ETV Bharat / entertainment

সুৰ সম্ৰাজ্ঞী তৰাৱতী মিলি বৰি, লোকশিল্পী ধীৰেশ্বৰ ৰংহাঙলৈ বিশেষ সন্মান

সুৰ সম্ৰাজ্ঞী তৰাৱতী মিলি বৰিলৈ এই বৰ্ষৰ 'বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা স্মাৰক বঁটা' ৷ বিশিষ্ট লোকশিল্পী ধীৰেশ্বৰ ৰংহাঙলৈ এইবৰ্ষৰ 'কলাগুৰু বঁটা' ৷

Rabha divas 2026
সুৰ সম্ৰাজ্ঞী তৰাৱতী মিলি বৰি, লোকশিল্পী ধীৰেশ্বৰ ৰংহাঙলৈ বিশেষ সন্মান (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 21, 2026 at 10:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই/সোণাপুৰ : ২০ জুন শনিবাৰে ৰাজ্যবাসীয়ে পালন কৰিলে ৰাভা দিৱস ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গোগামুখতো অসম সাহিত্য সভা আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ যৌথ উদ্যোগত লগতে ধেমাজি জিলা সাহিত্য সভাৰ সহযোগত ৰাভা দিৱস পালন কৰা হয় ৷ গোগামুখ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগনত এদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে কলাগুৰু বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা দিৱস পালন কৰা হয় ।

পুৱা পতাকা উত্তোলন, বন্তি প্ৰজ্বলন আৰু স্মৃতি তৰ্পণৰে আৰম্ভ হয় কাৰ্যসূচী ৷ ৰাভা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি নিঃতম দকচিৰি, সুৰ সম্ৰাজ্ঞী তৰাৱতী মিলি বৰিলৈ আগবঢ়োৱা হয় এই বৰ্ষৰ 'বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা স্মাৰক বঁটা' ৷ অসম সাহিত্য সভা আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘই যৌথভাৱে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা স্মাৰক বঁটাৰে সন্মানিত কৰে শিল্পীগৰাকীক ৷

বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা স্মাৰক বঁটাৰে সন্মানিত তৰাৱতী মিলি বৰি (ETV Bharat Assam)

ঐঃনিতমৰ সম্ৰাজ্ঞী, মিচিং লোকসংস্কৃতিৰ সাধক, লোকসংগীতৰ ৰাণী তৰাৱতী মিলি বৰিয়ে এই বঁটা গ্ৰহণ কৰি কয়, "এই সন্মান দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ ৷ এই সন্মানৰ বাবে মই কিমান যোগ্য নাজানো তথাপিও মোক এই বঁটাৰ বাবে বাচনি কৰিলে তাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে ৷ এই বঁটা লাভ কৰি মই সুখী ৷"

ইফালে বঁটা গ্ৰহণ কৰি জোনাই ৰতকে গাঁৱত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে টিএমপিকে, এমএমকেৰ লগতে দল সংগঠনেও শিল্পীগৰাকীক আদৰণি জনায় ৷

এইবৰ্ষৰ 'কলাগুৰু বঁটা' বিশিষ্ট লোকশিল্পী ধীৰেশ্বৰ ৰংহাঙলৈ :

শনিবাৰে সোণাপুৰৰ বৰখাট প্ৰেক্ষাগৃহটো উলহ-মালহেৰে পালন কৰা হয় ৰাভা দিৱস । অসম গণ পৰিষদৰ ভাতৃ সংগঠন অসম যুৱ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু অসম যুৱ পৰিষদৰ ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টি সমিতিৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হয় এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ ৷ উক্ত অনুষ্ঠানতে এই বৰ্ষৰ 'কলাগুৰু বঁটা’ প্ৰদান কৰা হয় বিশিষ্ট লোকশিল্পী ধীৰেশ্বৰ ৰংহাঙক ৷

লোকশিল্পী ধীৰেশ্বৰ ৰংহাঙে জীৱনৰ বহু কঠিন বাস্তৱতাৰ মাজতো সংগীতৰ সাধনা কৰি আছে । ডিমৰীয়াৰ দুৱণী বিলৰ পাৰে পাৰে কুঁহিয়াৰ কৃষিকৰ্ম কৰি জীৱন-জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰা এই গৰাকী শিল্পীয়ে কৃষিজীৱী জীৱন আৰু শিল্পীসত্তাক একেলগে বহন কৰি সমাজৰ আগত এক অনুকৰণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

এইবৰ্ষৰ 'কলাগুৰু বঁটা' বিশিষ্ট লোকশিল্পী ধীৰেশ্বৰ ৰংহাঙলৈ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক ড° তপন দাসে কয়,"কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজতো এইগৰাকী লোকশিল্পীয়ে নিৰৱে সংগীত সাধনা কৰি আছে ৷ কাৰ্বি আৰু অসমীয়া ভাষাৰ লোকসংগীতৰ দ্বাৰা এক সুকীয়া স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা লোকশিল্পী ধীৰেশ্বৰ ৰংহাঙক এই সন্মান প্ৰদান কৰি আমি সুখী ৷ তেওঁলৈ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো ৷ শিল্পীগৰাকীৰ সৃষ্টিৰাজি আৰু আদৰ্শই অনাগত দিনত নতুন প্ৰজন্মক যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছো ।"

কাৰ্বি আৰু অসমীয়া সংগীতলৈ অনবদ্য অৱদান :

ডিমৰীয়াৰ তেতেলীগুৰিত জন্মগ্ৰহণ কৰা ধীৰেশ্বৰ ৰংহাঙে ৮০-৯০ দশকত কাৰ্বি আৰু অসমীয়া লোকসংগীতৰ জগতত নিজৰ এক সুকীয়া পৰিচয় গঢ়ি তুলিছিল । তেওঁৰ সুমধুৰ কণ্ঠত পৰিৱেশিত প্ৰায় ৫০টা কাৰ্বি আৰু ২০টা অসমীয়া গীতে সেই সময়ত শ্ৰোতাৰ হৃদয় জয় কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন তথ্যচিত্ৰত অভিনয়ৰ জৰিয়তেও তেওঁ নিজৰ শিল্পীসত্তাৰ উজ্জ্বল স্বাক্ষৰ ৰাখিছে । সৰল জীৱন-যাপন, মাটিৰ সৈতে গভীৰ সম্পৰ্ক আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা অকৃত্ৰিম অনুৰাগে তেওঁক অসমৰ লোকসংস্কৃতিৰ এক মূল্যৱান সম্পদত পৰিণত কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক:জুবিন ক্ষেত্ৰত ৰাভা দিৱস পালন, জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাবই লাগিব বুলি দাবী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ ৷

TAGGED:

তৰাৱতী মিলি বৰি
বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা স্মাৰক বঁটা
কলাগুৰু বঁটা
লোকশিল্পী ধীৰেশ্বৰ ৰংহাং
RABHA DIVAS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.