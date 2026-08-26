ৰাখী বিজ্ঞাপন বিতৰ্ক: কৃতি ছেননৰ সমৰ্থনত ৰাহুল গান্ধী আৰু নূপুৰ ছেনন
কৃতি ছেননে মহিলাৰ স্বাধীনতাৰ সপক্ষে দিয়া ষ্ট’ৰীটো কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছে । ভগ্নী নূপুৰেও ষ্ট’ৰীটো পুনৰ শ্বেয়াৰ কৰি সমালোচকক হাঁহিছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 26, 2026 at 9:34 AM IST
হায়দৰাবাদ : কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীত অভিনেত্ৰী কৃতি ছেননৰ ষ্ট’ৰীটো শ্বেয়াৰ কৰি মহিলাৰ স্বাধীনতাৰ সপক্ষে থিয় দিছে । তেওঁ এক স্পষ্ট বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে । ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁৰ পোষ্টত উল্লেখ কৰিছে যে, এগৰাকী মহিলাই কি কাপোৰ পিন্ধিব, কি কাম কৰিব আৰু ক’লৈ যাব— সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে তেওঁৰ নিজৰ পছন্দ । তেওঁ সকলোকে আহ্বান জনাই কয়, "মহিলাসকলক নিজৰ স্বাধীনতা ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে ট্ৰ’ল কৰা বন্ধ কৰক ।"
কৃতি ছেননে তেওঁৰ পোষ্টত কি লিখিছিল ?
ৰাখী বিজ্ঞাপনটোক লৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত বহুত বেছি সমালোচনা হোৱা দেখি অভিনেত্ৰী কৃতি ছেননে এটা ষ্ট’ৰীৰ জৰিয়তে নিজৰ মত ৰাখে ৷ তেওঁ লিখিছিল, "উৎসৱৰ আচল সৌন্দৰ্য পিন্ধা কাপোৰত নাথাকে, বৰঞ্চ উৎসৱৰ সৈতে জড়িত থকা মনৰ আবেগ, মৰম আৰু পৰম্পৰাতহে থাকে ।" কৃতিয়ে পোহনীয়া কুকুৰৰ কথাও পৰিয়ালৰে একো একোজন সদস্য উল্লেখ কৰে ৷
কৃতিয়ে এই লেখাটোৰ জৰিয়তে এক গভীৰ বাৰ্তা দিয়ে । কৃতিৰ প্ৰশ্ন, মহিলাই কি কাপোৰ পিন্ধিব লাগে, সেইটো আন মানুহে তেওঁলোকক ক’বলৈ কেতিয়া বন্ধ কৰিব ? এগৰাকী মহিলাৰ আত্মসন্মান আৰু নিজৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা মৰমক কেতিয়াও কেৱল তেওঁ পিন্ধা কাপোৰ সাজেৰে জুখিব নোৱাৰি । সংস্কৃতি আৰু পৰম্পৰা মানুহৰ মনত থাকে, কাপোৰৰ ‘নেকলাইন’ অৰ্থাৎ ডিঙিৰ ডিজাইনত নহয় ।
কংগনা ৰনৌতৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
অভিনেত্ৰী তথা ৰাজনীতিবিদ কংগনা ৰনৌতে কৃতি ছেননৰ ওপৰত তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিল । কংগনা ৰনৌতে লিখিছিল যে, আজিকালি মহিলাসকলৰ ওচৰত পিন্ধিবলৈ বহুত ধৰণৰ কাপোৰ আছে । ভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰৰ বিকল্প থকাৰ পিছতো কিয় নিজৰ ভাইটিৰ হাতত ৰাখী বান্ধিবলৈ অন্তৰ্বাস পিন্ধিবলগীয়া হৈছে ? কংগনাই ঠাট্টা কৰি কয় যে, এই বিজ্ঞাপনটো আচলতে জানি বুজিহে অস্বস্তিকৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰা হৈছে ।
ছ’চিয়েল মিডিয়াত তুমুল বিতৰ্ক
কৃতি ছেননৰ পোষ্ট আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ সমৰ্থনৰ পিছতে এতিয়া ছ’চিয়েল মিডিয়াত মহিলাৰ সাজ-পাৰ, স্বাধীনতা আৰু সংস্কৃতিক লৈ বিতৰ্ক বহুত তীব্ৰ হৈ পৰিছে । একাংশ লোকে কৃতিৰ কথাক সমৰ্থন কৰাৰ বিপৰীতে আন একাংশই আকৌ ভিন্ন মত পোষণ কৰিছে ।
এতিয়া ৰাহুল গান্ধীৰ পিছত কৃতিৰ ভগ্নী নূপুৰ ছেননেও কৃতিৰ সমৰ্থনত থিয় দিছে । নূপুৰে এই পোষ্টটোৰ জৰিয়তে অযথা সমালোচনা কৰা ট্ৰ’লাৰসকলক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি এক স্পষ্ট আৰু উচিত জবাব দিছে । নূপুৰে লিখিছে, "মই সেইগৰাকী ব্যক্তি যাৰ হাতত কৃতিয়ে ৰাখী বান্ধে । গতিকে এই গোটেই বিষয়টোত যদি মোৰে কোনো আপত্তি নাই, তেন্তে আপোনালোকৰ বাৰু কিয় আপত্তি হৈছে ?"
বিতৰ্কৰ আচল কাৰণ
ৰক্ষা বন্ধনৰ এটা বিজ্ঞাপনত কৃতি ছেননে এটা 'ডিপ নেকলাইন'ৰ লেহেংগা-চোলী পিন্ধিছিল । বিজ্ঞাপনটোত কৃতিৰ এই সাজপাৰক লৈয়েই ছ’চিয়েল মিডিয়াত একাংশ মানুহৰ মাজত তীব্ৰ তৰ্ক-বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক : সমালোচকক উভতি ধৰি কৃতিয়ে ক’লে, "নাৰীয়ে কি পিন্ধিব সেই বিষয়ত মতামত দিয়া বন্ধ কৰক"