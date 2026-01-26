"মই এইটো বঁটা হিচাপে নহয়, এটা দায়িত্ব বুলিহে গণ্য কৰোঁ": পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে সন্মানিত আৰ মাধৱন
অভিনেতা আৰ মাধৱন পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে সন্মানিত হৈছে ৷ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি পৰিয়ালৰ সদস্য, গুৰু, শুভাকাংক্ষী আৰু জনসাধাৰণৰ প্ৰতি এই সন্মান উৎসৰ্গা কৰে তেওঁ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 26, 2026 at 11:24 AM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰত চৰকাৰৰ ২০২৬ বৰ্ষৰ সন্মানীয় পদ্ম বঁটাপ্ৰাপকসকলৰ নাম ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে ৷ বলীউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আৰ মাধৱন পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে সন্মানিত হৈছে ৷ ইনষ্টাগ্ৰামত অভিনেতাগৰাকীয়ে এই বঁটাটো পৰিয়ালৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰি স্বীকাৰ কৰে যে এই সফলতাৰ বাবে তেওঁলোকৰ সমৰ্থন আৰু বিশ্বাস অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।
"মই পদ্মশ্ৰীক গভীৰ কৃতজ্ঞতা আৰু নম্ৰতাৰে গ্ৰহণ কৰো । মোক প্ৰদান কৰা এই সন্মান মোৰ কল্পনাৰ বাহিৰত আৰু মই মোৰ সমগ্ৰ পৰিয়ালৰ হৈ এই সন্মান লাভ কৰো, যাৰ অহৰহ সমৰ্থন আৰু বিশ্বাস মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শক্তি হৈ আহিছে । এই স্বীকৃতি কেৱল মোৰ গুৰুসকলৰ আশীৰ্বাদ, মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলৰ সদিচ্ছা, জনসাধাৰণৰ মৰম আৰু উৎসাহ আৰু সৰ্বোপৰি সৰ্বশক্তিমানৰ কৃপাৰ বাবেহে সম্ভৱ । তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকেই মোৰ যাত্ৰাক গঢ় দিয়াত আৰু মোক এই মুহূৰ্তৰ দিশে পথ প্ৰদৰ্শন কৰাত অমূল্য ভূমিকা পালন কৰিছে", আৰ মাধৱনে লিখিছে ।
অভিনেতাগৰাকীয়ে এই বঁটাক “দায়িত্ব” বুলি অভিহিত কৰি এই সন্মানক মৰ্যাদা, আন্তৰিকতা আৰু দায়বদ্ধতাৰে কঢ়িয়াই নিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।
আৰ মাধৱনে লিখিছে, "মই এইটো কেৱল এটা বঁটা বুলি নহয়, এটা দায়িত্ব বুলি গণ্য কৰোঁ । মই এই সন্মানক মৰ্যাদা, আন্তৰিকতাৰে আৰু ই প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মূল্যবোধৰ প্ৰতি গভীৰ দায়বদ্ধতাৰে কঢ়িয়াই নিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ । এই অসাধাৰণ সমৰ্থন আৰু বৈধতাৰ বাবে মোৰ হৃদয় কৃতজ্ঞতাৰে ভৰি পৰিছে, আৰু আগন্তুক বছৰবোৰতো সততা, নম্ৰতা আৰু নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াই যাম বুলি আশা কৰিছোঁ ।"
ভাৰতীয় চিনেমা জগতলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে অভিনেতা আৰ মাধৱনক ভাৰতৰ অন্যতম সৰ্বোচ্চ অসামৰিক বঁটা পদ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মূৱে ।
২০২৬ চনৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত দেওবাৰে গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে এইবছৰৰ পদ্ম বঁটাপ্ৰাপকসকলৰ নাম ঘোষণা কৰে ৷ জাতিটোলৈ আগবঢ়োৱা উল্লেখনীয় অৱদানৰ এইসকল ব্যক্তিক সন্মান জনোৱা হ’ব । ইয়াত পদ্ম বিভূষণ, পদ্ম ভূষণ আৰু পদ্মশ্ৰী অন্তৰ্ভুক্ত ।
মাধৱন ভাৰতীয় চিনেমাৰ এজন জনপ্ৰিয় অভিনেতা যিয়ে তামিল, তেলুগু, হিন্দীকে ধৰি বিভিন্ন ভাষাৰ ছবিত কাম কৰি আহিছে । ২০০১ চনত ‘ৰেহনা হে তেৰে দিল মে’ ছবিৰ জৰিয়তে বলীউডত অভিষেক ঘটায় অভিনেতাগৰাকীয়ে । ২০০০ চনত মাধৱনে মণিৰত্নমৰ ৰোমাণ্টিক নাটক ছবি আলাই পাইউথেয়ত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি তামিল চিনেমাত স্বীকৃতি লাভ কৰে ।
শেহতীয়াকৈ অভিনেতাগৰাকীক দেখা গৈছিল ব্লকবাষ্টাৰ ছবি ‘ধূৰন্ধৰ’ত । ছবিখনৰ পৰিচালক আদিত্য ধৰ । ছবিখনৰ ছিকুৱেলখন ২০২৬ চনৰ ১৯ মাৰ্চত ছবিগৃহত মুক্তি পাব ।
লগতে পঢ়ক : শিল্পী নুৰুদ্দিন আহমেদে মঞ্চতেই পালে 'পদ্মশ্ৰী' লাভৰ খবৰ : মঞ্চৰ পৰাই অসমৰ ৰাইজলৈ জনালে সেৱা