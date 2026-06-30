ETV Bharat / entertainment

মদ্যপান কৰি আমিৰ খানে কিয় এটা জনপ্ৰিয় গীতৰ শ্ব'ট দিছিল ?

‘মই পৰিচালকক ক’লোঁ, মই পানীয় খাই লওঁ...’— ‘ৰাজা হিন্দুস্তানী’ৰ শ্বুটিং ছেটৰ গোপন তথ্য ফাদিল-

Raja Hindustani's Tere Ishq Mein Naachenge song shoot: When Aamir Khan was actually drunk
ছুপাৰহিট গীতৰ বাবে সঁচাকৈয়ে সুৰা সেৱন কৰিছিল আমিৰ খানে ! (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 30, 2026 at 1:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: বলীউডৰ অভিনেতা আমিৰ খানে মদ্যপান কৰি নিজৰ এখন ব্লকবাষ্টাৰ ছবিৰ এটা ছুপাৰহিট গীতৰ শ্ব'ট দিছিল । এটা সাক্ষাৎকাৰত আমিৰে নিজেই এই কথা প্ৰকাশ কৰে ৷

আমিৰ খান কেৱল ছবি আৰু শক্তিশালী অভিনয়ৰ বাবেই নহয়, হিন্দী চলচ্চিত্ৰ জগতত বিভিন্ন উপাখ্যানৰ বাবেও তেওঁ পৰিচিত । তেওঁৰ এনে বহুত নজনা কাহিনী আছে, যিসমূহ অভিনেতাগৰাকীৰ অনুৰাগীসকলৰ বাবে সদায়ে আমোদজনক হয় ৷ মদ্যপান নকৰা ব্যক্তিগৰাকীয়ে কি পৰস্থিতিত পৰি মদ্যপান কৰিবলগীয়া হৈছিল আজি জানক সেই কাহিনী ৷

মদ্যপান কৰি তেওঁ এবাৰ এটা গীতৰ দৃশ্যগ্ৰহণত ভাগ লৈছিল । গীতটোৱে ব্যাপক জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল আৰু সেই গীতটো থকা ছবিখনেও বক্স অফিচত ইতিহাসৰ সৃষ্টি কৰিছিল ।

'মই পৰিচালকক কৈছিলোঁ, "মই পানীয় খাই লওঁ" ...'

কেইবছৰমান আগতে আমিৰ খান 'আপ কি আদালত' নামৰ অনুষ্ঠানটোলৈ গৈছিল । তেওঁক সোধা হৈছিল, "আপুনি ৰাজা হিন্দুস্তানী ছবিখনত ভদকা খাইছিল, কিন্তু আপুনি সাধাৰণতে মদ নাখায় নহয় ?" ইয়াৰ উত্তৰত আমিৰে "তেৰে ইস্ক মে নাচেংগে" গীতটোৰ বিষয়ে কয়, য'ত তেওঁক মদ্যপান কৰা চৰিত্ৰ এটাক চিত্ৰিত কৰাৰ সময়ত প্ৰাণ ভৰি নাচি থকা দেখা গৈছিল । আমিৰে কয়, "এটা দৃশ্য আছিল য'ত ৰাজা হিন্দুস্তানী চিনেমাখনৰ মোৰ চৰিত্ৰটো—মদ্যপান কৰাৰ পিছত যথেষ্ট আৱেগিক হৈ পৰে । মই আগতে কেতিয়াও মদ সেৱন কৰা নাছিলো, গতিকে মই ভাবিছিলো যে সেই দৃশ্যটো কেনেকৈ প্ৰকৃত ৰূপত উপস্থাপন কৰিম; মোৰ আত্মবিশ্বাস নাছিল । গতিকে, মই পৰিচালকক ক'লোঁ, 'মই পানীয় খাই লওঁ ।' ধাৰণাটো আছিল যে মদ্যপানৰ প্ৰভাৱ স্বাভাৱিকতেই পৰিব আৰু মই বিশেষভাৱে সেই অংশটোৰ 'অভিনয়' কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকিব ।"

গীতটোৱে লাভ কৰে ব্যাপক জনপ্ৰিয়তা

'তেৰে ইস্ক মে নাচেংগে' গীতটি সাংঘাটিকভাৱে জনপ্ৰিয় হৈ পৰে । আজিও ৩০ বছৰৰ পাছতো মানুহে শুনি ভাল পায় । গীতটোত আমিৰ খানে দুৰ্দান্ত অভিনয়েৰে দৰ্শকক মোহিত কৰিছিল । কুমাৰ চানু আৰু আলীছা চিনাইয়ে কণ্ঠদান কৰা গীতটোৰ কথা সমীৰৰ আৰু সুৰ দিছিল নদীম-শ্ৰৱণে ।

উল্লেখ্য যে, ১৯৯৬ চনত মুক্তি পোৱা ৰাজা হিন্দুস্তানীৰ পৰিচালক আছিল ধৰ্মেশ দৰ্শন । আমিৰ খানৰ সৈতে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল কৰিশ্মা কাপুৰে । IMDb ৰ বাতৰি অনুসৰি, ৰাজা হিন্দুস্তানী ১৯৯৬ চনৰ বলীউডৰ সৰ্বাধিক উপাৰ্জনকাৰী ছবি হিচাপে পৰিগণিত হয় ।

লগতে পঢ়ক : নৃত্যৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ সময় আহিলেই মুড বেয়া হৈ গৈছিল এইগৰাকী তাৰকাৰ

TAGGED:

আমিৰ খানৰ ছুপাৰহিট গীত
তেৰে ইস্ক মেই নাচেংগে
ৰাজা হিন্দুস্তানী ছবি
আমিৰ খান আপ কি আদালত
TERE ISHQ MEIN NAACHENGE SONG SHOOT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.