মা কামাখ্যাত সেৱা দক্ষিণৰ ছুপাৰষ্টাৰ ৰাম চৰণৰ পত্নী উপাসনাৰ
ছাউথ ছুপাৰষ্টাৰ ৰাম চৰণৰ পত্নী, ভাৰতীয় ব্যৱসায়ী উপাসনা কামিনেনী কনিডেলাই মা কামাখ্যা মন্দিৰ ভ্ৰমণ কৰে ৷ মাৰ আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰি অভিভূত হৈ পৰে তেওঁ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 11, 2026 at 11:42 AM IST|
Updated : September 11, 2026 at 12:15 PM IST
হায়দৰাবাদ : টলীউডৰ পাৱাৰ কাপল হিচাপে জনাজাত ৰামচৰণ আৰু উপাসনা কনিডেলা বহুতৰ জীৱনৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস ৷ তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ লগতে তেওঁলোক নিজ নিজ ক্ষেত্ৰতো একো একোগৰাকী প্ৰশংসনীয় ব্যক্তি ৷ পাৰিবাৰিক জীৱনৰ ব্যস্ততাৰ পিছতো তেওঁলোক দুয়োৱে যিদৰে পেছাগত জীৱন আগবঢ়াই নিছে, এই কথাই সঁচাই অনুৰাগীৰ হৃদয় চুই যায় ৷
জীৱনৰ প্ৰতিটো সফলতাৰ বাবে ৰামচৰণ আৰু উপাসনাই এজনে আনজনক কৃতিত্ব দিয়ে ৷ এটাও প্ৰশংসা কৰিব পৰা মুহূৰ্ত তেওঁলোকে এৰি নিদিয়ে ৷ শেহতীয়াকৈ ৰাম চৰণৰ পত্নী উপাসনা উপস্থিত হৈছে বিশ্ববিখ্যাত মা কামাখ্যা মন্দিৰত ৷ মাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি তেওঁৰ নিজৰ কেইগৰাকীমান পৰিচিত ব্যক্তিৰ সৈতে গুৱাহাটীস্থিত কামাখ্যা মন্দিৰত উপস্থিত হৈছে ৷
মাৰ চৰণত উপস্থিত হৈ নিজকে ধন্য মানিছে উপাসনা কামিনেনী কনিডেলাই ৷ সামাজিক মাধ্যম ইনষ্টাগ্ৰামত এটা প’ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ লিখিছে, "মা কামাখ্যাই আমাৰ ভিতৰত থকা দেৱীক জাগ্ৰত কৰে আৰু আমাৰ ভিতৰত থকা অসুৰক ধ্বংস কৰে!
নতুন আৰম্ভণি
ঐশ্বৰিক শক্তি
ধৰ্মৰ সেৱা কৰ্ম" ৷
উল্লেখ্য যে, উপসনা কামিনেনী কনিডেলা এগৰাকী ভাৰতীয় ব্যৱসায়ী, পৰোপকাৰী আৰু উদ্যোগী নাৰী যিয়ে এপ’ল’ হাস্পতালত কৰ্পৰেট সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ (চি এছ আৰ) উপাধ্যক্ষ হিচাপে কাম কৰে ।
খবৰ অনুসৰি ৰামচৰণ আৰু উপাসনা কলেজীয়া দিনৰে প্ৰেমিক-প্ৰেমিকা । তেওঁলোকে ২০১১ চনত বাগদান কৰিছিল আৰু ২০১২ চনৰ জুনত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল । বিবাহৰ ১১ বছৰ পিছত ২০২৩ চনৰ ২০ জুনত তেওঁলোকৰ মাজলৈ এগৰাকী কন্যা সন্তান আহে ৷ ২০২৬ চনটোৱে তেওঁলোকলৈ দুগুণ সুখ কঢ়িয়াই আনে, ৩১ জানুৱাৰীত উপাসনাই দুটি যমজ সন্তান জন্ম দিয়ে ৷ ডাঙৰ কন্যাৰ নাম ক্লিন কাৰা কনিডেলা আৰু যমজ সন্তান দুটিৰ নাম হ’ল শিৱৰাম আৰু অনবীৰা দেৱী ৷
লগতে পঢ়ক : 'ৰকষ্টাৰ আহিছে': বিশেষ কাৰণত বিগ বছ চাব অৰিজিত সিঙে