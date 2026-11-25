অস্কাৰ ২০২৭ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ভিজুৱেল ইফেক্টছৰ দৌৰত প্ৰৱেশ ৰণবীৰ-যশৰ ৰামায়ণ
ৰামায়ণে অস্কাৰৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ভিজুৱেল ইফেক্টছৰ দৌৰত প্ৰৱেশ কৰিছে । ডুন: পাৰ্ট থ্ৰী, এভেঞ্জাৰছ: ডুমছডে আৰু দ্য অডিছিৰ সৈতে একে শাৰীত যোগদান কৰিছে ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 3:58 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিশ্ব চিনেমাৰ অন্যতম বৃহৎ সন্মানৰ দৌৰত স্থান অৰ্জন কৰিছে প্ৰযোজক নমিত মালহোত্ৰাৰ ৰামায়ণে । ৯৯ সংখ্যক একাডেমী বঁটাত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ভিজুৱেল ইফেক্টছ বঁটাৰ বাবে বিবেচিত হোৱা ২০খন প্ৰডাকশ্বনৰ তালিকাত স্থান লাভ কৰিছে ছবিখনে । নিতেশ তিৱাৰীৰ পৰিচালনাৰ এই ছবিখন এতিয়া হলীউডৰ কেইবাখনো ডাঙৰ ছবিৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে, য’ত আছে এভেঞ্জাৰছ: ডুমছডে, ডুন: পাৰ্ট থ্ৰী আৰু স্পাইডাৰ-মেন: ব্ৰেণ্ড নিউ ডে’ । এই তালিকাত ক্রিষ্টোফাৰ নোলানৰ দ্য অডিছি আৰু জাপানী ছবি গডজিলা মাইনাছ জিৰ’ও আছে ৷
এখন আলোচনীৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, নিৰ্বাচিত ২০ খন ছবিৰ আঁৰৰ দলক এই দৌৰত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ বিষয়ে অৱগত কৰা হৈছে । অৱশ্যে এইখন অস্কাৰৰ চূড়ান্ত শ্বৰ্টলিষ্ট নহয় । একাডেমীয়ে চূড়ান্ত মনোনয়ন ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বে ছবিকেইখনে আন এক ৰাউণ্ডৰ বাছনিৰ মাজেৰে পাৰ হ’ব ।
এই তালিকাত থকা আন ছবিসমূহৰ ভিতৰত আছে প্ৰজেক্ট হেইল মেৰী, ডিচক্ল’জাৰ ডে, দ্য হাংগাৰ গেমছ: ছানৰাইজ অন দ্য ৰিপিং, ছুপাৰগাৰ্ল, ম’আনা, জুমাঞ্জী: অ’পেন ৱৰ্ল্ড, দ্য শ্বীপ ডিটেক্টিভছ, হোৱেলফল আৰু ৱাইল্ডউড আদি । জাপানী ছবি গডজিলা মাইনাছ জিৰ’ও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা ২০খন ছবিৰ ভিতৰত আছে । ইয়াৰ পূৰ্বৰ গডজিলা মাইনাছ ওৱানে ২০২৫ চনৰ অনুষ্ঠানত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ভিজুৱেল ইফেক্টছৰ অস্কাৰ লাভ কৰিছিল ।
বৃহৎ পৰিসৰৰ দৃশ্য আৰু কম্পিউটাৰৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত প্ৰভাৱৰ বাবে ৰামায়ণে যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে । ছবিখনৰ ভিজুৱেল ইফেক্টছ তৈয়াৰ কৰিছে DNEGএ, আঠটা একাডেমী বঁটা লাভ কৰা এটা ষ্টুডিঅ’। ডুন আৰু ইণ্টাৰষ্টেলাৰকে ধৰি হলীউডৰ কেইবাখনো ডাঙৰ ছবিতো কাম কৰিছে কোম্পানীটোৱে । ৰামায়ণত ইয়াৰ সহযোগিতাই ভাৰতীয় মহাকাব্যখনক বিশ্বৰ কিছুমান আগশাৰীৰ ছবিৰ সৈতে একেটা মঞ্চ প্ৰদান কৰিছে ।
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ভিজুৱেল ইফেক্টছ শাখাত ভাৰতীয় ছবিয়ে এই পৰ্যায়ত উপনীত হোৱাটো এয়াই প্ৰথম নহয় । ৯৫ সংখ্যক একাডেমী বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত এই বঁটাৰ বাবে বিবেচিত শীৰ্ষ ২০খন ছবিৰ ভিতৰত এছ এছ ৰাজামৌলীৰ আৰ আৰ আৰেও স্থান লাভ কৰিছিল । কিন্তু ছবিখনে চূড়ান্ত মনোনয়ন লাভ কৰিব নোৱাৰিলে । এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি ৰামায়ণৰ ওপৰত ।
এই শাখাৰ বাবে একাডেমীৰ প্ৰাৰম্ভিক ভোটদান ৭ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১১ ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব । ১০খন ছবিৰ আনুষ্ঠানিক শ্বৰ্টলিষ্ট ১৫ ডিচেম্বৰত ঘোষণা কৰা হ’ব । তাৰ পিছত শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা দলসমূহে ২০২৭ চনৰ ৮ জানুৱাৰীৰ পৰা ১০ জানুৱাৰীৰ ভিতৰত ভিজুৱেল ইফেক্ট উপস্থাপন আৰু প্ৰদৰ্শনত অংশগ্ৰহণ কৰিব । ২১ জানুৱাৰীত ঘোষণা কৰা হ’ব চূড়ান্ত অস্কাৰৰ মনোনয়ন । ২০২৭ চনৰ ১৪ মাৰ্চত বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব ।
নিতেশ তিৱাৰীৰ পৰিচালনা আৰু নমিত মালহোত্ৰাই প্ৰযোজনা কৰা ৰামায়ণ বাল্মিকীয়ে ৰচনা হিন্দু মহাকাব্যৰ আধাৰত নিৰ্মিত । ভগৱান ৰামৰ চৰিত্ৰত ৰণবীৰ কাপুৰ, সীতাৰ চৰিত্ৰত সাই পল্লৱী আৰু ৰাৱণৰ চৰিত্ৰত যশে অভিনয় কৰিছে । ছবিখনৰ সহযোগী তাৰকাসকলো লেখতল’বলগীয়া ।
ছ’নী পিকচাৰ্ছৰ জৰিয়তে বিশ্বজুৰি মুক্তি পোৱা ৰামায়ণ ছবিখনে বক্স অফিচত সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে । ২০ দিনত ছবিখনে বহিঃৰাজ্যৰ বজাৰৰ পৰা ৬৫ মিলিয়ন ডলাৰকে ধৰি বিশ্বজুৰি ১৭৩৫ কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইয়াৰ উপৰিও ক্ৰিটিকছ চয়ছ এৱাৰ্ডত ছবিখন দুটা শাখাত শ্বৰ্টলিষ্ট কৰা হৈছে: শ্ৰেষ্ঠ দৃশ্য প্ৰভাৱ আৰু শ্ৰেষ্ঠ ষ্টাণ্ট ডিজাইন ।
লগতে পঢ়ক :
‘ৰামায়ণ’ৰ ‘কুম্ভকৰ্ণ’ আইএমডিবিৰ ‘ট্ৰেণ্ডিং পিপল ইন ইণ্ডিয়া’ তালিকাত ১ নং স্থানত
ৰামায়ণৰ প্ৰতি অনুৰাগীৰ সঁহাৰিক লৈ আৱেগিক ৰবি ডুবে, আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ অভিনেতাগৰাকীৰ
ৰণবীৰ কাপুৰ আৰু যশৰ চিনেমা ৰামায়ণে সৃষ্টি কৰা কেইটামান অভিলেখ
কৱচ নিৰ্মাণৰ সময়ত শিল্পীসকল জ্ঞাতই নাছিল যে এইবোৰ তেওঁলোকে ৰামায়ণৰ বাবে কৰি আছে!