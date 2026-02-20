ETV Bharat / entertainment

জামিন লাভৰ পিছত ছলমান খানৰ গানত নাচিলে ৰাজপাল যাদৱে

চেক বাউন্সৰ গোচৰত জামিন লাভ কৰাৰ পিছত শ্বাহজাহানপুৰত ভতিজীৰ মেহেন্দী অনুষ্ঠানত ছলমান খানৰ গীতত নাচি থকা দেখা গৈছে ৰাজপাল যাদৱক ।

Rajpal Yadav dances To Salman Khan's Song 'Teri Chunariya' Post Bail
ৰাজপাল যাদৱ (Photo: Getty)
Published : February 20, 2026 at 1:30 PM IST

শ্বাহজাহানপুৰ (উত্তৰ প্ৰদেশ): শেহতীয়াকৈ ৯ কোটি টকাৰ ঋণ আৰু চেক বাউন্স গোচৰত অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন লাভ কৰা বলীউড অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱক নিজৰ গৃহ চহৰ শ্বাহজাহানপুৰত পাৰিবাৰিক অনুষ্ঠান উদযাপন কৰা দেখা গৈছে । অনলাইনত প্ৰকাশ পাইছে এটা ভিডিঅ’ য’ত অভিনেতাগৰাকীয়ে ভতিজীৰ বিয়াৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানত নাচি থকা দেখা গৈছে ।

ভিডিঅ’টোত ৰাজপালক মেহেন্দী অনুষ্ঠানৰ সময়ত পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে উল্লাসেৰে নাচি থকা দেখা গৈছে । বেইজ ৰঙৰ কুৰ্তা আৰু ধূতি পিন্ধি অভিনেতাগৰাকীয়ে ১৯৯৯ চনৰ হেলো ব্ৰাদাৰ ছবিখনৰ জনপ্ৰিয় গীত 'তেৰী চুনৰীয়া'ত নৃত্য কৰা দেখা গৈছে । গীতটিত ছলমান খানৰ লগতে ৰাণী মুখাৰ্জী আৰু আৰবাজ খানো আছে ।

ভিডিঅ’টোত অভিনেতাগৰাকীক ঘেৰি ধৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে । পৰিৱেশটো উৎসৱমুখৰ আৰু আনন্দময় যেন লাগিল । খবৰ অনুসৰি, বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া তেওঁৰ ভতিজীৰ বিয়াৰ পূৰ্বে এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছিল ।

চেক বাউন্সৰ গোচৰৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰা অভিনেতাগৰাকীক দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে সকাহ দিয়াৰ কিছু সময়ৰ পাছতে তেওঁ পাৰিবাৰিক অনুষ্ঠানত হাজিৰ হয় । বাকী থকা ধন পৰিশোধ কৰিবলৈ অধিক সময় বিচাৰি কৰা আবেদন নাকচ হোৱাৰ পিছত বিগত সপ্তাহত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল অভিনেতাগৰাকীক ।

সোমবাৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁৰ শাস্তি ১৮ মাৰ্চলৈ স্থগিত ৰাখি কাৰাগাৰৰ পৰা মুক্তিৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে । অভিযোগকাৰী মেছাৰ্ছ মুৰালী প্ৰজেক্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বেংক একাউণ্টত ৰাজপালে ১.৫ কোটি টকা জমা দিয়াৰ কথা লক্ষ্য কৰি ন্যায়াধীশ স্বৰ্ণ কান্ত শৰ্মাই এই নিৰ্দেশ গৃহীত কৰে ।

জামিন প্ৰদান কৰাৰ সময়ত আদালতে অভিনেতাজনক ১ লাখ টকাৰ বণ্ড প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে লগতে সেই পৰিমাণৰ নিশ্চয়তাৰো ব্যৱস্থা কৰিবলৈ কয় । আদালতে এইটোও বিবেচনা কৰিছিল যে জমা দিয়া ধনৰাশি অভিযোগকাৰীৰ বেংক একাউণ্টত জমা হৈছিল ।

মঙলবাৰে সন্ধিয়া ৰাজপালে তিহাৰ জেলৰ পৰা ওলাই আহি সাংবাদিকৰ সৈতে চমুকৈ কথা পাতে । তেওঁ লাভ কৰা সহায়ৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ।

সংবাদ সংস্থাৰ উদ্ধৃতিৰে তেওঁ কয়, "২০২৭ চনত মই বলীউডত কাম কৰি ৩০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিম । সকলো মোৰ লগত আছে । সেইবাবেই মই ২০০-২৫০ খন ছবি কৰিব পাৰিলোঁ ।"

অভিনেতাগৰাকীয়ে আৰু কয় যে তেওঁ সদায় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ পালন কৰি আহিছে আৰু আগলৈও পালন কৰি যাব । তেওঁ লগতে কয় যে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকৰ মৰম আৰু সমৰ্থন তেওঁৰ লগত আছে আৰু যদি কোনো অভিযোগ উত্থাপন হয়, তেন্তে তেওঁ সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছভাৱে সঁহাৰি জনাবলৈ সাজু । “যদি কোনোবাই আইনী সবিশেষ বিচাৰে, তেন্তে তেওঁলোকে মোৰ অধিবক্তাৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰে ।”

ৰাজপাল যাদৱ মুঝছে শ্বাদি কৰোগী, ফিৰ হেৰা ফেৰী, ভুল ভুলইয়া আৰু চুপ চুপ কে আদি ছবিত ধেমেলীয়া চৰিত্ৰৰ বাবে পৰিচিত ।

