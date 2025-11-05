উজনিৰ পৰা নামনিলৈ উল্লাস ম্লান পৰিছে ভূপেন-জুবিনবিহীন ৰাসৰ
ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত জীৱন্ত ৰাসৰ বিপৰীতে মৃণ্ময় মূৰ্তিত জীৱন্ত ৰূপ প্ৰদানৰ প্ৰয়াসেৰে দক্ষিণ কামৰূপৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত পলাশবাৰী, ৰামপুৰ, মিৰ্জা, বঙৰা আৰু ছয়গাঁৱত ৰাস মহোৎসৱৰ আয়োজন ।
মিৰ্জা: পলাশবাৰীত 15 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এইবেলি উদযাপন কৰিবলৈ লোৱা হৈছে 79 সংখ্যক ৰাস মহোৎসৱ । ৰামপুৰত 15 দিনীয়া কাৰ্যসূচী, মিৰ্জাত 13 দিনীয়া, বঙৰাত 13 দিনীয়া আৰু ছয়গাঁৱতো 13 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে চলিব ৰাস মহোৎসৱ । এইবেলি পলাশবাৰীত প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি বিশেষ কাৰ্যসূচী ৰখাৰ উপৰিও ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক আকৰ্ষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যে শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশু কালৰ পৰা যৌৱন কাললৈ বৃন্দাবন, যমুনা নদীৰ পাৰত সমনীয়া তথা গোপীসকলৰ লগত কৰা লীলাসমূহ মৃন্ময় মূৰ্তিৰ জৰিয়তে 40টা কোঠালিত প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ।
এইবেলি ৰাস মহোৎসৱত শিশু কৃষ্ণ প্ৰতিযোগিতা, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত প্ৰতিযোগিতা, দক্ষিণ কমৰূপীয়া লোক সংস্কৃতি, আনন্দমেলা আৰু সংগীতৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হ’ব । পলাশবাৰীত এইবেলি ৰাসৰ মুখ্যদ্বাৰ উন্মোচন কৰিব ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই আৰু সামৰণি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব ছত্তীশগড়ৰ ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকা ।
ছয়গাঁৱৰো ঐতিহাসিক ছয়গাঁও চম্পকনগৰ সাৰ্বজনীন ৰাস মহোৎসৱৰ চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি । প্ৰায় 70 লক্ষ টকাৰ বাজেটেৰে বুধবাৰৰ পৰা 13 দিনিয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে 68 সংখ্যক ছয়গাঁও চম্পকনগৰ সাৰ্বজনীন ৰাস মহোৎসৱৰ আয়োজন চলিছে । প্ৰায় 40 ফুট উচ্চতাৰ কালিয়দমনৰ আৰ্হিৰ মাজেৰে ৰাস ক্ষেত্ৰত প্ৰৱেশ কৰিব হাজাৰ হাজাৰ ভক্তই । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তিও স্থাপন কৰা হ’ব মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত ।
মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে উদ্বোধন কৰিব ৰাস মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী । সকলো ৰাস মহোৎসৱস্থলীত এতিয়া কেৱল উছাহৰ বন্যা । অত্যাধিক আলোকসজ্জাৰে সুসজ্জিত হৈ পৰিছে ৰাসস্থলীসমূহ । শিল্পীসকল মৃণ্ময় মূৰ্তিত শেষ পৰশ দিয়াত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।
কলিয়াবৰ :
আনহাতে পবিত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ আৰম্ভণি হোৱাৰ দিনটোত অৰ্থাৎ আজি ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাক চতুৰ্দশ সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকীত সকলোৱে কৰিছে স্মৰণ ৷ আজি শৰত কালৰ পূৰ্ণিমাৰ অতি বিতোপন ৰাতিত শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলা স্মৰণেৰে জীৱাত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ মধুৰ মিলনৰ সাক্ষী হ'ব সমগ্ৰ অসম । সমগ্ৰ অসমৰ লগতে কলিয়াবৰতো ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে পবিত্ৰ ৰাস পূৰ্ণিমা উদযাপনৰ দিহা কৰা হৈছে । শৰৎ কালৰ পূৰ্ণিমা তিথিত আয়োজন কৰা ৰাসলীলা ছ-অৰা এখন সত্ৰৰে পৰিৱেষ্টিত কলিয়াবৰৰ অন্যতম মুখ্য ধৰ্মীয় উৎসৱ । মূলতঃ আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমৃদ্ধ ৰাসলীলা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উদযাপন কৰা হয় যদিও কলিয়াবৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিৰচিত অংকীয়া নাট ‘কেলি-গোপাল’ৰ আধাৰত অতীজৰে পৰা সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰে ৰাস পালন কৰি অহা হৈছে । এই পৰম্পৰাগত ৰাস উৎসৱ পালনে এক সুকীয়া বৈশিষ্ট্য বহন কৰি আহিছে ।
ভক্তিৰসৰ মধুৰ সমন্বয়েই ৰাসলীলা । শৰৎকালৰ জ্যোৎস্না প্লাৱিত ৰাতিত, গোপীসকলক প্ৰেমৰসত আপ্লুত কৰি শ্ৰীকৃষ্ণই যি লীলাৰে বৃন্দাবন উৎফুল্ল কৰি তুলিছিল, সেই প্ৰেমলীলাই ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰতিপাদ্য বিষয় ।
শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰচিত ‘কেলি গোপাল’ নাটকখনৰ তাত্ত্বিক বিচাৰ এক কঠিন কাৰ্য । গুৰুজনাৰ সৃষ্ট ছখন অংকীয়া নাটৰ ভিতৰত ইও এক অংকীয়া নাট যিয়ে শৃংগাৰ ৰসৰ জৰিয়তে কৃষ্ণৰ ভক্তিৰস প্ৰকাশ কৰে । এই নাটত কলাত্মক উপস্থাপনৰ ভক্তিৰসৰ এক বিৰল সংমিশ্ৰণৰ লগতে গীত-নৃত্য, পদ-ভটিমাৰ সংযোগ দেখা যায়, যিয়ে দৰ্শকৰ মাজত ভক্তিৰসৰ সঞ্চাৰ কৰে ।
এই নাটকৰ উপজীব্য হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণই গোপীসকলৰ সৈতে কৰা লীলা । এই নাটৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল দৰ্শকক শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহিমাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰা আৰু ভক্তিৰসত মগ্ন কৰা ।
আনহাতে, আজিৰ পৰা তেৰ বছৰৰ পূৰ্বে মহাপ্ৰয়াণ ঘটিছিল অসমৰ সুধাকণ্ঠ, সংগীতসূৰ্য, ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ । সমগ্ৰ অসমতে ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মশতবৰ্ষ উদযাপনৰ সময়তে অসমৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুয়ে বাৰুকৈয়ে ব্যথিত কৰিছে অসমবাসীক । শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলা উদযাপনৰ লগতে সুধাকণ্ঠৰ স্মৃতি দিৱসৰ আনন্দ-উৎসাহ স্তিমিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
চৰকাৰে বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে ভূপেনদাৰ মৃত্যু দিৱস পালনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । কলিয়াবৰৰ কুঠৰীৰ ভূপনদাৰ 'আপোন ঘৰ'তো ভূপেনদাক সুঁৱৰিব গুণমুগ্ধই ।
কলিয়াবৰত অতীজৰে পৰা সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ চৰ্চা নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে চলি আহিছে । এই চৰ্চাৰ ধাৰা নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক-যুৱতী, কিশোৰ-কিশোৰী, শিশুসকলেও অব্যাহত ৰাখিছে । তদ্ৰুপ সংগীতসূৰ্য্য ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ সংগীতৰ চৰ্চাও অব্যাহত ৰাখিছে নৱপ্ৰজন্মই ।
সত্ৰীয়া আৰু আধুনিক সংগীতৰ চৰ্চা অব্যাহত ৰখা নৱপ্ৰজন্মৰ দুই উদীয়মান শিল্পী নীলপৱন বৰা আৰু দিপ্লুৰঞ্জন হাজৰিকাই কেলিগোপালৰ গীত গাই পবিত্ৰ ক্ষণত সমগ্ৰ অসমবাসীলৈ সেৱা নিৱেদন কৰে । লগতে ভূপেনদাৰ শৰৎ আৰু ৰাধা-কৃষ্ণৰ প্ৰসংগৰ শ্ৰুতিমধুৰ দুটি গীতৰ কিছু অংশ চেষ্টাৰ জৰিয়তে ভক্তিভৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।
