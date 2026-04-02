ৰাজকুমাৰ ৰাওৰ নতুন যাত্ৰা: আৰম্ভ হ’ল সৌৰভ গাংগুলীৰ জীৱনীভিত্তিক ছবি ‘দাদা’ৰ শ্বুটিং
আধুনিক ভাৰতীয় ক্ৰিকেটৰ নিৰ্মাতা ‘দাদা’ৰ কাহিনী পৰ্দালৈ: শ্বুটিং আৰম্ভ কৰিলে ৰাজকুমাৰ ৰাওৱে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 2, 2026 at 11:04 AM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰাজকুমাৰ ৰাওৱে তেওঁৰ পৰৱৰ্তী ছবি 'দাদা: দ্য সৌৰভ গাংগুলী ষ্টৰী' (Dada: The Sourav Ganguly Story) ৰ দৃশ্যগ্ৰহণ আৰম্ভ কৰিছে । প্ৰাক্তন ক্ৰিকেটাৰ সৌৰভ গাংগুলীৰ জীৱনীৰ ওপৰত আধাৰিত এই ছবিখনৰ শ্বুটিং আৰম্ভ কৰি অভিনেতাগৰাকীয়ে কিছু ফটোও অনুৰাগীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছে ।
বুধবাৰে অভিনেতাগৰাকীয়ে নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰামযোগে ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণস্থলীৰ পৰা কিছু ফটো (BTS) শ্বেয়াৰ কৰে । ইয়াৰে প্ৰথমখন ফটোত দৃশ্যগ্ৰহণত ব্যৱহৃত 'ক্লেপাৰবৰ্ড' দেখা গৈছে । আনহাতে, দ্বিতীয়খন ফটোত কলকাতাৰ বিখ্যাত ইডেন গাৰ্ডেন ষ্টেডিয়ামত থকা 'সৌৰভ গাংগুলী ষ্টেণ্ড' দেখুওৱা হৈছে ।
ফটোকেইখন শ্বেয়াৰ কৰি কেপশ্বনত তেওঁ লিখে, "আৰু ইয়াৰ আৰম্ভণি হ'ল... একমাত্ৰ 'দাদা'।" এই পোষ্টটোত তেওঁ সৌৰভ গাংগুলীৰ লগতে পৰিচালক বিক্ৰমাদিত্য মোটৱানে আৰু প্ৰযোজক লাভ ৰঞ্জনকো টেগ্ কৰিছে । পৰিচালক তথা কৰিঅ’গ্ৰাফাৰ ফাৰাহ খানে এই পোষ্টটোত মন্তব্য কৰি লিখিছে, "অশেষ শুভেচ্ছা থাকিল ৰাজ ।"
সৌৰভ গাংগুলী ভাৰতৰ এজন মহান অধিনায়ক আৰু তেওঁক আধুনিক ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ নিৰ্মাতা বুলি গণ্য কৰা হয় । সৌৰভ গাংগুলীয়ে ১১৩ খন টেষ্ট খেলত ৭,২১২ ৰাণ আৰু ৩১১ খন এদিনীয়া (ODI) খেলত ১১,৩৬৩ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল । তেওঁৰ খেলুৱৈ জীৱনত ৩৮ টা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শতক অন্তৰ্ভুক্ত আছে । ১৯৯৬ চনত লৰ্ডছ ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত ১৩১ ৰাণ কৰি তেওঁ টেষ্ট ক্ৰিকেটত অভিষেক ঘটাইছিল আৰু তাৰ পিছৰখন খেলত ট্ৰেণ্ট ব্ৰীজত ১৩৬ ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল ।
১৯৯৯ চনৰ বিশ্বকাপত শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে কৰা ১৮৩ ৰাণ তেওঁৰ এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ স্ক'ৰ হিচাপে গণ্য কৰা হয় । আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনিংছ আছিল ২০০৩ চনত ব্ৰিছবেনত কৰা ১৪৪ ৰাণ, যিয়ে ভাৰতক বিদেশী মাটিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাত সহায় কৰিছিল । এজন অধিনায়ক হিচাপে তেওঁ ৪৯ খন টেষ্ট আৰু ১৪৭ খন এদিনীয়াত ভাৰতীয় দলক নেতৃত্ব দিছিল আৰু বিদেশত এক শক্তিশালী ভাৰতীয় দল গঢ়ি তোলাত বিশেষ সফলতা লাভ কৰিছিল ।
তেওঁ বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগ, যুৱৰাজ সিং আৰু হৰভজন সিঙৰ দৰে খেলুৱৈসকলক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন দি ভাৰতীয় দলৰ ভেটি মজবুত কৰিছিল । তেওঁৰ নেতৃত্বতে ভাৰতীয় ক্ৰিকেটত এক আক্ৰমণাত্মকভাব আৰু আত্মবিশ্বাসৰ সূচনা হৈছিল, যাৰ ফলস্বৰূপে ভাৰতে ২০০২ চনত লৰ্ডছত ঐতিহাসিক 'নেটৱেষ্ট ছিৰিজ' (NatWest Series) জয় কৰিছিল আৰু ২০০৩ চনৰ বিশ্বকাপৰ ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল । তেওঁৰ এই শক্তিশালী নেতৃত্বৰ প্ৰভাৱ পৰৱৰ্তী সময়ত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী আৰু বিৰাট কোহলীৰ দৰে অধিনায়কসকলৰ দিনতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ।
‘দাদা: দ্য সৌৰভ গাংগুলী ষ্টৰী’ ছবিখনত তেওঁৰ ক্ৰিকেট জীৱন, অধিনায়কত্বৰ সময়ছোৱা আৰু আধুনিক ভাৰতীয় ক্ৰিকেট গঢ়াত তেওঁৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে বিষদভাৱে দেখুওৱা হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
