বহিঃৰাষ্ট্ৰত ৰামায়ণৰ উন্মাদনা, ইণ্ডোনেছিয়াত ৰণবীৰ-যশ অভিনীত ছবিখনে ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছে
ৰামায়ণ ছবিখনে কেৱল নিজৰ ভাৰতৰ দৰ্শকৰ পৰাই নহয়, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দৰ্শকৰ পৰাও যথেষ্ট মৰম লাভ কৰিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 5:04 PM IST
হায়দৰাবাদ : পৰিচালক নিতেশ তিৱাৰীৰ মহাকাব্যিক ছবি ‘ৰামায়ণ: ৰাইজ অফ এ লেজেণ্ড’এ বহিঃৰাষ্ট্ৰত যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিছে । ইণ্ডোনেছিয়াত বহু ধুমধামেৰে মুক্তি পালে ছবিখন । থাইলেণ্ডৰ বক্স অফিচত গ্ৰেণ্ড ওপেনিং উইকেণ্ড নিশ্চিত কৰিছে ।
ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰিত ভিডিঅ’ আৰু ফটোত জাকাৰ্টাৰ চিনেমাগৃহত যথেষ্ট ভিৰ দেখা গৈছে ৷ বহু লোকে পৰম্পৰাগত ভাৰতীয় সাজ-পোছাক পৰিধান কৰি ছবিগৃহত উপস্থিত হৈছে আৰু ছবিখনৰ মুক্তি উদযাপন কৰিছে ।
ইফালে, ছবিখনে থাইলেণ্ডৰ বক্স অফিচত ব্যতিক্ৰমীভাৱে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছে ৷ ইয়াৰ বৰ্ধিত সপ্তাহান্তৰ শেষৰ ফালে ৫ কোটিৰো অধিক উপাৰ্জন কৰিছে ।
এই ছবিখনত ৰণবীৰ কাপুৰে ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে, সাই পল্লৱীয়ে দেৱী সীতাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে, আৰু যশে ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । বাল্মীকি ঋষিৰ ৰামায়ণ আৰু অদ্ভুত ৰামায়ণৰ লগতে ভক্তি কবি গোস্বামী তুলসীদাসে ৰচনা কৰা ৰামচৰিতমানস মহাকাব্যৰ আধাৰত এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।
থাইলেণ্ডত এই মহাকাব্যখনৰ গভীৰ সাংস্কৃতিক তাৎপৰ্য থকাৰ বাবেই এই কাহিনীয়ে দীৰ্ঘদিন ধৰি সমগ্ৰ দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ মানুহক মোহিত কৰি আহিছে ।
থাইলেণ্ডৰ বক্স অফিচৰ উপাৰ্জন
খবৰ অনুসৰি বিগত ৫ নৱেম্বৰত থাইলেণ্ডত মুক্তি লাভ কৰিছিল ৰামায়ণ পাৰ্ট ১ এ ৷ পাঁচ দিনৰ ভিতৰতে ছবিখনে ৫ লাখ ৫০ হাজাৰ ডলাৰ (প্ৰায় ৫.১৫ কোটি টকা) উপাৰ্জন কৰি দেশৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক উপাৰ্জন কৰা ভাৰতীয় মুক্তিৰ অন্যতম ছবি হিচাপে পৰিগণিত হয় । ভাৰত আৰু পশ্চিমৰ প্ৰধান স্থানসমূহত মুক্তি পোৱাৰ পিছত ১১ নৱেম্বৰত ইণ্ডোনেছিয়াৰ চিনেমা হলত মুক্তি লাভ কৰে ছবিখনে ।
ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰা জাকাৰ্টাত অনুষ্ঠিত হোৱা গ্ৰেণ্ড প্ৰিমিয়াৰৰ ভিজুৱেলত, অনুৰাগীসকলক ৰেড কাৰ্পেটত খোজ কাঢ়ি থকা দেখা গৈছে ৷ লগতে খাৰু কিনা, মেহেন্দী লগোৱা আৰু তাত সজ্জিত প্ৰতিৰূপ সিংহাসনত পোজ দিয়াও দেখা গৈছে ৷ বহু অনুৰাগীয়ে আনকি ৰাম, সীতা, লক্ষ্মণ, আৰু ৰাৱণৰ সাজ-পোছাক পিন্ধি ছবিগৃহত উপস্থিত হয় ।
এই আদৰণিয়ে শতিকা পুৰণি সাংস্কৃতিক সম্পৰ্কক প্ৰতিফলিত কৰে । ইণ্ডোনেছিয়াত, এই মহাকাব্যখনে পুৰণি জাভা ভাষাৰ অভিযোজন ‘কাকাৱিন ৰামায়ণ’ৰ জৰিয়তে ঐতিহাসিক তাৎপৰ্য লাভ কৰিছে ।
পশ্চিমীয়া বজাৰতো এই ছবিখনে শক্তিশালী উপাৰ্জন দেখিবলৈ পাইছে ৷ খবৰ অনুসৰি ৰামায়ণ আমেৰিকাত ১২.২ মিলিয়ন ডলাৰ (১১৪.৪৮ কোটি টকা), ব্ৰিটেইনত ২২ লাখ পাউণ্ড (২৭.৫৫ কোটি টকা), অষ্ট্ৰেলিয়াত ১,৮৬৭,৩৩০ ডলাৰ (১৭.৫২ কোটি টকা) আৰু জাৰ্মানীত ৬২৭,৮১০ ডলাৰ (৫.৮৯ কোটি টকা)ৰে মুকলি হয় । উত্তৰ আমেৰিকাত ই তাকাছি ইয়ামাজাকিৰ ‘গডজিলা মাইনাছ ওৱান’ৰ পিছত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক উপাৰ্জনকাৰী নতুন মুক্তি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰে ।
ছনী পিকচাৰ্ছ ইণ্টাৰনেশ্বনেলৰ দ্বাৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিতৰণ কৰা এই ছবিখন অনাগত সপ্তাহত কেইবাটাও স্থানত ক্ৰমান্বয়ে মুক্তি পাব । ১২ নৱেম্বৰত হংকং, মেক্সিকো আৰু মধ্য এছিয়াত মুক্তি পাব; তাৰ পিছত ১৯ নৱেম্বৰত ব্ৰাজিল, ইটালী, ইউক্ৰেইন আৰু হাংগেৰী; ২০ নৱেম্বৰত পোলেণ্ড; আৰু ২৬ নৱেম্বৰত আৰ্জেণ্টিনা, মধ্য আমেৰিকা, কলম্বিয়া, ইকুৱেডৰ আৰু পেৰুত মুক্তি লাভ কৰিব ।
ৰামায়ণ নমিত মালহোত্ৰাৰ প্ৰাইম ফ’কাছ আৰু যশৰ মনষ্টাৰ মাইণ্ড ক্ৰিয়েশ্বনে যৌথভাৱে প্ৰস্তুত কৰিছে, যাৰ বাজেট ৪,০০০ কোটিতকৈ অধিক বুলি ৰিপ’ৰ্ট কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক : ভাৰতীয় চিনেমাক বিশ্ব মানচিত্ৰত প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ যোগ্য নহয় ৰামায়ণ: নীতিশ ভৰদ্বাজ