২১ আগষ্টৰ পৰা নতুন নাট্যবৰ্ষৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব ৰাজমুকুট থিয়েটাৰে

২১ আগষ্টৰ পৰা নতুন নাট্যবৰ্ষৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব ৰাজমুকুট থিয়েটাৰে
নতুন নাট্যবর্ষৰ বাবে সাজু ৰাজমুকুট থিয়েটাৰ । ২১ আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ নতুন যাত্ৰা । পাঠশালাৰ বজালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব যাত্ৰা ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 10, 2026 at 5:11 PM IST
গুৱাহাটী : পূৰ্বৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰাখি ৰাজমুকুট থিয়েটাৰে ২১ আগষ্টৰ পৰা নতুন নাট্যবৰ্ষৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব। পাঠশালাৰ বজালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা নতুন নাট্যবর্ষৰ আৰম্ভ হ'ব।
নাট্যগোষ্ঠীটোৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা অনুসৰি, উদ্বোধনী নিশাত নাট্যদলটোৱে জনপ্রিয় নাট্যকাৰ অভিজিত ভট্টাচৰ্যৰ ৰচিত তথা ৰাজেশ ভূঞাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এখনি ব্যতিক্রমধর্মী নাট 'মনালিছাৰ চিৎকাৰ' মঞ্চস্থ কৰিব।
আনহাতে নাট্যগোষ্ঠীটোৰ নাট্যকাৰ পল্লৱ পৱন বৰাৰ 'মালিক' আৰু অভিজিত ভট্টাচাৰ্য ৰচিত আৰু ৰাজেশ ভূঞা পৰিচালিত 'মহাযুদ্ধৰ খলনায়িকা' নামৰ নাট দুখন পৰৱৰ্তী দুটা নিশাত মঞ্চস্থ হ'ব।
এইবাৰ ৰাজমুকুট থিয়েটাৰৰ মঞ্চত জনপ্রিয় অভিনেত্রী মুনমী ফুকন-শ্যামন্তিকা শৰ্মাক দেখিবলৈ পোৱা যাব, লগতে থাকিব সঞ্জীব শর্মা, জেফ্রী বক্সী, জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা ভাস্কৰ বৰ্মণ, গুঞ্জন চৌধুৰী, হিমাংশু গগৈ, গুণেন শর্মা, বিপ্লৱ বৰদলৈ, পুষ্পাঞ্জলি পাঠককে ধৰি কেইবাগৰাকী ন-পুৰণি অভিনেতা -অভিনেত্ৰী ।
নাট্যদলটোৰ আটাইকেইখন নাটকৰ আৱহ সংগীতৰ লগতে সংগীত পৰিচালনা অহিৰ ভৈৰৱে কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে, ৰাজমুকুট থিয়েটাৰৰ এইবর্ষৰ প্ৰত্যশিত নাটখন হৈছে 'মহাযুদ্ধৰ খলনায়িকা'। নাটখন এই বৰ্ষৰ এখন অন্যতম শ্রেষ্ঠ আৰু বাণিজ্যিকভাৱে সফল নাট হৈ উঠিব বুলি আত্মবিশ্বাসী নাট্যগোষ্ঠীটোৰ প্ৰযোজক, পৰিচালক তথা কলা-কুশলীসকল । নাটখনৰ 'তুমি আছা, ময়ো আছোঁ' শীৰ্ষক গীতটোৱে ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ইফালে নতুন নাট্যবৰ্ষ সন্দৰ্ভত প্ৰযোজক মানস কলিতাই জনোৱা অনুসৰি, "এইবাৰ পূৰ্বতকৈ কিছু পৃথক চিন্তাৰে আগবাঢ়িছে নাট্য দলটো । প্রতিখন নাটকৰ কাহিনী আৰু উপস্থাপন শৈলী হ'ব পূৰ্বতকৈ পৃথক । সমান্তৰালভাৱে কাৰিকৰী দিশৰ ওপৰতো বিশেষ গুৰুত্ব দিছে নাট্যদলটোৱে ।"
লগতে পঢ়ক : মানুহে একেটা সোৱাদৰে বস্তু খাই থাকিবলৈ ইচ্ছা নকৰে, ঘৰতে হওক বা আন য’তেই নহওক : চম্পক শৰ্মা