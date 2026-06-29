'লক আপ ২'ৰ মঞ্চত আকাংক্ষাৰ ডাঙৰ ঘোষণা:কি ক’লে ৰাখীয়ে ?
গৌৰৱ আৰু আকাংক্ষাৰ বিচ্ছেদ! ৰিয়েলিটী শ্ব’ৰ হেডলাইন নে সঁচা খবৰ ? ৰাখী সাৱন্তৰ প্ৰতিক্ৰিয়া-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 29, 2026 at 2:17 PM IST
হায়দৰাবাদ : অভিনেতা গৌৰৱ খান্না আৰু তেওঁৰ পত্নী আকাংক্ষা চামোলাৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ খবৰক লৈ বৰ্তমান ছ’চিয়েল মিডিয়া উত্তাল হৈ পৰিছে । ৰিয়েলিটী শ্ব’ 'লক আপ'ৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ প্ৰথমটো খণ্ডত অংশগ্ৰহণ কৰি আকাংক্ষাই তেওঁলোকৰ পৃথকীকৰণৰ কথা ঘোষণা কৰি সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে । এই খবৰ ওলোৱাৰ পিছতে ড্ৰামা কুইন ৰাখী সাৱন্তে ইনষ্টাগ্ৰামত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
নেটফ্লিক্সৰ 'লক আপ'ত আকাংক্ষাৰ ডাঙৰ ঘোষণা ! কি ক’লে ৰাখীয়ে ?
নেটফ্লিক্সৰ জনপ্ৰিয় ৰিয়েলিটী শ্ব’ 'লক আপ'ৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ প্ৰিমিয়াৰ খণ্ডত অংশগ্ৰহণ কৰিয়েই আকাংক্ষা চামোলাই সকলোকে আচৰিত কৰি তোলে । শ্ব’টোৰ নিয়ম অনুসৰি এটা গোপন কথা ফাদিল কৰাৰ টাস্কত আকাংক্ষাই জনাই যে, তেওঁৰ স্বামী তথা পৰিচিত অভিনেতা গৌৰৱ খান্নাৰ সৈতে তেওঁৰ বিবাহ বিচ্ছেদ হ’বলৈ গৈ আছে । এই ঘোষণাই অনুৰাগীসকলক স্তম্ভিত কৰি তুলিছে ।
এই খবৰটো বিয়পি পৰাৰ পিছতে অভিনেত্ৰী ৰাখী সাৱন্তে ইয়াৰ ওপৰত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ আকাংক্ষাক 'মিছলীয়া' বুলি অভিহিত কৰি এই সমগ্ৰ ঘটনাটোক শ্ব’টোৰ টি.আৰ.পি.বঢ়াবলৈ কৰা এক নাট্যৰূপ বুলি ইতিকিং কৰিছে ।
আকাংক্ষাৰ কথাত বিশ্বাস নাই ৰাখীৰ !
'লক আপ' ছিজন ২-ত আকাংক্ষাই যেতিয়া তেওঁ আৰু গৌৰৱে পৃথক হোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি জনাই, তেতিয়া অভিনেত্ৰী ৰাখী সাৱন্তে সেই কথা একেবাৰেই বিশ্বাসত নলয় । ৰাখীয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত মাত্ৰ এটা শব্দৰে মন্তব্য কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । ৰাখী সাৱন্তৰ এই মন্তব্যই বৰ্তমান ছ’চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰ চৰ্চা আৰু বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
আকাংক্ষাক 'মিছলীয়া' বুলি ক’লে ৰাখীয়ে !
ৰিয়েলিটী শ্ব’টোৰ প্ৰথমটো খণ্ডৰ এটা চুটি ভিডিঅ’ৰ তলত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি ৰাখী সাৱন্তে পোনপটীয়াকৈ মন্তব্য কৰে— 'ঝুঠী' (Jhuthi), অৰ্থাৎ মিছলীয়া । ইয়াৰ লগতে তেওঁ এটা হাঁহিৰ ইমোজীও যোগ কৰি দিয়ে । এই চুটি মন্তব্যটোৰ জৰিয়তে ৰাখীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে আকাংক্ষাৰ এই বিবাহ বিচ্ছেদৰ ঘোষণাক তেওঁ তিলমানো বিশ্বাস কৰা নাই ।
ৰাখীৰ এই মন্তব্যটোৱে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ছ’চিয়েল মিডিয়াত সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে । অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ এই সন্দেহক একাংশ লোকে সমৰ্থন কৰা দেখা গৈছে । আনহাতে, আন একাংশই আকৌ ইয়াক লৈ তৰ্ক-বিতৰ্কত লিপ্ত হৈছে— আচলতে আকাংক্ষাৰ বিবাহ বিচ্ছেদৰ খবৰটো সঁচা নে এইয়া কেৱল শ্ব’টোৰ জনপ্ৰিয়তা বঢ়াবৰ বাবে কৰা এক প্ৰচাৰৰ কৌশল ?
এবছৰ ধৰি পৃথকে বাস
'লক আপ' ছিজন ২-ৰ প্ৰিমিয়াৰ অনুষ্ঠানত আকাংক্ষা চামোলাই জনাই যে, তেওঁ আৰু তেওঁৰ স্বামী অভিনেতা গৌৰৱ খান্না বিবাহ বিচ্ছেদৰ দিশে আগবাঢ়িছে । তেওঁলোক বিগত এটা বছৰে ইজনে সিজনৰ পৰা সুকীয়াকৈ বাস কৰি আছে, যিটো কথা ইমানদিনে পোহৰলৈ অহা নাছিল । আকাংক্ষাই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, তেওঁলোকৰ মাজৰ সম্পৰ্কটো বেয়া নহয় আৰু তেওঁলোকৰ মাজত এতিয়াও কথা-বতৰা হয় । তেওঁ কয় যে, জীৱনসংগী হিচাপে তেওঁলোক ইজনে সিজনৰ বাবে উপযুক্ত নহয় । কাৰণ ভৱিষ্যতক লৈ তেওঁলোক দুজনৰে দৃষ্টিভংগী সম্পূৰ্ণ বেলেগ আৰু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ সেই ভৱিষ্যতত তেওঁলোক একেলগে থকাটো সম্ভৱ নহয় ।
আনহাতে, এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ গৌৰৱ খান্নাই বৰ্তমানলৈকে কোনো মন্তব্য কৰা নাই । তেওঁ বৰ্তমান ৰিয়েলিটী শ্ব’ 'খতৰো কে খিলাড়ী ১৫'ৰ শ্বুটিঙত ব্যস্ত আছে ।
গৌৰৱ-আকাংক্ষাৰ দাম্পত্য জীৱন
আকাংক্ষা চামোলাই ‘সন্তোষী মা’, ‘ইয়ে হে আশ্বিকী’ আৰু ‘ক্ৰাইম পেট্ৰ’ল’ৰ দৰে বহুকেইখন জনপ্ৰিয় টেলিভিছন ধাৰাবাহিক তথা শ্ব’ত অভিনয় কৰি দৰ্শকৰ মন জয় কৰিছে । চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে আকাংক্ষাই ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা ৰহস্যঘন পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰিছিল । সেই বিশেষ পোষ্টটো পোহৰলৈ অহাৰ পিছৰে পৰা অভিনেতা গৌৰৱ খান্না আৰু তেওঁৰ বৈবাহিক সম্পৰ্কৰ বৰ্তমানৰ অৱস্থাক লৈ অনুৰাগীৰ মাজত তীব্ৰ জল্পনা-কল্পনাৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
উল্লেখ্য যে, কিছুদিন ধৰি প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত থকাৰ পিছত ২০১৬ চনত আকাংক্ষা চামোলা আৰু গৌৰৱ খান্না বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল । ইয়াৰ পিছত গৌৰৱ যেতিয়া জনপ্ৰিয় শ্ব’ 'বিগ বছ'ত আছিল, তেতিয়া তেওঁৰ মুখত আকাংক্ষাৰ কথা আৰু তেওঁলোকৰ সুন্দৰ কেমিষ্ট্ৰীয়ে অনুৰাগীসকলৰ মন জয় কৰিছিল । এতিয়া তেওঁলোকৰ এই বিবাহ বিচ্ছেদৰ খবৰ সঁচা নে ইয়াৰ আঁৰত আন কিবা কাহিনী আছে, সেইয়া অনাগত সময়তহে সম্পূৰ্ণৰূপে স্পষ্ট হ’ব ।
লগতে পঢ়ক : অজয় দেৱগণ নে শ্বাহৰুখ খান? কাৰ সৈতে কাজলে উপহাৰ দিছে আটাইতকৈ বেছি হিট ছবি ?