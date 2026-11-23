জোনালীত জী উঠিছে জেড জি ষ্টুডিঅ’, জুবিন গাৰ্গলৈ চিঠি ৰাহুল গৌতম শৰ্মাৰ
জোনালীৰ ষ্টুডিঅ’ নতুন ৰূপত, ১৩ তাৰিখৰ পৰা তাত ৰেক’ৰ্ডিঙৰ কাম আৰম্ভ হৈছে । সকলো কথা জনাই এটি বাৰ্তা জুবিনলৈ বুলি পুত্ৰসদৃশ ৰাহুল গৌতম শৰ্মাৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 3:23 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৰাহুল গৌতম শৰ্মা, বৰ্তমান সময়ত এটি চিনাকি নাম ৷ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ সৈতে বহু সময়ৰে পৰা জড়িত হৈ আছে যদিও তেওঁক সৰহ সংখ্যক মানুহে জুবিনৰ মৃত্যুৰ পাছতহে জানিবলৈ ল’লে ৷ জুবিনে বহু মঞ্চত ৰাহুলক অসমীয়া ৰাইজৰ আগত চিনাকি কৰাই দিছিল ৷ কিন্তু শিল্পীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছতহে বহুতে জানিব পাৰিলে যে, জুবিনে তেওঁক পুত্ৰৰ দৰে জ্ঞান কৰিছিল ৷
জুবিনৰ মুখাগ্নিৰ সময়ত ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰৰ সৈতে ৰাহুলো উপস্থিত আছিল ৷ ৰাহুলে গান গাই, অভিনয় কৰে, কবিতা লিখে ৷ এগৰাকী গীতিকাৰ হোৱাৰ লগতে সুবক্তা হিচাপেও জনাজাত ৷ জুবিনৰ বহু অনুৰাগীয়ে ৰাহুলৰ মাততে বিচাৰি পাই জুবিনৰ কণ্ঠৰ আভাস ৷ সেয়ে অকল্পনীয় ঘটনাটোৰ পাছতে বহু নেটিজেনে সামাজিক মাধ্যমত মন্তব্য কৰিছিল যে, এতিয়া যাতে জুবিনৰ অনুপস্থিতিত কোনেও ৰাহুল গৌতম শৰ্মাৰ দৰে উঠি অহা শিল্পীক ট্ৰ’ল নকৰি ভালদৰে ভুলবোৰ দেখুৱাই আগবাঢ়ি যাবলৈ দিয়ে ৷
পিছে ছ’চিয়েল মিডিয়া থকালৈকে ট্ৰ’ল থাকিবই ৷ বহুতে আওকাণ কৰে, বহুতক মানসিকভাৱে ট্ৰ’লে হতাশ কৰি পেলায় ৷ জুবিনৰ মৃত্যুৰ এবছৰ হৈ গ’ল, কিন্তু তেওঁৰ নামৰ সৈতে জড়িত বিষয়ত মানুহে আনক ট্ৰ’ল কৰিবলৈ এৰা নাই ৷ এতিয়াও সামাজিক মাধ্যমত একেটাই পৰিৱেশ ৷ তাৰ মাজতে আহিল ৰাহুল গৌতম শৰ্মাৰ এটি মন ভৰি যোৱা বাৰ্তা ৷ ঋণাত্মক চিন্তাৰ পৰা বহু মাইল আঁতৰৰ এটা সুন্দৰ বাৰ্তা ৷
জুবিন গাৰ্গৰ জোনালীত থকা ষ্টুডিঅ’টো আকৌ প্ৰাণ পাই উঠিছে ৷ মানুহৰ আহ-যাহ হৈছে ৷ ৰেকৰ্ডিঙৰ কামো আৰম্ভ হৈছে ৷ পৰিৱেশটো আকৌ জীপাল হৈ পৰিছে ৷
সকলো কথা জনাই প্ৰিয় জুবিনলৈ বুলি ৰাহিলে লিখিছে, "প্ৰতি, প্ৰিয়তম জুবিন গাৰ্গ-শিশু এটাই থুপুকথাপাক খোজ কঢ়াৰ দৰে আমিও লাহে লাহে ধুমুহাৰ সৈতে নাচিবলৈ শিকিছোঁ । বাহিৰত বহুত কোলাহল, চিঞৰ-বাখৰ, হাই-উৰুমি – আমি সকলো শুনিও মনৰ নিজানত বহি নীৰৱে মাথোঁ কাম কৰি যাবলৈ শিকিছোঁ । আটাইবোৰে বহু মাহ যুঁজি যুঁজি জোনালীৰ ষ্টুডিঅ’টো আকৌ সজাই পৰাই তুলিছোঁ । BIG 6-খন গৰম হোৱা হৈছিল, এতিয়া ঠিক হ’ল । MANLEY-টোও ভালে আছে । নতুনকৈ TLM 107 এটা ল’লে ষ্টুডিঅ’ত । দিগন্তদাই কোৱাত কমতে পালোঁ । টুটুদাই নতুন ৰেক’ৰ্ডিষ্ট এজন ঠিক কৰি দিছে – ব্ৰহ্মদা, খুব ভাল ।"
আগলৈ লিখিছে, "শব্দ আৰু নিঃশব্দৰ মাজেৰে আকৌ জোনালীত জী উঠিছে SOUND ‘N’ SILENCE – জুবিন গাৰ্গ ষ্টুডিঅ’ । যোৱা ১৩ তাৰিখৰ পৰা তাত ৰেক’ৰ্ডিঙৰ কাম আৰম্ভ হৈছে । ‘প্ৰজেক্ট নতুন’ৰ যোগেদি বিচাৰি পোৱা একেবাৰে নতুন নতুন ল’ৰা-ছোৱালীবোৰে তাতেই গানবোৰ গাইছে । জুবিন গাৰ্গৰ ষ্টুডিঅ’ত আকৌ নতুন গান হৈছে । খবৰটো দিলোঁ । ভালে থাকিবি । বৌৰ গাটো এতিয়াও ভাল হোৱা নাই । মৰম দিবি । ইতি, ৰাহুল বাবা ৷"
অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিনৰ ষ্টুডিঅ’ত সদায়ে চলি যাওক নতুন সৃষ্টিৰ কাম, সকলোৰে সেয়াই কামনা ৷
লগতে পঢ়ক : ‘জুবিন এতিয়াও মোৰ ওচৰলৈ আহে’-দিগন্ত শৰ্মা