পাকিস্তানত ৰামায়ণৰ জ্বৰ, কৰাচীৰ এটা মন্দিৰত পোষ্টাৰ

পাকিস্তানত ৰামায়ণৰ জ্বৰ, কৰাচীৰ এটা মন্দিৰত পোষ্টাৰ
পাকিস্তানৰ কৰাচীৰ পৰা ‘ৰামায়ণ’ক লৈ এটা ভিডিঅ’ ওলাইছে ৷ একাংশ হিন্দুৱে ছবিখনৰ সফলতাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰত পোষ্টাৰ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা গৈছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 5:12 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৰণবীৰ কাপুৰ, সাই পল্লৱী আৰু যশে অভিনয় কৰা ‘ৰামায়ণ’ ছবিখনক লৈ পাকিস্তানৰ কৰাচীৰ পৰা এটা ভিডিঅ’ ওলাইছে । ফুটেজত একাংশ হিন্দুৱে ছবিখনৰ সফলতাৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰা আৰু মন্দিৰৰ ভিতৰত ইয়াৰ পোষ্টাৰ প্ৰদৰ্শন কৰা দেখা গৈছে । ছবিখন পাকিস্তানত মুক্তি পাবনে?
ৰণবীৰ কাপুৰৰ ‘ৰামায়ণ’ৰ প্ৰত্যাশা কেৱল ভাৰততে সীমাৱদ্ধ হৈ থকা নাই; চুবুৰীয়া দেশ পাকিস্তানতো যেন ছবিখনক লৈ আলোচনা হৈছে, ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ’টোৰ পৰা তেনে অনুমান হয় । নিতেশ তিৱাৰীৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই মেগা বাজেট ছবিখনক লৈ কৰাচীৰ পৰা এটা ভিডিঅ’ ওলাইছে, যিটোৱে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে ।
ভিডিঅ’টোত কৰাচীৰ হিন্দু সমাজৰ একাংশই ছবিখন মুক্তিৰ বাবে উত্তেজনা প্ৰকাশ কৰি ৰণবীৰ কাপুৰ, সাই পল্লৱী আৰু নিতেশ তিৱাৰীলৈ শুভেচ্ছা জনোৱা দেখা গৈছে ।
ভিডিঅ’টোত একাংশ ব্যক্তিয়ে আনকি কৰাচীৰ এটা মন্দিৰত ‘ৰামায়ণ’ৰ পোষ্টাৰ লগোৱা দেখা গৈছে । তেওঁলোকে আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে, ছবিখনে বক্স অফিচত ব্যতিক্ৰমীভাৱে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু হয়তো অস্কাৰৰ দৌৰতো স্থান লাভ কৰিব । ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰকাশ পোৱা এই ভিডিঅ’টোৱে ছবিখনক কেন্দ্ৰ কৰি ঘূৰি থকা উত্তেজনাৰ মাত্ৰাক উজ্জ্বল কৰি তুলিছে । কিন্তু ভিডিঅ’টোত প্ৰদৰ্শিত লোকসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়াক সমগ্ৰ পাকিস্তানৰ মতামত বুলি ল’ব নোৱাৰি ।
ৰণবীৰ-সাইৰ ‘ৰামায়ণ’এ পাকিস্তানতো আলোচনাৰ সূচনা কৰে
নিতেশ তিৱাৰীৰ ‘ৰামায়ণ’ত ৰণবীৰ কাপুৰক ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা যাব ৷ আনহাতে সীতাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে সাই পল্লৱীয়ে । ইফালে যশে ছবিখনত ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । নমিত মালহোত্ৰাই প্ৰযোজনা কৰা এই প্ৰকল্পটো ভাৰতীয় চিনেমাৰ অন্যতম বৃহৎ প্ৰকল্প হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
ইতিমধ্যে ছবিখনৰ বিশাল ছেট, একত্ৰিত হোৱা তাৰকামণ্ডলী, পৌৰাণিক কাহিনীভাগক লৈ দৰ্শকৰ মাজত যথেষ্ট হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । এতিয়া কৰাচীৰ পৰা ওলাই অহা এই ভিডিঅ’টোৱে ছবিখনক লৈ থকা প্ৰত্যাশাক আৰু অধিক বৃদ্ধি কৰিছে । উল্লেখ্য যে, ভিডিঅ’টোত থকা লোকসকলে ছবিখনৰ সফলতাৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ কৰাই নহয়, ছবিখনে হয়তো অস্কাৰো লাভ কৰিব পাৰে বুলিও আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।
পাকিস্তানত মুক্তি পাবনে ‘ৰামায়ণ’?
এতিয়া আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হ’ল পাকিস্তানৰ দৰ্শকে চিনেমা হলত ‘ৰামায়ণ’ চাব পাৰিবনে? ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামৰিক উত্তেজনাৰ প্ৰভাৱ পৰিছে দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰৰ চলচ্চিত্ৰ ব্যৱসায়ত । পাকিস্তানত ভাৰতীয় চিনেমাৰ মুক্তিৰ সন্দৰ্ভতো এই একেটা উত্তেজনাই বিৰাজ কৰিছে ।
পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বৰ্তমান ‘ৰামায়ণ’ পাকিস্তানত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুক্তি পাব নে নাপাই, সেই কথা কোৱা টান । কৰাচীত ছবিখনক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তেজনা দেখা গৈছে যদিও তাত ছবিখন থিয়েটাৰত মুক্তি দিয়াৰ সন্দৰ্ভত কোনো নিশ্চয়তা পোৱা নাই । যদিহে ছবিখনৰ মুক্তিৰ অনুমতি দিয়া হয়, তেন্তে পাকিস্তানৰ চিনেমা হলত কেনেধৰণৰ সঁহাৰি লাভ কৰে সেয়া সময়েহে ক’ব ।
বিগত সময়তো আনকি পাকিস্তানৰ পৰা ভাৰতীয় ছবি সন্দৰ্ভত আমোদজনক খবৰ শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল । চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে পাকিস্তানত ৰণবীৰ সিঙৰ ছবি ‘ধুৰন্ধৰ’ৰ কথিত পাইৰেটেড সংস্কৰণৰ জনপ্ৰিয়তাৰ বিষয়ে বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছিল ৷ ছবিখনৰ লাখ লাখ ডাউনলোড হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছিল । কিন্তু পাইৰেচিৰ জৰিয়তে ছবি চোৱা আৰু চিনেমা হলত মুক্তি পোৱাৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য আছে ।
কেতিয়া মুক্তি পাব ৰণবীৰ কাপুৰৰ ‘ৰামায়ণ’?
‘ৰামায়ণ’ দুটা ভাগত মুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । প্ৰথম খণ্ডটো ২০২৬ চনৰ ৫ নৱেম্বৰত চিনেমাগৃহত মুক্তি পাব ।প্ৰথম অৱস্থাত দ্বিতীয় খণ্ডটো আগন্তুক বছৰৰ দীপাৱলীৰ সময়ত মুক্তি পাব বুলি খবৰ ওলাইছিল; কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ মুক্তি ২০২৮ লৈ ঠেলি দিয়া হ'ব পাৰে বুলি প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পাইছে । দ্বিতীয় অংশৰ চূড়ান্ত মুক্তিৰ তাৰিখ সম্পৰ্কে আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকৰণ এতিয়াও আহিবলৈ বাকী ৷
‘ৰামায়ণ’ৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যালোচনাই আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে
২০২৬ চনৰ ২৭ অক্টোবৰত আমেৰিকাৰ লছ এঞ্জেলছত ‘ৰামায়ণ: পাৰ্ট ১’ প্ৰদৰ্শিত হোৱাৰ পিছতে ছবিখনক লৈ হুলস্থুল আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পৰে । প্ৰাথমিক প্ৰতিক্ৰিয়া ইতিবাচক বুলি জানিব পৰা গৈছে, দৰ্শকে ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু যশৰ অভিনয়ক প্ৰশংসা কৰিছে ।
অৱশ্যে এইবোৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰতিক্ৰিয়া, ছবিখনৰ প্ৰকৃত পৰীক্ষা হ’ব ছবিগৃহত মুক্তি পোৱাৰ পিছতহে । দৰ্শকৰ মতামত, কাহিনী, ভিজুৱেল ইফেক্ট আৰু বক্স অফিচৰ সংগ্ৰহৰ জৰিয়তেহে স্পষ্ট হ’ব যে- ছবিখনে আশা কৰা ধৰণে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰিছে নে নাই?
ইতিমধ্যে ভাৰতত ‘ৰামায়ণ’ক লৈ অপৰিসীম উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছে যদিও কৰাচীৰ এই ভিডিঅ’টোৱে ছবিখনক লৈ হোৱা হুলস্থুলক আৰু অধিক ইন্ধন যোগাইছে । এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি ২০২৬ চনৰ ৫ নৱেম্বৰত, যেতিয়া ৰণবীৰ কাপুৰ, সাই পল্লৱী আৰু যশ অভিনীত এই বহু প্ৰত্যাশিত ছবিখন বৃহৎ পৰ্দাত মুক্তি পাব ।
লগতে পঢ়ক :
ৰাজকীয় ৰূপত ৰণবীৰ কাপুৰ, শক্তিশালী খলনায়ক হিচাপে যশৰ প্ৰৱেশ আৰু চাওক আৰু ১০টা আশ্চৰ্যজনক মুহূৰ্ত
ছানী দেওলৰ পৰা ৰণবীৰ কাপুৰলৈ: ‘ৰামায়ণ’ৰ বিশাল তাৰকা মণ্ডলীৰ মাজত অসমৰ সুৰভী কোনটো চৰিত্ৰত ?