কৃতিত্ব লোৱা অন্তিমজন ব্যক্তি এ আৰ ৰহমান: ৰাম গোপাল বাৰ্মা
ৰাম গোপাল বাৰ্মাৰ এটা পুৰণি সাক্ষাৎকাৰে এতিয়া বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে যাৰ বাবে এ আৰ ৰহমান লোকচক্ষুত পৰিছে ৷ স্পষ্টীকৰণ দিছে ছবি নিৰ্মাতাই ৷
Published : January 21, 2026 at 5:39 PM IST
হায়দৰাবাদ : অস্কাৰ বিজয়ী সংগীত সুৰকাৰ এ আৰ ৰহমান শেহতীয়া এটা সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে ৷ বলীউডত ‘সাম্প্ৰদায়িক মনোভাৱ’ৰ বাবে কাম নোপোৱাৰ মন্তব্যই তেওঁক চৰ্চাত ৰাখিছে ।
সামাজিক মাধ্যমত বহু বিতৰ্ক হৈছে । ইয়াৰ মাজতে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰাম গোপাল বাৰ্মাৰ এটা পুৰণি ভিডিঅ’ সাক্ষাৎকাৰ পুনৰ ভাইৰেল হৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত ব্যাপক প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছত পৰিস্থিতি আৰু অধিক তীব্ৰতৰ হৈ পৰে । ভাইৰেল ভিডিঅ’ ক্লিপটোত ৰাম গোপাল বাৰ্মাই কৈ আছিল যে শ্লামডগ মিলিয়নাৰৰ বিশ্ববিখ্যাত ট্ৰেক জয় হোৰ সুৰ কৰিছিল সুখৱিন্দৰ সিঙে, এ আৰ ৰহমানে নহয় ।
সাক্ষাৎকাৰটো পুনৰ ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত অনলাইনত বহু ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কয় যে ৰহমানে এনেই কাম এটাৰ ক্ৰেডিট লৈছিল, অভিযোগ অনুসৰি যিটো কাম তেওঁ কৰাই নাছিল ।
To all concerned .. I am being misquoted and misread out of context in the matter of the Jai ho song . .. in my view @arrahman is the greatest composer and the nicest human being I ever met and he’s the last person to take away anybody’s credit ..I hope this puts an end to the…— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 21, 2026
বুধবাৰে ৰাম গোপাল বাৰ্মাই এক্সত স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে তেওঁৰ বক্তব্য প্ৰসংগৰ বাহিৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে । বিতৰ্কটোক সম্বোধন কৰি ছবি নিৰ্মাতাজনে লিখিছে, "সংশ্লিষ্ট সকলোলৈ .. জয় হো গীতটোৰ বিষয়টোত মোৰ উদ্ধৃতি ভুলকৈ উপস্থাপন কৰা হৈছে আৰু প্ৰসংগৰ পৰা ফালৰি কটা হৈছে । মোৰ দৃষ্টিত @arrahman হৈছে মই লগ পোৱা আটাইতকৈ বিখ্যাত সুৰকাৰ আৰু আটাইতকৈ ভাল মানুহ আৰু তেওঁ যিকোনো কামৰ কৃতিত্ব লোৱা শেষ ব্যক্তি । আশা কৰোঁ ইয়ে বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি থকা নেতিবাচকতাবাদৰ অন্ত পেলাব ।"
বিতৰ্কৰ সূচনা কৰা পুৰণি সাক্ষাৎকাৰটোত, বাৰ্মাই সুভাষ ঘাইৰ ছবি যুৱৰাজৰ গীত ৰচনা কৰি থকাৰ সময়ৰ ঘটনা মনত পেলায় ৷ ঘটনাটো এ আৰ ৰহমানৰ সৈতে জড়িত আছিল । বাৰ্মাৰ মতে সুখৱিন্দৰ সিঙৰ ষ্টুডিঅ’ত এখন বৈঠক হোৱাৰ কথা আছিল যদিও ৰহমান পলমকৈ আহিছিল । জানিব পৰা মতে, ৰহমানে সুখৱিন্দৰক সুধিছিল যে তেওঁ গীতটো ৰচনা কৰিলে নেকি ?
ৰাম গোপাল বাৰ্মাৰ দাবী যে এই প্ৰশ্নই চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা সুভাষ ঘাইক ক্ষুব্ধ কৰি তুলিছিল, যিয়ে ৰহমানক গীতটোৰ বাবে ৩ কোটি টকা দিছো বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল, সুখৱিন্দৰক নহয় । বাৰ্মাই আৰু কয় যে ৰহমানে তীব্ৰ উত্তৰ দি কয়, "জিভা চম্ভালি কথা ক’বা । আপুনি মোৰ কামৰ বাবে নহয়, মোৰ নামৰ বাবে ধন দিছে । বিভ্ৰান্ত নহ'ব ।" এই কথা-বতৰাৰ পিছত ৰহমান ষ্টুডিঅ’ এৰি গুচি যায় ।
ৰংগীলাৰ পৰিচালকে দাবী কৰি কয়, "সুখৱিন্দৰে মোক কৈছিল যে পিছত ৰহমানে তেওঁলৈ ফোন কৰি গীতটো সম্পূৰ্ণ কৰি ইমেইল পঠিয়াবলৈ কয় ।"
তেওঁ আৰু কয় যে প্ৰায় এবছৰৰ পাছত সুখৱিন্দৰে ৰহমানৰ মেনেজাৰৰ পৰা ৫ লাখ টকাৰ চেক পোৱা বুলি অভিযোগ উঠিছে । ৰাম গোপাল বাৰ্মাৰ মতে, যেতিয়া সুখৱিন্দৰে কিয় বুলি সুধিছিল, তেতিয়া মেনেজাৰে কৈছিল, "আপুনি ৰহমানৰ বাবে এটা গীত বনাইছিল আৰু ৰহমানে সেইটো এটা পাৰ্টীত বিক্ৰী কৰিছিল আৰু এই ৫ লাখ আপোনাৰ অংশ ।"
তাৰ পিছত বাৰ্মাই দাবী কৰে যে গীতটো শ্লামডগ মিলিয়নাৰক বিক্ৰী কৰা হয়, বিখ্যাত গানটো জয় হো । ভাইৰেল হোৱা দাবী আৰু ৰাজহুৱা বিতৰ্কৰ মাজত এতিয়ালৈকে এই অভিযোগৰ পোনপটীয়া কোনো সঁহাৰি দিয়া নাই এ আৰ ৰহমান আৰু সুখৱিন্দৰ সিঙে ।
