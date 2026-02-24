ETV Bharat / entertainment

চেক বাউন্সৰ গোচৰত জামিন লাভ কৰিয়েই শ্বুটিং আৰম্ভ ৰাজপালৰ

চেক বাউন্সৰ গোচৰত অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভ কৰাৰ মাত্ৰ কেইদিনমান পিছতেই অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱে তেওঁৰ আগন্তুক ছবি 'ৱেলকাম টু দ্য জাংগল'ৰ শ্বুটিং পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে ।

rajpal yadav resumes shooting for welcome to the jungle days after jail release
শ্বুটিং আৰম্ভ ৰাজপালৰ (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 24, 2026 at 1:45 PM IST

হায়দৰাবাদ : চেক বাউন্সৰ গোচৰত জামিন লাভ কৰি তিহাৰ জেলৰ পৰা ওলাই অহাৰ মাত্ৰ কেইদিনমান পিছতেই অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱে তেওঁৰ আগন্তুক ছবি 'ৱেলকাম টু দ্য জাংগল' (Welcome to the Jungle) ৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে । বাতৰি অনুসৰি, মুম্বাইত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগেই তেওঁ এই ছবিখনৰ শ্বুটিংত অংশ লয় । শেহতীয়া আইনী জটিলতাৰ মাজতো তেওঁৰ এই দ্ৰুত প্ৰত্যাৱৰ্তনে কামৰ প্ৰতি থকা তীব্ৰ একাগ্ৰতাকে প্ৰমাণ কৰিছে ।

৯ কোটি টকাৰ ঋণৰ সৈতে জড়িত এটা চেক বাউন্সৰ গোচৰত দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰাজপাল যাদৱক অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন প্ৰদান কৰিছে । ন্যায়ালয়ে ১৮ মাৰ্চলৈকে তেওঁৰ কাৰাদণ্ড স্থগিত ৰাখিছে ।

আদালতে তেওঁক ১ লাখ টকাৰ ব্যক্তিগত বণ্ড প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু লগতে সেই পৰিমাণৰ নিশ্চয়তাৰো ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কয় । এই সকাহ প্ৰদান কৰাৰ সময়তে আদালতে উল্লেখ কৰে যে ইতিপূৰ্বে অভিযুক্ত পক্ষৰ বেংক একাউণ্টত ১.৫ কোটি টকা জমা কৰা হৈছে ।

জেলৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰাৰ পিছত ৰাজপাল যাদৱে ইনষ্টাগ্ৰামত এটা আৱেগিক বাৰ্তা শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁৰ অনুৰাগী আৰু শুভাকাংক্ষীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

তেওঁ লিখিছিল, "আপোনালোক সকলোৰে মৰম আৰু সমৰ্থনৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ ।" তেওঁৰ এই বাৰ্তাটোৱে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে সমগ্ৰ দেশৰ অনুৰাগীসকলৰ পৰা যথেষ্ট মৰম বুটলিবলৈ সক্ষম হয় ।

এটি সংবাদ সংস্থাক দিয়া সাক্ষাৎকাৰত অভিনেতাগৰাকীয়ে চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগত তেওঁৰ দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "মই মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাৰ সুযোগ পালোঁ । সন্মানীয় উচ্চ ন্যায়ালয়ত চলি থকা এই গোচৰটোৰ যিকোনো আইনী প্ৰশ্নৰ সঠিক তথ্য আৰু সত্যতাৰ সৈতে উত্তৰ দিব আমাৰ অধিবক্তা ভাস্কৰ উপাধ্যায়ে । এই বিষয়ত নিয়মিত যোগাযোগ ৰাখিবলৈ মই তেওঁক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছোঁ ।"

জেলৰ বাহিৰত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত ৰাজপাল যাদৱে তেওঁৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়, "২০২৭ চনত মুম্বাইৰ বলীউডত মোৰ ৩০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হ’ব । দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ শিশু, বৃদ্ধ আৰু যুৱক-যুৱতীসকল মোৰ লগত আছে । সমগ্ৰ দেশ তথা বিশ্বৰ লগতে মোৰ বলীউড পৰিয়ালে মোক যিদৰে মৰম দিছে, তাৰ বাবে মই কৃতজ্ঞ । মোৰ বিৰুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ উত্থাপন হয়, তাৰ উত্তৰ দিবলৈ মই সাজু আছোঁ । উচ্চ ন্যায়ালয়ক ধন্যবাদ ।"

খবৰ অনুসৰি, ৰাজপাল যাদৱ কাৰাগাৰত থকাৰ সময়ত বলীউডৰ কেইবাজনো তাৰকাই তেওঁৰ সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছিল । অভিনেতা চনু সুদে ৰাজহুৱাভাৱে আৰ্থিক সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱাৰ উপৰিও তেওঁক এটা আগন্তুক প্ৰকল্পৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ কৰি অগ্ৰিম ধন প্ৰদান কৰিছে । তথ্য অনুসৰি ছলমান খান, অজয় দেৱগণ আৰু বৰুণ ধৱনৰ দৰে তাৰকাসকলেও তেওঁলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ।

আহমেদ খানৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত হ’বলগীয়া 'ৱেলকাম টু দ্য জাংগল' (Welcome to the Jungle) ছবিখনত এটা বিশাল তাৰকা বাহিনীয়ে অভিনয় কৰিছে । এই ছবিখনত অক্ষয় কুমাৰ, সুনীল শ্বেট্টী, জেকী শ্ৰফ, ৰবীনা টেণ্ডন, দিশা পাটানী, জেকলিন ফাৰ্ণাণ্ডেজ, আৰ্শদ ৱাৰ্ছী, পৰেশ ৰাৱাল আৰু জনী লিভাৰৰ দৰে আগশাৰীৰ অভিনেতা-অভিনেত্ৰীক একেলগে দেখা যাব ।

তথ্য অনুসৰি, ২০০৭ চনৰ মূল ছবি 'ৱেলকাম' অনিছ বাজমীয়ে পৰিচালনা কৰিছিল, য’ত কেটৰিণা কাঈফে অভিনয় কৰিছিল । এই চলচ্চিত্ৰ শৃংখলাটো ইয়াৰ হাস্যৰস আৰু স্মৰণীয় চৰিত্ৰসমূহৰ বাবে দৰ্শকৰ মাজত সদায় জনপ্ৰিয় হৈ আহিছে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

