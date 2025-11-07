ETV Bharat / entertainment

টুনী নদীত মহাৰাস, দক্ষিণপাট সত্ৰত পৰম্পৰাগত দিন ৰাস

প্ৰতিখন সত্ৰ আৰু ৰংগমঞ্চত ৰাসৰ আয়োজন । দেশী-বিদেশী পৰ্যটকে ভিৰ কৰিছে নদীদ্বীপ মাজুলীত ।

Majuli Raas Mahotsav
টুনী নদীত মহাৰাস (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 7, 2025 at 10:19 AM IST

মাজুলী : ৰাস বুলি ক'লেই মাজুলীৰ এক সুকীয়া পৰিচয় আছে । ৰাস আৰু মাজুলীৰ আছে এৰাব নোৱৰা সম্পৰ্ক । ৰাস আহিলেই দেশী-বিদেশী পৰ্যটকেৰে ভৰি পৰে মাজুলী । একপ্ৰকাৰ সকলোৰে আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে নদীদ্বীপ । এইবাৰো ব্যতিক্ৰম নহয় । মঙলবাৰৰ পৰা মাজুলীত উদুলি-মুদুলি পৰিৱেশ ।

এইবাৰ মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত মাজুলীৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু নদী পৰ্যটনক নতুন মাত্ৰা দিয়াৰ উদ্দেশ্যে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । প্ৰশাসনে এইবাৰ মাজুলীৰ টুনী নদীৰ ওপৰত মহাৰাসৰ আয়োজন কৰিছে । এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টাৰে টুনী নৈৰ বুকুত এক সুন্দৰ পৰিৱেশত অনুষ্ঠিত হয় এই মহাৰাস । মাজুলীৰ গৌৰৱ ৰাসোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত নদী পৰ্যটনক প্ৰাণ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে টুনী নদীৰ বুকুত সন্ধিয়াৰ সময়ছোৱাত অনুষ্ঠিত হৈছে মহাৰাস ।

মাজুলীত ৰাস মহোৎসৱ (ETV Bharat)

এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে মাজুলী জিলাৰ আয়ুক্ত ৰাতুল চন্দ্র পাঠক আৰু মাজুলীৰ বিধায়ক ভুৱন গাম । মাজুলীত ৰাস উপভোগ কৰিবলৈ অহা দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ লগতে স্থানীয় লোকসকলে এই মহাৰাসত ভিৰ কৰা দেখা গ'ল ।

Majuli Raas Mahotsav
দক্ষিণপাট সত্ৰত পৰম্পৰাগত দিন ৰাস (ETV Bharat)

এই ব্যতিক্ৰমী মহাৰাস উদ্দেশ্য বাখ্যা কৰি মাজুলী জিলাৰ আয়ুক্তগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "এই সন্ধিয়াৰ সময়ত টুনী নৈৰ বুকুত এই মহাৰাস অনুষ্ঠিত কৰি ইয়াৰ জৰিয়তে নৈখনৰ এক মনোমোহা ৰূপ দাঙি ধৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ । টুনী নৈখন মাজুলীবাসীৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ উৎস হোৱাৰ বাবে আৰু মাজুলীৰ নদী পৰ্যটনক বিশ্বমুখী কৰি তোলাৰ উদ্দেশ্যেৰে এই মহাৰাসৰ আয়োজন কৰা হৈছে । লগতে টুনী নৈখনক সদায় জীয়াই ৰখাৰ উদ্দেশ্যে এই কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে ।"

Majuli Raas Mahotsav
দক্ষিণপাট সত্ৰত পৰম্পৰাগত ৰাস (ETV Bharat)

ইফালে ৰাস মহোৎসৱক লৈ উখল-মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মাজুলীত । খোল-তাল, বাঁহীৰ সুৰ, কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ আকাশ বতাহ । মাজুলীৰ অৰ্ধ শতাধিক ৰংগমঞ্চ আৰু ১২ খন সত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এই ৰাস মহোৎসৱ । ১৮৬ বছৰীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি মাজুলীৰ ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাস পূজা ।

ঐতিহাসিক দক্ষিণপাট সত্ৰৰ ৰাসৰ প্ৰথম দিনা অধিৱাস, দ্বিতীয় দিনা মহাৰাস আৰু শেষৰ দিনা দিন ৰাস অনুষ্ঠিত হয় ৷ উল্লেখ্য যে ৰাসৰ শেষৰ দিনা ইন্দ্ৰাভিষেক আৰু বিগ্ৰহ ফুৰাই ঐতিহাসিক সত্ৰখনৰ ৰাস মহোৎসৱৰ সামৰণি পৰে ৷ এইবাৰৰ মাজুলীৰ ৰাস প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামত উৎসৰ্গিত হৈছে । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী নোহোৱাৰ পাছত এইবাৰ প্ৰথম ৰাস । সেয়ে ৰাসৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে সকলোৱে ।

