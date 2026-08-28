ৰাখী বন্ধনৰ মহত্ব উপভোগ কৰিব পৰাকৈ বিশেষ দিনটোত চাওক এইকেইখন চিনেমা
আজিৰ দিনটোত উপভোগ কৰক ভাই-ভনীৰ মৰম আৰু অটুট সম্পৰ্কক উদযাপন কৰা ৫খন শ্ৰেষ্ঠ বলীউড চিনেমা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 28, 2026 at 2:11 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৰাখী বন্ধন উদযাপন বাবে হাতত বন্ধা কেৱল এডাল সূতাই নহয়, ইয়াৰ মহত্ব তাতকৈ বহুত বেছি ৷ জীৱনৰ সকলোবোৰ সম্পৰ্কৰ ভিতৰত অন্যতম এটা সম্পৰ্ক হৈছে ককাই-ভনীৰ সম্পৰ্ক ৷ মৰম, দুষ্টামি, ধেমেলীয়া শত্ৰুতা, নীৰৱ ত্যাগ আৰু অটল সমৰ্থনৰে সাঙোৰ খাই এই সম্পৰ্কটো কেৱল মিঠাই আৰু ৰিটাৰ্ণ গিফ্টতে সামৰি নাৰাখি এইবাৰ অলপ চিনেমাটিক স্পৰ্শৰে কৰি তোলক আৰু অলপ বিশেষ ৷
হৃদয় ভৰাই তোলা পাৰিবাৰিক ড্ৰামাৰ পৰা হাঁহিৰ খোৰাক জোগোৱা ধেমেলীয়া আৰু আৱেগিক কাহিনীযুক্ত বলীউড চিনেমা উপভোগ কৰি এইবাৰৰ ৰাখী বন্ধন উপভোগ কৰক ৷ ঐশ্বৰ্য-ৰণদ্বীপ হুদা অভিনীত সৰবজিতৰ আৱেগিক ভাতৃ-ভগ্নীৰ কাহিনীৰ পৰা অক্ষয় কুমাৰৰ ‘ৰক্ষা বন্ধন’লৈকে এনে বহু চিনেমা আছে, যিসমূহে আজিৰ এই বিশেষ দিনটোৰ তাৎপৰ্য বহন কৰে ৷
ৰক্ষা বন্ধন (২০২২)
কেনেকুৱা অনুভৱ হয় যেতিয়া আপোনাৰ ভাতৃ বা ভগ্নীয়েই আপোনাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ দায়িত্ব আৰু সৰ্বোচ্চ সুখ হয় ? ৰক্ষা বন্ধন ছবিখনৰ কাহিনীটোও ঠিক তেনেকুৱাই ৷ লালা কেদাৰনাথ, চাৰিগৰাকী ভনীয়েকৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ, যিয়ে নিজৰ সপোন পাহৰি কেৱল ভনীয়েক কেইজনীৰ বাবে এটা সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত গঢ়িব বিচাৰে ৷ ধেমেলীয়া মুহূৰ্তৰ পৰা আৱেগিক ত্যাগলৈকে, এই ছবিখনে মৰম-ভালপোৱা, সুৰক্ষামূলক দায়িত্ববোধ সুন্দৰকৈ ফুটাই তুলিছে, যি ভাতৃ-ভগ্নীৰ সম্পৰ্কৰ আধাৰ ৷
এই ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে আনন্দ এল ৰায়ে ৷ অক্ষয় কুমাৰ, ভূমি পেডনেকাৰ, সাদিয়া খাটিব, সাহিল মেহতা, ছাহজমীন কৌৰ, স্মৃতি শ্ৰীকান্ত আৰু দীপিকা খান্নাৰ অভিনয়ে পৰ্দাত যাদুৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷
'সৰবজিৎ' (২০১৬)
ৰাখীবন্ধনৰ পবিত্ৰ ক্ষণত আপোনালোকে চাব পাৰে ভাই-ভনীৰ মাজৰ গভীৰ সম্পৰ্কক লৈ নিৰ্মাণ কৰা এখন অতি শক্তিশালী আৰু আবেগিক চিনেমা 'সৰবজিৎ' । এই চিনেমাখন পঞ্জাবৰ এজন ভাৰতীয় খেতিয়কৰ সঁচা ঘটনাৰ ওপৰত আধাৰিত । তেওঁ দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সীমান্ত পাৰ হৈ পাকিস্তানত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত দুটা দশকতকৈও অধিক সময় পাকিস্তানৰ কাৰাগাৰত বন্দী হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল । ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চনে ইয়াত মুখ্য চৰিত্ৰ 'দলবীৰ কৌৰ'ৰ ভূমিকা পালন কৰিছে । তেওঁ আছিল সেইগৰাকী ভনীয়েক, যিয়ে নিজৰ ভাতৃক পাকিস্তানৰ কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ আৰু তেওঁৰ নিৰ্দোষিতা প্ৰমাণ কৰিবলৈ সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোৰ বিৰুদ্ধে অকলে যুঁজ দিছিল । ভাতৃৰ বাবে এগৰাকী ভনীয়েকে কৰা চৰম ত্যাগ, সীমাহীন কষ্ট আৰু দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰামৰ গাথাই হৈছে চিনেমাখনৰ আটাইতকৈ হৃদয়স্পৰ্শী দিশ ।
ৰণদ্বীপ হুদা আৰু ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চনৰ উপৰিও চিনেমাখনত ৰিচা চড্ডা আৰু দৰ্শন কুমাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাত অভিনয় কৰিছে । এই ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে ওমুং কুমাৰে ।
'দিল ধড়কনে দো' (২০১৫)
এই চিনেমাখনত ৰণবীৰ সিং আৰু প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ মাজত এক ধেমেলীয়া অথচ অতি আন্তৰিক ভাই-ভনীৰ সম্পৰ্ক দেখুওৱা হৈছে । নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত বিভিন্ন সমস্যা আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হোৱা সত্ত্বেও, প্ৰয়োজনৰ সময়ত তেওঁলোকে সদায় ইজনে সিজনৰ বাবে দৃঢ়তাৰে থিয় দিয়ে । এই জনপ্ৰিয় চিনেমাখন পৰিচালনা কৰিছে বিখ্যাত পৰিচালক জোয়া আখটাৰে ।
ছবিখনত ৰণবীৰ আৰু প্ৰিয়ংকাৰ উপৰিও অনিল কাপুৰ, ফাৰহান আখটাৰ আৰু ৰাহুল বোসে মুখ্য ভূমিকাত অভিনয় কৰিছে । পাৰিবাৰিক ড্ৰামা আৰু সম্পৰ্কৰ ওপৰত আধাৰিত এই চিনেমাখন ২০১৫ চনত মুক্তি লাভ কৰিছিল ।
'জিগ্ৰা' (২০২৪)
আলিয়া ভাট আৰু বেদাং ৰাইনা অভিনীত এই চিনেমাখন এখন এক্সনেৰে ভৰপূৰ মনোৰঞ্জনধৰ্মী ছবি, য’ত এজন ভাই আৰু এগৰাকী ভনীয়েকৰ মাজৰ গভীৰ সম্পৰ্কক দেখুওৱা হৈছে । কাহিনীটোত আলিয়াই নিজৰ ভাতৃক (বেদং ৰাইনা) এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাগাৰৰ পৰা সুৰক্ষিতভাৱে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এক বিপদসংকুল পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰে ।
এই চিনেমাখন পৰিচালনা কৰিছে বাসন বালাই আৰু ইয়াক যৌথভাৱে প্ৰযোজনা কৰিছে কৰণ জোহৰে ।
'মাই ব্ৰাদাৰ... নিখিল' (২০০৫)
জুহী চাওলা আৰু সঞ্জয় সুৰী অভিনীত এই চিনেমাখনত সুন্দৰকৈ দেখুওৱা হৈছে যে, সমাজে পিঠি দিলেও ভাই-ভনীয়ে কেনেকৈ সুখ-দুখ সকলো সময়তে ইজনে সিজনৰ কাষত থিয় দিয়ে । চিনেমাখনৰ কাহিনীত দেখুওৱা হৈছে যে, যেতিয়া সঞ্জয় সুৰীৰ চৰিত্ৰটো 'এইচ আই ভি পজিটিভ' বুলি ধৰা পৰে, তেতিয়া তেওঁৰ ভনীয়েক জুহী চাওলাই কেনেকৈ দৃঢ়তাৰে ভাতৃৰ সমৰ্থনত থিয় দিয়ে ।
এই আবেগিক আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ চিনেমাখনৰ কাহিনী ৰচনা আৰু পৰিচালনা কৰিছে অনিৰে ।
ৰাখীবন্ধন হৈছে ভাই-ভনীৰ মাজৰ মৰম আৰু পবিত্ৰ সম্পৰ্কৰ প্ৰতি উৎসৰ্গিত এক পৰম্পৰাগত হিন্দু উৎসৱ । এই বিশেষ দিনটোত ভনীয়েক বা বায়েকসকলে তেওঁলোকৰ ভাতৃৰ হাতত মৰমেৰে একোডাল 'ৰাখী' বান্ধি দিয়ে । ইয়াৰ বিনিময়ত, ভাতৃসকলে নিজৰ ভগ্নীক মৰম আৰু যত্নৰ প্ৰতীক হিচাপে বিভিন্ন উপহাৰ যাচে । এই ৰাখীডালে সুৰক্ষাক প্ৰতিফলিত কৰে । ৰাখীবন্ধনৰ দিনা ভাতৃসকলে তেওঁলোকৰ ভগ্নীক সকলো ধৰণৰ বিপদ-আপদৰ পৰা সদায় সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । এই বছৰ অৰ্থাৎ ২০২৬ চনত, ২৮ আগষ্ট তাৰিখে সমগ্ৰ দেশজুৰি ৰাখীবন্ধন উৎসৱ উদযাপন কৰা হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক : তেজৰ সম্পৰ্ক নহ’লেও ভাতৃ-ভগ্নীৰ স্নেহ: বলীউডৰ এইসকল তাৰকাৰ মাজত আছে অপাৰ মৰম