হাইড্ৰেটিং মাস্কেৰে দিন আৰম্ভ প্ৰিয়ংকাৰ: হায়দৰাবাদত চলিছে কোটিটকীয়া ছবি 'বাৰাণসী'ৰ কাম

ৰাজামৌলীৰ 'বাৰাণসী'ৰ শ্বুটিঙৰ বাবে হায়দৰাবাদত আছে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা ৷ পুৱা কামলৈ ওলাই যোৱাৰ আগতে শ্বেয়াৰ কৰিলে বিউটি টিপছ্ ৷

ৰাজামৌলীৰ 'বাৰাণসী'ৰ শ্বুটিঙৰ বাবে হায়দৰাবাদত আছে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা (Photo : IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 4, 2026 at 12:17 PM IST

হায়দৰাবাদ : বিখ্যাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তাৰকা প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা জোনাছে হায়দৰাবাদত কামলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে পুৱাৰ ব্যস্ততাৰ এক আভাস দিছে । ছ’চিয়েল মিডিয়াত এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁ কয় যে, শ্বীট মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আজিৰ দিনটো অতি সুন্দৰ ।

প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট’ৰীত এটা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰিছে, য’ত তেওঁক কামলৈ ওলোৱাৰ আগত এটা হাইড্ৰেটিং ফেচ মাস্ক (hydrating face mask) আৰু এটা ৱাণ্ডৰ (wand) সহায়ত নিজৰ ছালখন সজীৱ কৰি থকা দেখা গৈছে ।

ভিডিঅ’টোত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে এনেদৰে কৈছে, "শুভ প্ৰভাত । কামলৈ ওলাইছো । ছালখন প্ৰস্তুত কৰি লৈছো । এই সুন্দৰ শ্বীট মাস্কটোৰ বাবে আজিৰ দিনটো অতি সুন্দৰ । আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱাৰ দিনলিপি বা ৰুটিন কি? #Morningroutine #Hyderabad ।"

প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ বিউটি টিপছ্ (Photo : Instagram)

প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা বৰ্তমান 'বাৰাণসী' (Varanasi) নামৰ ছবিখনৰ শ্বুটিং কৰিবলৈ হায়দৰাবাদত আছে । এছ. এছ. ৰাজামৌলীৰ নিৰ্দেশনাত নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া এই ছবিখনত মহেশ বাবু আৰু পৃথ্বীৰাজ সুকুমাৰণক একেলগে দেখিবলৈ পোৱা যাব ।

এই ছবিখনৰ কাহিনী 'ৰুদ্ৰ' নামৰ এটা চৰিত্ৰৰ দুঃসাহসিক অভিযানক কেন্দ্ৰ কৰি আগবাঢ়িছে । ভাৰতৰ বাৰাণসী চহৰলৈ ধুমুহাৰ দৰে এটা গ্ৰহাণু (asteroid) নামি অহাৰ এক সংকটৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কাহিনীটো আগবাঢ়িব । ছবিখনত বিভিন্ন সময় আৰু কেইবাখনো মহাদেশৰ কাহিনী দেখুওৱা হ’ব । পৰিচালক ৰাজামৌলীয়ে জনোৱা মতে, এইখন এক বিশ্বভ্ৰমণৰ আমেজ থকা দুঃসাহসিক ছবি হ’ব, যিটো ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব । তেওঁ এই ছবিখনৰ বাবে ক্লাছিক এডভেঞ্চাৰ চিনেমাৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছে ।

এই ছবিখনৰ শ্বুটিং হায়দৰাবাদ, ওড়িশা আৰু কেনিয়াত ব্যাপকভাৱে কৰা হৈছে । ১,০০০ৰ পৰা ১,৩০০ কোটি টকাৰ বাজেটেৰে নিৰ্মিত এই ছবিখন ভাৰতৰ আটাইতকৈ ব্যয়বহুল ছবিসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হ’বলৈ গৈ আছে । ২০২৭ চনৰ এপ্ৰিল মাহত 'বাৰাণসী' ছবিখনে ছবিগৃহত মুক্তি লাভ কৰিব ।

দুবাৰকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা আৰু পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে বিভূষিত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাক জনপ্ৰিয় ফ্ৰেঞ্চাইজি 'কৃষ ৪' (Krrish 4)-ৰ বাবেও চুক্তিবদ্ধ কৰা হৈছে । বিশেষ কথাটো হ’ল যে এই ছবিখনৰ জৰিয়তে হৃত্বিক ৰোশনে পৰিচালক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব ।

প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই ২০০২ চনত তামিল ছবি 'থামিঝান'ৰ (Thamizhan) জৰিয়তে অভিনয় জগতত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত ২০০৩ চনত 'দ্য হিৰো: লাভ ষ্ট’ৰী অফ এ স্পাই' ছবিখনেৰে তেওঁ বলীউডত কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰে । ইয়াৰ পিছতে তেওঁক 'আন্দাজ' আৰু 'মুঝছে শ্বাদী কৰোগী'ৰ দৰে সফল ছবিত দেখা গৈছিল । অৱশ্যে ৰোমাণ্টিক থ্ৰীলাৰ ছবি 'এটৰাজ'ত (Aitraaz) কৰা অভিনয়ৰ বাবেহে তেওঁ বিশেষভাৱে চৰ্চালৈ আহে ।

'কৃষ' (Krrish) আৰু 'ডন' (Don) দৰে জনপ্ৰিয় ছবিত অভিনয় কৰি প্ৰিয়ংকাই এগৰাকী আগশাৰীৰ তাৰকা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত এই ছবিসমূহৰ ছিকুৱেল 'কৃষ ৩' আৰু 'ডন ২'তো তেওঁক দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ।

'ফেশ্বন' (Fashion) নামৰ ছবিখনত মানসিক সংঘাতৰ সৈতে যুঁজা এগৰাকী মডেলৰ চৰিত্ৰত কৰা সুন্দৰ অভিনয়ৰ বাবে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ উপৰিও 'কমিনে', '৭ খুন মাফ', 'বৰফী!', 'মেৰী কম', 'দিল ধড়কনে দো' আৰু 'বাজীৰাও মাস্তানী' আদি ছবিত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰিত্ৰত কৰা বলিষ্ঠ অভিনয়ৰ বাবে তেওঁ যথেষ্ট প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

