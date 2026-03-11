ETV Bharat / entertainment

"বিশ্বাসেই হোৱা নাই ২০ বছৰ পাৰ হৈ গ’ল!"- কিয় ক’লে ৰাজপাল যাদৱে ?

ৰাজপাল যাদৱৰ জনপ্ৰিয় কমেডী ছবি 'মালামাল উইকলি' (Malamaal Weekly)ৰ মুক্তিৰ ২০ বছৰ সম্পূৰ্ণ। এই বিশেষ ক্ষণত অভিনেতাগৰাকীয়ে আৱেগিক হৈ কয়, "বিশ্বাসেই হোৱা নাই!"

ৰাজপাল যাদৱ (Photo : Getty Images)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 11, 2026 at 11:32 AM IST

হায়দৰাবাদ : প্ৰিয়দৰ্শনৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত জনপ্ৰিয় কমেডী ছবি 'মালামাল উইকলি'য়ে মঙলবাৰে সফলতাৰে ২০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে । এই উপলক্ষ্যে অভিনেতা ৰাজপাল যাদৱে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা আৱেগিক প’ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰে ।

ছবিখনৰ ধেমলেীয়া দৃশ্য আৰু কলা-কুশলীসকলৰ শক্তিশালী অভিনয়ৰ বাবে দৰ্শকে আজিও ছবিখন মনত ৰাখিছে । এই বিশেষ দিনটো উদযাপন কৰি ৰাজপাল যাদৱে ছবিখনৰ নিজৰ কেতবোৰ আমোদজনক দৃশ্য সম্বলিত এটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি অনুৰাগীক ধন্যবাদ জনায় ।

তেওঁ প’ষ্টটোৰ কেপশ্বনত লিখে, "বিশ্বাসেই হোৱা নাই যে ২০ বছৰ পাৰ হৈ গ’ল ! মোৰ চৰিত্ৰ 'বাজে' আৰু এই ছবিখনক ইমান মৰম দিয়াৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ ।"

২০০৬ চনত মুক্তি লাভ কৰা 'মালামাল উইকলি' ছবিখনত পৰেশ ৰাৱাল, ওম পুৰী, ৰিতেশ দেশমুখ, ৰাজপাল যাদৱ আৰু আছৰানীৰ দৰে শক্তিশালী অভিনেতাৰ এটা দলে অভিনয় কৰিছিল ৷

ছবিখনৰ কাহিনীভাগ লহোলী নামৰ এখন দুখীয়া গাঁৱৰ লটাৰী বিক্ৰেতা লীলাৰামক (পৰেশ ৰাৱাল) কেন্দ্ৰ কৰি আগবাঢ়ে । তেওঁ বিক্ৰী কৰা লটাৰীৰ এটা টিকটত যেতিয়া বৃহৎ পৰিমাণৰ ধনৰ জেকপট লাগে, তেতিয়া সেই পুৰস্কাৰৰ ধন নিজে দখল কৰিবলৈ লীলাৰামে এটা পৰিকল্পনা কৰে । ইয়াৰ পিছতেই ইটোৰ পিছত সিটো আমোদজনক পৰিস্থিতি আৰু ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হয়, যিয়ে দৰ্শকক হাঁহিৰ খোৰাক যোগায় ।

এই ছবিখন ১৯৯৮ চনৰ আইৰিছ ছবি 'ৱেকিং নেড' (Waking Ned)-ৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ জনপ্ৰিয়তাৰ বাবে পৰৱৰ্তী সময়ত ছবিখন বিভিন্ন ভাষাত পুনৰ নিৰ্মাণ (Remake) কৰা হয়, যেনে— তেলুগুত 'ভাগ্যলক্ষ্মী বাম্পাৰ ড্ৰ' (২০০৬), কানাড়া ভাষাত 'ডাকোটা পিক্চাৰ' (২০১২) আৰু মালয়ালম ভাষাত 'আমায়ুম মুয়ালুম' (২০১৪)।

যদি আপুনি ছবিখন পুনৰ চাব বিচাৰে, তেন্তে বৰ্তমান এই ডিজিটেল প্লেটফৰ্মসমূহত ছবিখন উপলব্ধ -

Netflix India: আপুনি নেটফ্লিক্সত উচ্চ মানদণ্ডৰ (HD) ভিডিঅ’ত ছবিখন চাব পাৰে ।

Amazon Prime Video: বহু সময়ত ছবিখন ইয়াতো উপলব্ধ থাকে, যদিও ভৌগোলিক অৱস্থান আৰু স্বত্বৰ (rights) ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ইয়াৰ উপলব্ধতা সলনি হ’ব পাৰে ।

Google Play Movies: ইয়াত আপুনি ছবিখন ভাড়ালৈ লৈ বা কিনিও চাব পাৰে ।

নতুন খবৰ: 'মালামাল উইকলি ২'

২০ বছৰীয়া জয়ন্তীৰ মাজতে এটা ভাল খবৰ ওলাইছে যে ছবিখনৰ দ্বিতীয়টো খণ্ডৰ কাম আৰম্ভ হৈছে । খবৰ অনুসৰি, অভিনেতা পৰেশ ৰাৱালে ইতিমধ্যে সন্মতি দিছে আৰু ৰাজপাল যাদৱ তথা ৰিতেশ দেশমুখৰ সৈতেও কথা-বতৰা চলি আছে ।

