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিতৰক হিচাপে হাত মিলাইছে আৰু বিশ্বজুৰি এক বিশাল মুক্তিৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । ছবিখন সমগ্ৰ বিশ্বৰ ৫০,০০০ ছবিগৃহৰ পৰ্দাত মুক্তি পাব । আনহাতে, ভাৰতত ই প্ৰায় সকলোবোৰ ছবিগৃহ আৱৰি ল’ব আৰু প্ৰায় ৯,০০০ পৰ্দাত মুক্তি লাভ কৰিব ।
‘ৰামায়ণ’ চলচ্চিত্ৰখনত সমগ্ৰ ভাৰতৰে বিভিন্ন তাৰকা অভিনেতাক লৈ এক শক্তিশালী পান-ইণ্ডিয়ান কাষ্ট বা অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ দল গঠন কৰা হৈছে । এই ছবিখনত ৰণবীৰ কাপুৰে ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত, সাই পল্লৱীয়ে সীতাৰ চৰিত্ৰত, যশে ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত আৰু ছানী দেওলে ভগৱান হনুমানৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । বিশেষভাৱে উল্লেখনীয় যে, আশীৰ দশকৰ জনপ্ৰিয় দূৰদৰ্শন ধাৰাবাহিক ‘ৰামায়ণ’ত ৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি সকলোৰে শ্ৰদ্ধা বুটলি লোৱা অভিনেতা অৰুণ গোভিলেও এই ছবিখনত অভিনয় কৰিছে । তেওঁক এইবাৰ ৰজা দশৰথৰ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব ।
‘ৰামায়ণ’ চলচ্চিত্ৰখনৰ কাৰিকৰী দলটোত সমগ্ৰ বিশ্বৰ শীৰ্ষস্থানীয় লোকসকল জড়িত হৈ আছে । অস্কাৰ বিজয়ী সংগীত পৰিচালক এ. আৰ. ৰহমান আৰু হান্স জিমাৰে এই ছবিখনৰ সংগীত সজাইছে । দুইটা খণ্ডৰ এই মহাকাব্যিক ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে নিতেশ তিৱাৰীয়ে । প্ৰাচীন মহাকাব্যখনৰ চিত্ৰনাট্য তেওঁ শ্ৰীধৰ ৰাঘৱনৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে লিখি উলিয়াইছে । ছবিখনৰ চিনেমাট’গ্ৰাফাৰ হৈছে পংকজ কুমাৰ আৰু মহেশ লিমায়ে, আনহাতে সম্পাদনা কৰিছে হুজেফা লোখণ্ডৱালাই ।
From classrooms to cinema halls, Ramayana became more than an epic, it found its way into homes across India. 🏹— The World Of Ramayana (@WorldOfRamayana) July 29, 2026
The dawn of Ramayana begins with our trailer on 30 July 2026, Thursday at 4:15 AM IST Worldwide. pic.twitter.com/qHBKMIwHFu
মুক্তি লাভ কৰাৰ মাত্ৰ ৫ দিনৰ ভিতৰতে ‘ৰামায়ণ’ৰ ট্ৰেইলাৰে ১ বিলিয়নতকৈও (১০০ কোটি) অধিক ভিউজ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । একাংশ দৰ্শকে ট্ৰেইলাৰটোৰ এক ঝলক দেখি খুবেই ভাল পাইছে যদিও, আন একাংশই ইয়াৰ আধুনিক সাজ-পোছাক আৰু অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ বাছনিক লৈ সমালোচনাও কৰিছে ।
ছবিখনৰ প্ৰথম খণ্ডটো চলিত বৰ্ষৰ নৱেম্বৰ মাহত মুক্তি পাব, আনহাতে নিৰ্মাতাসকলে ইয়াৰ দ্বিতীয় খণ্ড অৰ্থাৎ ‘ৰামায়ণ: পাৰ্ট ২’ ২০২৭ চনৰ দীপাৱলীত মুক্তি দিয়াটো নিশ্চিত কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : ভাৰতীয় চিনেমা ইতিহাসত বৃহৎ মুক্তি! বিশ্বৰ ৫০,০০০ পৰ্দাত নিতেশ তিৱাৰীৰ ‘ৰামায়ণ’