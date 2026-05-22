ৰাজদীপ চৌধুৰীৰ তথ্যচিত্ৰ ‘চলো ইণ্ডিয়া : মিজোৰাম’ৰ বিশ্ব প্ৰিমিয়াৰ ৰেইনডেন্স ফিল্ম ফেষ্টিভেলত
ভাৰতৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যক বিশ্বমঞ্চত দাঙি ধৰাৰ লক্ষ্য: ‘বাৰাণসী’ৰ পিছত এইবাৰ লণ্ডনত জিলিকিব ‘মিজোৰাম’ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 22, 2026 at 11:46 AM IST
হায়দৰাবাদ : ৰাজদীপ চৌধুৰীৰ পৰিচালনাৰে নিৰ্মিত তথ্যচিত্ৰ ‘চলো ইণ্ডিয়া উইথ এৰিক জী: মিজোৰাম’ (Chalo India with Eric Ji: Mizoram) লণ্ডনৰ বিখ্যাত ‘ৰেইনডেন্স ফিল্ম ফেষ্টিভেল’ত (Raindance Film Festival) বিশ্ব প্ৰিমিয়াৰ (প্ৰথম প্ৰদৰ্শন) কৰা হ’ব । এই তথ্যচিত্ৰখন অসমত জন্মগ্ৰহণ কৰা প্ৰখ্যাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰাজদীপ চৌধুৰীয়ে পৰিচালনা কৰিছে ।
স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰৰ (Independent films) জৰিয়তে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহৰ ঐতিহ্য আৰু সংস্কৃতি গোলকীয় পৰ্যায়ত দাঙি ধৰাটোৱেই এই সমল-সংগ্ৰহ বা এন্থলজীটোৰ (Anthology) মূল লক্ষ্য । লণ্ডনৰ এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱলৈ নিৰ্বাচিত হোৱাটোৱে ভাৰতীয় তথ্যচিত্ৰক এক নতুন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ লৈ গৈছে ।
অসম সন্তান তথা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰাজদীপ চৌধুৰীৰ পৰিচালনাৰে নিৰ্মিত মিজোৰাম ভিত্তিক এখন তথ্যচিত্ৰ লণ্ডনৰ বিখ্যাত ‘ৰেইনডেন্স ফিল্ম ফেষ্টিভেল’ত (Raindance Film Festival) বিশ্ব প্ৰিমিয়াৰ (প্ৰথম প্ৰদৰ্শন)ৰ বাবে নিৰ্বাচিত হৈছে । ইয়াৰ জৰিয়তে ক্ৰমান্বয়ে জনপ্ৰিয় হৈ উঠা ‘চলো ইণ্ডিয়া উইথ এৰিক জী’ (Chalo India with Eric Ji) তথ্যচিত্ৰ শৃংখলাটোৱে আন এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সফলতা অৰ্জন কৰিলে ।
এই তথ্যচিত্ৰখন এটা সংকলন প্ৰকল্পৰ (Anthology project) অংশ, যাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰৰ জৰিয়তে ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্য, সংস্কৃতি আৰু কম চৰ্চিত কাহিনীসমূহ প্ৰদৰ্শন কৰা । যুক্তৰাজ্যৰ (UK) প্ৰাক্তন সাংসদ তথা ইতিহাসবিদ এৰিক অলেৰেনশ্ব’ (Eric Ollerenshaw) এই শৃংখলাটোৰ মুখ্য আকৰ্ষণ, যাৰ ভ্ৰমণভিত্তিক উপস্থাপন শৈলীয়ে প্ৰকল্পটোক বিশেষভাৱে আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে ।
মিজোৰাম খণ্ডটোৰ মূল আকৰ্ষণসমূহ
ইয়াত উত্তৰ-পূবৰ এই ৰাজ্যখনৰ অতি মনোৰম দৃশ্য আৰু ভূ-প্ৰকৃতি তুলি ধৰা হৈছে । মিজোৰামৰ চহকী পৰম্পৰাগত সংগীত আৰু সংস্কৃতি ইয়াত সুন্দৰভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে । স্থানীয় লোকসকলৰ জীৱনশৈলী আৰু তেওঁলোকৰ ঐতিহ্যক বিশেষভাৱে আলোকপাত কৰা হৈছে । কেৱল মিজোৰামেই নহয়, সমগ্ৰ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰে এক বহল সাংস্কৃতিক পৰিচয় এই তথ্যচিত্ৰখনত ফুটি উঠিছে ।
এই তথ্যচিত্ৰ শৃংখলাটোৱে পোনপ্ৰথমে ‘চলো ইণ্ডিয়া উইথ এৰিক জী: বাৰাণসী’ (Chalo India with Eric Ji: Varanasi) খণ্ডটোৰ জৰিয়তে দৰ্শকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল । এই খণ্ডটো চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে গোৱাত অনুষ্ঠিত ‘আন্তৰ্জাতিক চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ’ত (IFFI) প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল । পৰম্পৰাগত পৰ্যটনভিত্তিক বৰ্ণনাৰ সলনি বাৰাণসীৰ উৎসৱ-পাৰ্বন, খাদ্য, সংগীত আৰু দৈনন্দিন জীৱনক এক আধুনিক দৃষ্টিভংগীৰে তুলি ধৰাৰ বাবে তথ্যচিত্ৰখনে যথেষ্ট প্ৰশংসা বুটলিছিল ।
চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ মতে, ২০২৪ চনত লণ্ডনত ভাৰত চৰকাৰে মুকলি কৰা ‘চলো ইণ্ডিয়া’ (Chalo India) অভিযানৰ প্ৰচাৰমূলক সমলসমূহ দেখাৰ পিছতেই পৰিচালক ৰাজদীপ চৌধুৰীৰ মনলৈ এই প্ৰকল্পৰ ধাৰণাটো আহিছিল । বাৰাণসী খণ্ডৰ আশাব্যঞ্জক সফলতাৰ পিছত এতিয়া মিজোৰাম খণ্ডই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰদৰ্শিত হ’বলৈ সাজু হৈছে ।
চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত ‘ভাৰতীয় পৰ্যটন উন্নয়ন নিগম’ৰ (ITDC) ৬০ বছৰীয়া আৰু ‘দ্য অশোক’ (The Ashok) হোটেলৰ ৭০ বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানত এই মিজোৰাম ভিত্তিক তথ্যচিত্ৰখনৰ টিজাৰ (Teaser) মুকলি কৰা হৈছিল । এই অনুষ্ঠানতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে তথ্যচিত্ৰখনৰ সমগ্ৰ দলটোক সম্বৰ্ধনা জনায় ।
বিগত ১৭ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি লণ্ডনত বসবাস কৰি থকা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰাজদীপ চৌধুৰীয়ে এই প্ৰকল্পটো পৰিচালনা কৰিছে । স্বতন্ত্ৰভাৱে নিৰ্মিত চলচ্চিত্ৰৰ জৰিয়তে ভৱিষ্যতে ভাৰতৰ আটাইকেইখন (২৮ খন) ৰাজ্যৰ সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যক তথ্যচিত্ৰৰ ৰূপত সংৰক্ষণ কৰাটোৱেই এই সমল-সংগ্ৰহ (Anthology) প্ৰকল্পটোৰ মূল লক্ষ্য ।
লগতে পঢ়ক : অসমৰ সন্তানৰ বিশ্বজয় ! লণ্ডনৰ ব্ৰিটিছ ফিল্ম ইনষ্টিটিউটত প্ৰদৰ্শিত ৰাজদীপ চৌধুৰীৰ ‘চলো ইণ্ডিয়া’