দিল্লীৰ ছাত্ৰ আন্দোলনক লৈ মুখ খুলি পুনৰ ট্ৰ’ল হ’ল আৰ মাধৱন !
প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ অভিনেতা আৰ মাধৱনৰ গভীৰ উদ্বেগ ৷ দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 23, 2026 at 1:33 PM IST
হায়দৰাবাদ : দিল্লীৰ শেহতীয়া ছাত্ৰ আন্দোলনৰ গুৰুত্ব বুজি পাই অভিনেতা আৰ. মাধৱনে অৱশেষত নিজৰ মৌনতা ভাঙিছে । তেওঁ সামাজিক মাধ্যমত এটা দীঘলীয়া পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সমৰ্থনত থিয় দিছে । মাধৱনে কয় যে, শিক্ষাই দেশ এখনৰ ভৱিষ্যৎ নিৰ্মাণ কৰে, গতিকে ইয়াক কোনো কাৰণতে অৱহেলা কৰিব নোৱাৰি । অৱশ্যে, এই স্পৰ্শকাতৰ বিষয়টোত নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতেই ছ’চিয়েল মিডিয়াত নেটিজেনৰ ক্ষোভৰ মুখত পৰিবলগীয়া হৈছে অভিনেতাগৰাকী । তেওঁৰ এই বক্তব্যক লৈ একাংশ লোকে তীব্ৰ সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁ পুনৰ ট্ৰ’লৰ চিকাৰ হৈছে ।
'৩ ইডিয়টছ' ছবিৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা তথা বৰ্তমান FTII (ফিল্ম এণ্ড টেলিভিছন ইনষ্টিটিউট অফ ইণ্ডিয়া)ৰ অধ্যক্ষ আৰ. মাধৱনে অৱশেষত দিল্লীৰ ছাত্ৰ আন্দোলনক লৈ নিজৰ মৌনতা ভাঙিছে । FTII-ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি মাধৱনৰ কাৰ্যালয়ৰ নামফলকত 'গায়ব' (নিৰুদ্দেশ) বুলি এটা টেগ লগাই দিছিল । পৰিস্থিতিৰ গুৰুত্ব অনুধাৱন কৰি অভিনেতাগৰাকীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়াত নিজৰ মৌনতা ভংগ কৰে । তেওঁ নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টত এটা দীঘলীয়া নোট শ্বেয়াৰ কৰি ছাত্ৰ আন্দোলন আৰু ইয়াৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত নিজৰ স্পষ্ট মতামত দাঙি ধৰে ।
প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ অভিনেতা আৰ. মাধৱনৰ গভীৰ উদ্বেগ
পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱা ঘটনাক লৈ অভিনেতা তথা FTII-ৰ অধ্যক্ষ আৰ. মাধৱনে তেওঁৰ ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্টৰ জৰিয়তে গভীৰ চিন্তা আৰু উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । দেশ এখনৰ সঠিক নিৰ্মাণ আৰু প্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ ভূমিকা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ । প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েই নিজৰ যোগ্যতা অনুসৰি নিকা আৰু উন্নতমানৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা লাভ কৰাৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰী । ভাৰতৰ যুৱপ্ৰজন্মৰ অপৰিসীম ক্ষমতাক সদায় বিশ্বাস কৰা এজন ব্যক্তি হিচাপে, বৰ্তমান সময়ত প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বাবে লাখ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃয়ে যি গভীৰ নিৰাশা আৰু চিন্তাৰ মাজেৰে দিন কটাইছে, তাক মাধৱনে সম্পূৰ্ণৰূপে অনুভৱ কৰিব পাৰিছে ।
"আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা এনেকুৱা হ’ব লাগে, যিয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনত আত্মবিশ্বাস, নিৰপেক্ষতা আৰু নতুন সুযোগৰ সৃষ্টি কৰে । পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ দৰে ঘটনাই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত থকা বিশ্বাস সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পেলায় । ই হাজাৰ হাজাৰ যুৱক-যুৱতী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম, সপোন আৰু আশাক চূড়মাৰ কৰে । ভাৰতৰ দৰে এখন দেশত, য’ত লাখ লাখ মানুহৰ বাবে দৰিদ্ৰতাৰ অন্ধকাৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ একমাত্ৰ আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ হাতিয়াৰ হৈছে শিক্ষা, তাত এনেকুৱা বেমেজালি অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক", তেওঁ লিখিছে ৷
চৰকাৰলৈ অভিনেতা আৰ. মাধৱনৰ আহ্বান আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক অনুপ্ৰেৰণা
মাধৱনে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে যাতে এই অপৰাধৰ সৈতে জড়িত দোষী সাব্যস্ত হোৱা প্ৰতিজন ব্যক্তিক অতি সোনকালে আৰু কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰা হয় । এই শাস্তি ইমানেই দৃষ্টান্তমূলক হোৱা উচিত, যাতে ভৱিষ্যতে কোনোবাই দেশৰ যুৱপ্ৰজন্মৰ ভৱিষ্যতক লৈ খেলা কৰিবলৈ সাহস নকৰে । শিক্ষা ব্যৱস্থাত থকা ত্ৰুটিসমূহ স্বীকাৰ কৰি চৰকাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত প্ৰয়োজনীয় আৰু শুধৰণিৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয় যে, অনাগত প্ৰজন্মৰ বাবে শিক্ষাৰ মৰ্যাদা সুৰক্ষিত কৰাটো জৰুৰী ।
বৰ্তমান সময়ত যিসকল যুৱক-যুৱতীয়ে নিৰাশা আৰু মানসিক অশান্তিত ভুগিছে, তেওঁলোকক ধৈৰ্য আৰু সাহস নেহেৰুৱাবলৈ অভিনেতাজনে অনুৰোধ জনাইছে । মাধৱনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সোঁৱৰাই দিয়ে যে, তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা, একাগ্ৰতা আৰু চৰিত্ৰ যিকোনো ত্ৰুটিপূৰ্ণ ব্যৱস্থাতকৈ বহুত বেছি শক্তিশালী । তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি যাবলৈ আৰু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিবলৈ কৈছে, যাতে এনেধৰণৰ সাময়িক বাধাই তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতক ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে ।
পোষ্টটোৰ বাবে অভিনেতা আৰ. মাধৱনক তীব্ৰ সমালোচনা আৰু ট্ৰ’ল
ছ’চিয়েল মিডিয়াত এই দীঘলীয়া পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ পাছতেই অভিনেতা আৰ. মাধৱন তীব্ৰ সমালোচনা আৰু ট্ৰ’লৰ মুখত পৰিছে । নেটিজেনসকলে তেওঁৰ এই বক্তব্যক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে । বহু লোকে অভিনেতাগৰাকীৰ এই পোষ্টটোক তেওঁৰ আহিবলগীয়া ছবি 'ধুৰন্ধৰ'ৰ পৰিচালক আদিত্য ধৰৰ দ্বাৰা লিখা এটা ফিল্মী স্ক্ৰীপ্ট বুলি উপহাস কৰিছে । এজন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মন্তব্য কৰি লিখিছে যে, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই সন্দৰ্ভত পোষ্ট কৰাৰ লগে লগে অভিনেতাগৰাকীয়েও নিজৰ পোষ্টটো জাৰী কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : “শিক্ষা হওক দেশৰ নতুন ফেশ্বন”, দিল্লীৰ ছাত্ৰ আন্দোলন আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিলক লৈ ডাঙৰ মন্তব্য ছলমান খানৰ!