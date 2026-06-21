সুৰ সম্ৰাজ্ঞী তৰাৱতী মিলি বৰি, লোকশিল্পী ধীৰেশ্বৰ ৰংহাঙলৈ বিশেষ সন্মান
সুৰ সম্ৰাজ্ঞী তৰাৱতী মিলি বৰিলৈ এই বৰ্ষৰ 'বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা স্মাৰক বঁটা' ৷ বিশিষ্ট লোকশিল্পী ধীৰেশ্বৰ ৰংহাঙলৈ এইবৰ্ষৰ 'কলাগুৰু বঁটা' ৷
Published : June 21, 2026 at 10:11 AM IST
জোনাই/সোণাপুৰ : ২০ জুন শনিবাৰে ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰিলে ৰাভা দিৱস ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গোগামুখতো অসম সাহিত্য সভা আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যৌথ উদ্যোগত লগতে ধেমাজি জিলা সাহিত্য সভাৰ সহযোগত ৰাভা দিৱস পালন কৰা হয় ৷ গোগামুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগনত এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা দিৱস পালন কৰা হয় ।
পুৱা পতাকা উত্তোলন, বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু স্মৃতি তৰ্পণৰে আৰম্ভ হয় কাৰ্যসূচী ৷ ৰাভা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি নিঃতম দকচিৰি, সুৰ সম্ৰাজ্ঞী তৰাৱতী মিলি বৰিলৈ আগবঢ়োৱা হয় এই বৰ্ষৰ 'বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা স্মাৰক বঁটা' ৷ অসম সাহিত্য সভা আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই যৌথভাৱে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা স্মাৰক বঁটাৰে সন্মানিত কৰে শিল্পীগৰাকীক ৷
ঐঃনিতমৰ সম্ৰাজ্ঞী, মিচিং লোকসংস্কৃতিৰ সাধক, লোকসংগীতৰ ৰাণী তৰাৱতী মিলি বৰিয়ে এই বঁটা গ্ৰহণ কৰি কয়, "এই সন্মান দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ ৷ এই সন্মানৰ বাবে মই কিমান যোগ্য নাজানো তথাপিও মোক এই বঁটাৰ বাবে বাচনি কৰিলে তাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ৷ এই বঁটা লাভ কৰি মই সুখী ৷"
ইফালে বঁটা গ্ৰহণ কৰি জোনাই ৰতকে গাঁৱত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে টিএমপিকে, এমএমকেৰ লগতে দল সংগঠনেও শিল্পীগৰাকীক আদৰণি জনায় ৷
এইবৰ্ষৰ 'কলাগুৰু বঁটা' বিশিষ্ট লোকশিল্পী ধীৰেশ্বৰ ৰংহাঙলৈ :
শনিবাৰে সোণাপুৰৰ বৰখাট প্ৰেক্ষাগৃহটো উলহ-মালহেৰে পালন কৰা হয় ৰাভা দিৱস । অসম গণ পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন অসম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু অসম যুৱ পৰিষদৰ ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টি সমিতিৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হয় এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ ৷ উক্ত অনুষ্ঠানতে এই বৰ্ষৰ 'কলাগুৰু বঁটা’ প্ৰদান কৰা হয় বিশিষ্ট লোকশিল্পী ধীৰেশ্বৰ ৰংহাঙক ৷
লোকশিল্পী ধীৰেশ্বৰ ৰংহাঙে জীৱনৰ বহু কঠিন বাস্তৱতাৰ মাজতো সংগীতৰ সাধনা কৰি আছে । ডিমৰীয়াৰ দুৱণী বিলৰ পাৰে পাৰে কুঁহিয়াৰ কৃষিকৰ্ম কৰি জীৱন-জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা এই গৰাকী শিল্পীয়ে কৃষিজীৱী জীৱন আৰু শিল্পীসত্তাক একেলগে বহন কৰি সমাজৰ আগত এক অনুকৰণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক ড° তপন দাসে কয়,"কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজতো এইগৰাকী লোকশিল্পীয়ে নিৰৱে সংগীত সাধনা কৰি আছে ৷ কাৰ্বি আৰু অসমীয়া ভাষাৰ লোকসংগীতৰ দ্বাৰা এক সুকীয়া স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা লোকশিল্পী ধীৰেশ্বৰ ৰংহাঙক এই সন্মান প্ৰদান কৰি আমি সুখী ৷ তেওঁলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো ৷ শিল্পীগৰাকীৰ সৃষ্টিৰাজি আৰু আদৰ্শই অনাগত দিনত নতুন প্ৰজন্মক যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছো ।"
কাৰ্বি আৰু অসমীয়া সংগীতলৈ অনবদ্য অৱদান :
ডিমৰীয়াৰ তেতেলীগুৰিত জন্মগ্ৰহণ কৰা ধীৰেশ্বৰ ৰংহাঙে ৮০-৯০ দশকত কাৰ্বি আৰু অসমীয়া লোকসংগীতৰ জগতত নিজৰ এক সুকীয়া পৰিচয় গঢ়ি তুলিছিল । তেওঁৰ সুমধুৰ কণ্ঠত পৰিৱেশিত প্ৰায় ৫০টা কাৰ্বি আৰু ২০টা অসমীয়া গীতে সেই সময়ত শ্ৰোতাৰ হৃদয় জয় কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন তথ্যচিত্ৰত অভিনয়ৰ জৰিয়তেও তেওঁ নিজৰ শিল্পীসত্তাৰ উজ্জ্বল স্বাক্ষৰ ৰাখিছে । সৰল জীৱন-যাপন, মাটিৰ সৈতে গভীৰ সম্পৰ্ক আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা অকৃত্ৰিম অনুৰাগে তেওঁক অসমৰ লোকসংস্কৃতিৰ এক মূল্যৱান সম্পদত পৰিণত কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক:জুবিন ক্ষেত্ৰত ৰাভা দিৱস পালন, জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাবই লাগিব বুলি দাবী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ ৷