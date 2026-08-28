তেজৰ সম্পৰ্ক নহ’লেও ভাতৃ-ভগ্নীৰ স্নেহ: বলীউডৰ এইসকল তাৰকাৰ মাজত আছে অপাৰ মৰম
ৰাখীবন্ধন বিশেষ: বলীউডৰ এইসকল ভাই-ভনীৰ মৰমে স্পৰ্শ কৰিছে অনুৰাগীৰ মন, যাৰ নাই কোনো তেজৰ সম্পৰ্ক!
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 28, 2026 at 12:06 PM IST
হায়দৰাবাদ : এই ৰাখীবন্ধন পবিত্ৰ ক্ষণত মনোৰঞ্জন জগতৰ এনে কিছুমান পৰিয়ালৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো আহক, যিসমূহ পৰিয়ালত Step Brother-Step Sister-Half Sibling (বহু বিবাহৰ মাধ্য়মত সৃষ্টি হোৱা ভ্ৰাতৃ-ভগ্নীৰ সম্পৰ্ক)ৰ যুটীয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি আহিছে।
বলীউডত এনে বহুতো তাৰকা আছে যিসকল step-siblings মানে অৰ্ধ ভাই-ভনীৰ (একেজন পিতৃ বা মাতৃ কিন্তু একাধিক বিবাহৰ বাবে সন্তানৰ মাজত গঢ় লোৱা সম্পৰ্ক) সম্পৰ্কৰ বান্ধোনত বান্ধ খাই আছে। এওঁলোকে নিজৰ মিশ্ৰিত পৰিয়ালটোক আন্তৰিকতাৰে আঁকোৱালি লৈছে আৰু প্ৰায়েই তেওঁলোকৰ মাজৰ মধুৰ সম্পৰ্কৰ একো একোটা সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰি আহিছে ।
পৰিভাষিক দিশৰ পৰা ‘ষ্টেপ-ছিবলিং’ (যাৰ মাজত কোনো তেজৰ সম্পৰ্ক নাই, কেৱল বিবাহসূত্ৰেহে সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠে) আৰু ‘হাফ-ছিবলিং’ (যিসকলৰ পিতৃ বা মাতৃৰ এজন একেই থাকে) — এই দুয়োটা বিষয়ৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে । ইমান পাৰ্থক্য থকাৰ পাছতো চলচ্চিত্ৰ জগতৰ এই তাৰকা পৰিয়ালৰ সন্তানসকলে কেনেকৈ নিজৰ মাজৰ ঘনিষ্ঠ আৰু পাৰস্পৰিক সম্পৰ্ক বিনা কৃত্ৰিমতাৰে বৰ্তাই ৰাখিছে, সেয়া ভাবিবলগীয়া ৷ অনুৰাগীসকলে সদায় এই কথাক ইতিবাচক দৃষ্টিভংগীৰে চাই আহিছে ।
বনী কাপুৰৰ পৰিয়াল
বনী কাপুৰৰ সন্তানসকল- অৰ্জুন কাপুৰ আৰু তেওঁৰ ভগ্নী অংশুলা হ’ল বনী কাপুৰ আৰু তেওঁৰ প্ৰথম পত্নী মোনা শ্বৌৰী কাপুৰৰ সন্তান । আনহাতে, জাহ্নৱী আৰু খুশী হ’ল বনী কাপুৰ আৰু কিংবদন্তী অভিনেত্ৰী শ্ৰীদেৱীৰ সন্তান । শ্ৰীদেৱীৰ মৃত্যুৰ পিছত অৰ্জুনে তিনিওগৰাকী ভগ্নীৰ বাবে এজন অতি যত্নশীল আৰু সুৰক্ষাপ্ৰদানকাৰী ডাঙৰ ভাতৃৰ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে ।
চলচ্চিত্ৰৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীয়েই হওক বা ঘৰুৱা অনুষ্ঠনেই হওক, অৰ্জুন কাপুৰে নিজৰ ভগ্নী অংশুলা আৰু হাফ ছিবলিং জাহ্নৱী-খুশীক অতি সুন্দৰভাৱে একেলগে আগুৱাই লৈ গৈছে । এই ভাই-ভনীৰ মধুৰ সম্পৰ্কৰ বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় মুহূৰ্তই সদায় অনুৰাগীৰ মন চুই যায় ।
ভাট পৰিয়াল
পৰিচালক মহেশ ভাটৰ তিনিগৰাকী কন্যা— পূজা ভাট, আলিয়া ভাট আৰু শ্বাহীন ভাট আৰু এজন পুত্ৰ আছে ৰাহুল ভাট । ইয়াৰে পূজা আৰু তেওঁৰ ভাতৃ ৰাহুল ভাট হ’ল মহেশ ভাট আৰু তেওঁৰ প্ৰথমা পত্নী কিৰণ ভাটৰ সন্তান । পৰৱৰ্তী সময়ত মহেশ ভাটে সোনী ৰাজদানক বিবাহ কৰাই আৰু তেওঁলোকৰ সংসাৰলৈ আহে শ্বাহীন আৰু বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ আলিয়া ভাট । বয়সৰ ব্যৱধান থকা সত্ত্বেও পূজা আৰু আলিয়াৰ মাজত এক অতি নিবিড়, মৰমীয়াল আৰু পাৰস্পৰিক শ্ৰদ্ধাপূৰ্ণ সুন্দৰ সম্পৰ্ক প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
উল্লেখ্য যে, পিতৃ মহেশ ভাটৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ১৯৯১ চনৰ কালজয়ী চলচ্চিত্ৰ 'সড়ক'ত পূজা ভাটে অভিনয় কৰিছিল । সেই চলচ্চিত্ৰখনৰ ছিকুৱেল 'সড়ক-২'ত আলিয়াৰ সৈতে হাফ-ছিবলিং পূজাক পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে একেলগে পৰ্দাত দেখিবলৈ পোৱা যায় । পূজা ভাটে এই ছিকুৱেলখনত তেওঁৰ পূৰ্বৰ চৰিত্ৰটোকে পুনৰ ৰূপায়ন কৰাৰ বিপৰীতে আলিয়া ভাটে ইয়াত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰে ।
পাটাউদী-খান পৰিয়াল
ছৈইফ আলী খানে ১৯৯১ চনৰ অক্টোবৰ মাহত অভিনেত্ৰী অমৃতা সিঙক বিয়া কৰাইছিল । অমৃতা সিং ছৈইফতকৈ ১২ বছৰ ডাঙৰ আছিল আৰু বিবাহৰ সময়ত ছৈইফৰ বয়স আছিল মাত্ৰ ২১ বছৰ । তেওঁলোকৰ দুটি সন্তান আছে— কন্যা ছাৰা আলী খান (জন্ম ১৯৯৫) আৰু পুত্ৰ ইব্ৰাহীম আলী খান (জন্ম ২০০১)।
দীৰ্ঘ ১৩ বছৰ বৈবাহিক জীৱন অতিবাহিত কৰাৰ পিছত ২০০৪ চনত তেওঁলোকৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হয় । ইয়াৰ পিছত ২০১২ চনৰ ১৬ অক্টোবৰত ছৈইফ আলী খানে অভিনেত্ৰী কৰীণা কাপুৰক বিয়া কৰায় । 'তছন' নামৰ চলচ্চিত্ৰখনৰ শ্বুটিং ছেটৰ পৰাই তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আৰম্ভ হৈছিল ।
৫ বছৰ ধৰি ডেট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে পঞ্জীয়নভুক্ত বিবাহপাশত আৱদ্ধ হয় । এই দম্পতীটোৰ দুটি পুত্ৰ সন্তান আছে— টাইমূৰ আলী খান (জন্ম ২০১৬) আৰু জাহাংগীৰ আলী খান (জন্ম ২০২১)। ছাৰা আৰু ইব্ৰাহীমে তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় মাতৃ কৰীণাৰ দুই পুত্ৰক অৰ্থাৎ নিজৰ হাফ-ছিবলিঙক অতি মৰম কৰে আৰু প্ৰায়েই তেওঁলোকৰ সৈতে ৰাখীবন্ধন উদযাপনৰ ফটো ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰে ।
দেওল পৰিয়াল
বলীউডৰ অভিনেতা ছানী দেওল আৰু ববী দেওলৰ সৰ্বমুঠ চাৰিগৰাকী ভগ্নী আছে । তেওঁলোকৰ পিতৃ, কিংবদন্তী অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰ দুবাৰকৈ বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল । সেই সূত্ৰে ছানী আৰু ববীৰ দুগৰাকী নিজা ভগ্নী আৰু দুগৰাকী হাফ-ছিবলং আছে । বিজয়তা দেওল হ’ল ধৰ্মেন্দ্ৰ আৰু তেওঁৰ প্ৰথমা পত্নী প্ৰকাশ কৌৰৰ কন্যা । তেওঁ ছানী আৰু ববীৰ নিজা ভগ্নী আৰু বৰ্তমান আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কেলিফৰ্ণিয়াত বসবাস কৰে । অজিতা দেওল হ’ল ধৰ্মেন্দ্ৰ আৰু প্ৰথমা পত্নী প্ৰকাশ কৌৰৰ দ্বিতীয়গৰাকী কন্যা ।
আনহাতে, ঈষা আৰু আহানা হ’ল ধৰ্মেন্দ্ৰ আৰু তেওঁৰ দ্বিতীয় পত্নী তথা বলীউডৰ 'ড্ৰীম গাৰ্ল' হেমা মালিনীৰ কন্যা । কেইবা দশক ধৰি ছানী আৰু ববীয়ে হাফ-ছিবলিঙৰ পৰা এক দূৰত্ব বজাই ৰাখিছিল যদিও, তেওঁলোকৰ মাজৰ পাৰস্পৰিক শ্ৰদ্ধা সদায় অটুট আছিল । বৰ্তমান সময়তো পৰিয়ালৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বিশেষ মুহূৰ্তবোৰত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আৰু সহযোগিতা আগবঢ়োৱা দেখা যায় ।
বব্বৰ পৰিয়াল
প্ৰতীক বব্বৰ, জুহী বব্বৰ আৰু আৰ্য বব্বৰ হ’ল হাফ-ছিবলিং । জুহী আৰু আৰ্য হ’ল অভিনেতা তথা ৰাজনীতিবিদ ৰাজ বব্বৰ আৰু নাদিৰা জাহিৰৰ সন্তান । আনহাতে, প্ৰতীক হ’ল ৰাজ বব্বৰ আৰু প্ৰয়াত অভিনেত্ৰী স্মিতা পাটিলৰ সন্তান ।
এক জটিল আৰু কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে পাৰ হোৱাৰ পিছত প্ৰতীকে তেওঁৰ পিতৃৰ পৰিয়ালৰ সৈতে সম্পৰ্ক গঢ়ি তুলিছিল যদিও, পৰৱৰ্তী সময়ত সেই সম্পৰ্কত পুনৰ ফাঁট মেলাৰ উমান পোৱা যায় । অৱশ্যে, হাফ-ছিবলিং জুহীৰ সৈতে প্ৰতীকৰ অতি মৰমৰ আৰু স্নেহপূৰ্ণ সম্পৰ্ক অটুট আছে ।
খট্টৰ-কাপুৰ পৰিয়াল
শ্বাহিদ কাপুৰৰ পিতৃ পংকজ কাপুৰ আৰু মাতৃ নীলিমা আজিমৰ যেতিয়া বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটিছিল, তেতিয়া শ্বাহিদ সৰু আছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত পিতৃ পংকজ কাপুৰে সুপ্ৰিয়া পাঠকক বিয়া কৰাই আৰু সেই সূত্ৰে শ্বাহিদৰ এগৰাকী হাফ-ছিবলিং আছে, যাৰ নাম ছানাহ কাপুৰ ।
আনহাতে, মাতৃ নীলিমা আজিমে ৰাজেশ খট্টৰৰ সৈতে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এটা পুত্ৰ সন্তান জন্ম হয়, যাৰ নাম ঈশান খট্টৰ । অৰ্থাৎ ছানাহ আৰু ঈশান— দুয়োগৰাকীয়েই শ্বাহিদৰ হাফ-ছিবলিং । এই দুয়োগৰাকীৰে সৈতে শ্বাহিদৰ সম্পৰ্ক অতি গভীৰ ।
উল্লেখ্য যে, ২০১৫ চনত মুক্তি লাভ কৰা 'শ্বানদাৰ' চলচ্চিত্ৰখনত শ্বাহিদ কাপুৰ আৰু সানাহ কাপুৰে একেলগে অভিনয় কৰিছিল ৷ এইখন আছিল ছানাহৰ প্ৰথম আত্মপ্ৰকাশকাৰী চলচ্চিত্ৰ । এই চলচ্চিত্ৰখনত তেওঁলোকৰ নিজৰ পিতৃ পংকজ কাপুৰেও অভিনয় কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : ৰীণা ৰায় আৰু মহছিন খানৰ প্ৰেম কাহিনী: বিবাহ, বলীউড ত্যাগ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ