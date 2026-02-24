বিশেষভাৱে সক্ষমসকলৰ জীৱনলৈ পোহৰ কঢ়িওৱা এখন ব্যতিক্ৰমী নাট্য বিদ্যালয়

বিশেষভাৱে সক্ষমসকলৰ জীৱনলৈ পোহৰ কঢ়িওৱা এখন ব্যতিক্ৰমী নাট্য বিদ্যালয়
দিব্যাংগসকলক সপোন দেখুওৱা এজন ব্যক্তি । নিজৰ কলাৰ জৰিয়তে বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকল জীৱনক গতি দিয়াৰ সপোন দেখিছে তেওঁ ৷
February 24, 2026
গুৱাহাটী : বিশেষভাৱে সক্ষম বা দিব্যাংগ লোকসকলৰ সপোনক বাস্তৱ ৰূপ দিয়াৰ বাবে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছে গুৱাহাটীৰ এগৰাকী নিষ্ঠাবান নাট্যকৰ্মী ৰাজীৱ কুমাৰ সাউদে । নিজৰ কলাৰ জৰিয়তে এইসকল লোকৰ জীৱনলৈ গতিশীলতা অনাই তেওঁৰ মূল লক্ষ্য । কেৱল নাটক শিকোৱাই নহয়, দিব্যাংগসকল যাতে আন আন দিশতো স্বাৱলম্বী হৈ আত্মসন্মানৰে জীয়াই থাকিব পাৰে, তাৰ বাবেও তেওঁ নিৰন্তৰ প্ৰয়াস চলাই আহিছে ।
সৰুৰে পৰা ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিব্যাংগসকলক যি মৰম আৰু সহানুভূতিৰে দেখা পাইছিল, তাৰ পৰাই অনুপ্ৰাণিত হৈ তেওঁ এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে । দিব্যাংগসকলৰ কথা ভাবিয়েই ২০১৯ চনত তেওঁ গুৱাহাটীত ভাৰতৰ ভিতৰতে প্ৰথমখন দিব্যাংগ নাট্য বিদ্যালয় স্থাপন কৰে । এই বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে বৰ্তমান বিভিন্ন বয়সৰ একাংশ বিশেষভাৱে সক্ষম শিক্ষাৰ্থীক তেওঁ নাটকৰ জৰিয়তে জীৱনৰ নতুন শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে । ৰাজীৱ কুমাৰ সাউদৰ এনে ইতিবাচক কৰ্মৰাজিয়ে সমাজলৈ এক নতুন আশাৰ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে ।
সৰ্বাংগীন বিকাশৰ এক বিশেষ কেন্দ্ৰ : ৰাজীৱ কুমাৰ সাউদৰ নাট্য বিদ্যালয়
কেৱল নাট্যচৰ্চাই নহয়, এই বিশেষ বিদ্যালয়খনৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ আত্মবিশ্বাস আৰু দক্ষতা বৃদ্ধিৰ বাবেও গুৰুত্ব দিয়া হয় । ইয়াত নাটকৰ উপৰি নৃত্য, গীত, যোগাসন, ধ্যান আৰু কাগজৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণৰ দৰে বিভিন্ন বিষয়ৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় । ইতিমধ্যে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে বিভিন্ন মঞ্চত নাটক প্ৰদৰ্শন কৰি দৰ্শকৰ বিপুল সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
গুৱাহাটীৰ জোনালীৰ সেন্দুৰী আলিত অৱস্থিত এই বিদ্যালয়খনত প্ৰতি শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে প্ৰশিক্ষণৰ ক্লাছসমূহ অনুষ্ঠিত হয় । ইয়াত থকা প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰে নাটকৰ প্ৰতি গভীৰ আগ্ৰহ আছে— কোনোবা যদি অভিনয়ত পাকৈত, কোনোবা আকৌ গীত বা নৃত্যত নিপুণ ।
উল্লেখ্য যে, ৰাজীৱ কুমাৰ সাউদৰ এই যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হয় তেওঁৰ পিতৃৰ অনুপ্ৰেৰণাৰে । তেওঁৰ পিতৃ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক অভিৰাম সাউদ নিজে এগৰাকী সুদক্ষ অভিনেতা । পিতৃৰ পদাংক অনুসৰণ কৰিয়েই ৰাজীৱে নাট্য চৰ্চাৰ মাজেৰে সমাজৰ এই বিশেষ শ্ৰেণীটোৰ বাবে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে ।
কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল দিব্যাংগ নাট্য বিদ্যালয়ৰ যাত্ৰা ?
নাট্য বিদ্যালয়খনৰ আৰম্ভণিৰ সংগ্ৰাম আৰু অনুপ্ৰেৰণাৰ বিষয়ে ৰাজীৱ কুমাৰ সাউদে কয়, ""ঘৰৰ পৰাই মোৰ এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল । মোৰ খুড়া দিব্যাংগ আছিল যদিও তেওঁ স্বাৱলম্বী আছিল । ইউনিচেফত প্ৰশিক্ষণ লৈ যেতিয়া মই প্ৰথমে শিশু সাৰথিত কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তেতিয়াই মই ভাবিছিলোঁ যে ইহঁতৰ লগত মই কাম কৰিব পাৰিম । কৰবাত মোক খুড়াৰ চিন্তা আৰু মুখখনে খেদি ফুৰিছিল । তেতিয়াই সময়ত সিদ্ধান্ত ল’লো মই এওঁলোকক লৈ কাম কৰিম । এতিয়া এওঁলোকৰ লগত কাম কৰি ভাল লগা হ'ল । তেনেকৈয়ে ২০১০ চনৰ পৰা দিব্যাংগসকলক লৈ কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু পিতৃ অবিৰাম সাউদে মোক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰি এই সপোন বাস্তৱ কৰিবলৈ দিলে । ২০১৯ চনত মই দিব্যাংগ নাট্য বিদ্যালয়খন স্থাপন কৰিলোঁ । গণেশগুৰিৰ নাৰ্চাৰীৰ মানিক নগৰত ৩০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে বিদ্যালয় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । কিন্তু ক’ভিড কালত দুবছৰ বন্ধ ৰাখিবলগীয়া হ'ল । তাৰ পিছত বিদ্যালয়খনৰ ঠিকনা সলনি হৈ জোনালী হ'ল ।"
তেওঁলোকক 'হিৰো' বনাব পাৰিলেই মই প্ৰকৃত হিৰো হ’ম — ৰাজীৱ কুমাৰ সাউদ
নিজৰ লক্ষ্যৰ বিষয়ে নাট্যকৰ্মীগৰাকীয়ে কয়, "মই নাটক শিকি হিৰো হ’বলৈ আহিছিলো । কিন্তু সময়ৰ গতি-পৰিস্থিতিয়ে মোৰ সিদ্ধান্ত সলনি কৰি পেলালে । এতিয়া মই অনুভৱ কৰোঁ যে, মই নিজে হিৰো হোৱাতকৈ এই বিশেষ সক্ষম শিশুসকলক যদি 'হিৰো' হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ, তেতিয়াহে মই প্ৰকৃত হিৰো হ’ম ৷"
কেৱল নাটকৰ মাজতে আবদ্ধ নাৰাখি তেওঁলোকক স্বাৱলম্বী কৰি তোলাৰ বাবে বিদ্যালয়খনে বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে :
"নাটকৰ লগতে তেওঁলোকক স্বাৱলম্বী কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে । আমাৰ তিনিটা বিশেষ শ্ৰেণী আছে । এটাত কেনেকৈ বজাৰ কৰা হয়, সেয়া শিকোৱা হয় । আন এটা ক্লাছ চিৰিয়াখানাৰ পাহাৰত কৰা হয়, যাতে তাত তেওঁলোকে জীৱ-জন্তু চৰাই-চিৰিকতিৰ মাতবোৰ আৰু প্ৰকৃতিৰ বিষয়ে জানিব পাৰে আৰু লগতে নদীৰ পাৰতো পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় । বৰ্তমান ২০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে । বিদ্যালয়খনত শনিবাৰ দেওবাৰৰ উপৰিও বৰ্তমান সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ লগত সংগতি ৰাখি সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ সহযোগত ২০ দিনীয়া প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে । বিদ্যালয়খনৰ পৰা দিল্লীত নাটক মঞ্চস্থ কৰাৰ লগতে ভিন্ন নাট্য মহোৎসৱত আমাৰ নাটক প্ৰদৰ্শিত হৈছে", সাউদৰ ভাষ্য ৷
অভিভাৱকৰ দৃষ্টিত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰভাৱ :
বিদ্যালয়খনৰ ইতিবাচক পৰিৱেশৰ বিষয়ে সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি অভিভাৱকসকলে কয়,"এই বিদ্যালয়খনলৈ অহাৰ পিছৰে পৰা আমাৰ ল’ৰা-ছোৱালীৰ মাজত পৰিৱৰ্তন আৰু বিকাশ দেখা গৈছে যিসকল সন্তানে কথা পাতিবলৈ টান পাইছিল, তেওঁলোকে এতিয়া সুন্দৰকৈ কথা কোৱা হৈছে আনকি যিসকলে আগতে অকলে ক’লৈকো অহা-যোৱা কৰিব নোৱাৰিছিল, তেওঁলোকেও এতিয়া আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈ নিজে অহা-যোৱা কৰিব পৰা হৈছে "
