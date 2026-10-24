পুৰুষে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা ছবিত কিয় কাম কৰিবলগীয়া হয় ৰাধিকা আপ্তেই

পুৰুষে মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা ছবিত কিয় কাম কৰিবলগীয়া হয় ৰাধিকা আপ্তেই
শেহতীয়াকৈ ৰাধিকা আপ্তেই কৈছে যে, ছবিৰ বাবে নিজৰ চৰিত্ৰ বাছনিৰ সময়ত তেওঁ কি কি কথা চিন্তা কৰিবলগীয়া হয়?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2026 at 5:16 PM IST
হায়দৰাবাদ : শেহতীয়াকৈ ৰাধিকা আপ্তেই উল্লেখ কৰিছে যে ভাৰতত মহিলা নেতৃত্বাধীন ছবি নিৰ্মাণ কৰাটো সহজ নহয় । তেওঁৰ মতে যদি কোনো ছবিত আলিয়া বা দীপিকাৰ দৰে শীৰ্ষস্থানীয় তাৰকা থাকে, তেন্তে ছবিখনে ভাল ওপেনিং আশা কৰিব পাৰে ।
সম্প্ৰতি অভিনেত্ৰী ৰাধিকা আপ্তে নিজৰ ৱেব ছিৰিজ ‘আক্কা’ৰ প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু বহু সাক্ষাৎকাৰত অংশগ্ৰহণ কৰি আছে । শেহতীয়া এক বিবৃতিত তেওঁ উল্লেখ কৰে যে, হিন্দী চিনেমাৰ বেছিভাগ অভিনেত্ৰীয়ে প্ৰায়ে এনে ছবিত কাম কৰিবলগীয়া হয় য’ত পুৰুষ নায়কে কেন্দ্ৰীয় মঞ্চ লয় । কাৰণ মহিলা নেতৃত্বাধীন ছবিয়ে বক্স অফিচত শক্তিশালী ওপেনিং লাভ কৰাটো কঠিন ।
ৰাধিকাৰ মতে, মহিলা নেতৃত্বাধীন এখন ছবিয়ে বক্স অফিচত শক্তিশালী ওপেনিং লাভ কৰিব পাৰিব যদিহে ছবিখনত আলিয়া ভাট বা দীপিকা পাডুকনৰ দৰে শীৰ্ষস্থানীয় তাৰকা থাকে ।
মহিলা নেতৃত্বাধীন ছবি সন্দৰ্ভত ৰাধিকা আপ্তেৰ ভাষ্য
পিটিআইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ৰাধিকাই কয়, "মই কোনো প্ৰজেক্ট ছবিগৃহত মুক্তি পাব নে অ'টিটি প্লেটফৰ্মত মুক্তি পাব সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বাছনি নকৰোঁ । এই কথাটোৱে আচলতে মোক বৰকৈ চিন্তাত নেপেলায় । ছবি এখন ক'ত মুক্তি পাব সেয়া নিৰ্ভৰ কৰে বিভিন্ন ব্যৱসায় সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্তৰ ওপৰত । মই মাত্ৰ বিচাৰোঁ যে, ছবিখন মুক্তি পাওক, কোনোবা নহয় কোনোবা প্ৰকাৰে ।"
ৰাধিকাই আৰু বুজাই দিয়ে যে, বক্স অফিচৰ কথা মনত ৰাখিয়েই অভিনেত্ৰীসকলে প্ৰায়ে এনে ছবিত কাম কৰিবলৈ বাধ্য হয় য’ত পুৰুষ চৰিত্ৰই আগভাগ লয় । তেখেতে মন্তব্য কৰে, "বিগত কেইবছৰমানৰ পৰা চিনেমাগৃহত মুক্তি পোৱা ছবিসমূহলৈ চাই কোনখন ছবি সফল হৈছে আৰু কোনখন বিফল হৈছে, সেইটো নিৰ্ণয় কৰাতো কঠিন হৈ পৰিছে । মই যদি ছবি এখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰোঁ, উৎকৃষ্ট চিনেমা হোৱাৰ পিছতো সম্ভৱ যে ছবিখনে বক্স অফিচত ভাল প্ৰদৰ্শন নকৰিবও পাৰে ।"
তেওঁ কয়, "মই আলিয়া ভাট বা দীপিকা পাডুকন নহয়, যাৰ ছবি এখনৰ আৰম্ভণি অন্ততঃ ভাল হ’ব বুলিতো আশা কৰিব পাৰি । সেইবাবেই এনেবোৰ ছবিত কাম কৰিবলগীয়া হয় য’ত পুৰুষ চৰিত্ৰকে প্ৰাধান্য দিয়া হয় ।"
ৰাধিকা আপ্তেৰ ৱৰ্ক ফ্ৰণ্ট
‘আক্কা’ ধাৰাবাহিকখনত দেখিবলৈ পোৱা যাব ৰাধিকা আপ্তেক । আশীৰ দশকৰ পৰিৱেশত নিৰ্মিত এইখন এখন গেংষ্টাৰ নাটক । ৰাধিকাৰ সমান্তৰালকৈ কীৰ্তি সুৰেশেও মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে । ৩০ অক্টোবৰত নেটফ্লিক্সত মুক্তি পাব এই ধাৰাবাহিকখন ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাধিকা আপ্তেই কেইবাখনো ধাৰাবাহিক আৰু ছবিত অভিনয় কৰিছে ৷ ইয়াৰ মাজত ‘লাষ্ট ষ্ট’ৰীজ ৩’, ‘ছালি মহব্বত’, ‘মিচেছ. আণ্ডাৰকাভাৰ’, ‘মনিকা, অ’ মাই ডাৰ্লিং’, ‘অন্ধাধুন’ৰ নাম ল’ব পাৰি ।
লগতে পঢ়ক : ইনষ্টাগ্ৰামৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব নোৱাৰি বুলি জানি চিন্তিত ছৈইফ আলী খান, কিন্তু কিয়?