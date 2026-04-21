"ষ্টাইল মনৰ অনুভূতিহে": নতুন ৰিয়েলিটী শ্ব’ত নতুন ৰূপত ৰাজীৱ খাণ্ডেলৱাল

২৫ বছৰীয়া কেৰিয়াৰ আৰু এক নতুন আৰম্ভণি: ৰাজীৱ খাণ্ডেলৱালৰ নতুন শ্ব’ 'তুম হো না - ঘৰ কী ছুপাৰষ্টাৰ' ৷

Rajeev Khandelwal says style has always been an extension of what he feels
ৰাজীৱ খাণ্ডেলৱাল (Photo : IANS)
Published : April 21, 2026 at 5:14 PM IST

হায়দৰাবাদ : অভিনেতা ৰাজীৱ খাণ্ডেলৱালে তেওঁৰ শৈলী বা ষ্টাইলৰ বিষয়ে এক বিশেষ মন্তব্য কৰিছে । ৰাজীৱ খাণ্ডেলৱালৰ মতে, "ষ্টাইল সদায় নিজৰ মনৰ ভাবৰেই এটা প্ৰতিফলন ৷"

জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰাজীৱ খাণ্ডেলৱাল পুনৰ এবাৰ টেলিভিছনলৈ ঘূৰি আহিবলৈ সাজু হৈছে । এইবাৰ তেওঁক 'তুম হো না - ঘৰ কী ছুপাৰষ্টাৰ' (Tum Ho Naa - Ghar Ki Superstar) নামৰ এটা নতুন শ্ব’ত ঘোষক হিচাপে দেখিবলৈ পোৱা যাব । এই অনুষ্ঠানটোৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত তেওঁ নিজৰ 'ষ্টাইল'ৰ সংজ্ঞা দি কয় যে, তেওঁৰ বাবে ষ্টাইল মানে কেৱল বাহ্যিক সাজপাৰ নহয়, বৰঞ্চ ই তেওঁৰ অন্তৰৰ অনুভৱৰ এটা বহিঃপ্ৰকাশ । তেওঁ যি অনুভৱ কৰে, সেয়াই তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব আৰু ষ্টাইলত ফুটি উঠে ।

নিজৰ ষ্টাইল বা শৈলীৰ সন্দৰ্ভত ৰাজীৱ খাণ্ডেলৱালে কয়, "মোৰ বাবে ষ্টাইল মানে কেৱল মই পিন্ধা কাপোৰসাজ নহয়, বৰঞ্চ ই মোৰ মনৰ ভাবৰহে এটা প্ৰতিফলন ।" অভিনেতাগৰাকীক তেওঁৰ আগন্তুক শ্ব’ 'তুম হো না - ঘৰ কী ছুপাৰষ্টাৰ' প্ৰতিটো খণ্ডতে বিভিন্ন ডিজাইনৰ 'ব্ৰুচ' (brooch) পৰিধান কৰা দেখা যাব, যিটো এই শ্ব’টোত তেওঁৰ এক বিশেষ ষ্টাইল ষ্টেটমেণ্ট হৈ পৰিব ।

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "ঘোষক হিচাপে মোৰ ব্লেজাৰত মই যিবোৰ ব্ৰুচ লগাইছোঁ, সেইবোৰ কেৱল একোটা অলংকাৰ নহয়; সেইবোৰে প্ৰতিখন ঘৰৰ আচল 'ছুপাৰষ্টাৰ'সকলৰ (গৃহিণীসকলৰ) শক্তি, মৰ্যাদা আৰু সাহসক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।"

শ্ব’টোৰ বিষয়ে তেওঁ অধিক কয়, "'তুম হো না'ৰ মঞ্চত মই কেৱল এজন ঘোষক হিচাপেই নহয়, বৰঞ্চ মই লগ পোৱা প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলাৰ মাজত থকা 'ছুপাৰষ্টাৰ'গৰাকীক মই সন্মান জনাওঁ । এই মঞ্চ, এই মুহূৰ্ত আৰু আনকি মোৰ এই বিশেষ সাজপাৰো মই তেওঁলোকৰ নামতেই উছৰ্গা কৰিছোঁ । মোৰ মনৰ এই ভাৱনাক প্ৰকাশ কৰাৰ ই এক সূক্ষ্ম অথচ অৰ্থপূৰ্ণ মাধ্যম ।"

ঘোষক হিচাপে ৰাজীৱৰ এইটোৱেই প্ৰথম কাম নহয় । ইয়াৰ আগতেও তেওঁ 'সঁচ কা ছামনা' (Sach Ka Saamna) নামৰ অতি জনপ্ৰিয় অপৰাধমূলক অনুষ্ঠানটোত ঘোষক হিচাপে কাম কৰিছিল । উল্লেখ্য যে, ৰাজীৱ খাণ্ডেলৱালে বিনোদন জগতৰ সৈতে বিগত ২৫ বছৰৰো অধিক সময় ধৰি জড়িত হৈ আছে ।

যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে, ৰাজীৱ খাণ্ডেলৱালে ২০০৩ চনত মুক্তি পোৱা 'কহি তো হোগা' (Kahiin to Hoga) ধাৰাবাহিকখনৰ জৰিয়তে দৰ্শকৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল । অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এইখন ভাৰতীয় টেলিভিছনৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল ।

এই ধাৰাবাহিকখন একতা কাপুৰৰ প্ৰযোজনা সংস্থা 'বালাজী টেলিফিল্মছ'ৰ বেনাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । ইয়াত ৰাজীৱ খাণ্ডেলৱাল আৰু আমনা শ্বৰীফৰ উপৰিও গুৰপ্ৰীত সিং আৰু আন কেইবাজনো অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে অভিনয় কৰিছিল । ৰাজীৱ খাণ্ডেলৱালে অভিনয় কৰা 'সুজল গাৰেৱাল' চৰিত্ৰটো দৰ্শকৰ অতি মৰমৰ আছিল আৰু আজিও ই ২০০০ চনৰ আৰম্ভণিৰ টেলিভিছন জগতৰ এক অন্যতম স্মৰণীয় চৰিত্ৰ হিচাপে পৰিচিত ।

টেলিভিছনত সফলতা লাভ কৰাৰ পিছত ৰাজীৱে চলচ্চিত্ৰ জগতত খোজ পেলায় । তেওঁ 'আমিৰ', 'চয়তান', 'টেবল নম্বৰ ২১' ৰ দৰে কেইবাখনো উল্লেখনীয় চিনেয়াত অভিনয় কৰি নিজৰ দক্ষতা প্ৰমাণ কৰিছে ।

