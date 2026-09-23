ETV Bharat / entertainment

বিগ বছ ২০ত জুবিন গাৰ্গক লৈ আলোচনা, কাজীয়ে ক’লে-‘অসমৰ মানুহ...’

বিগ বছ ২০ৰ ঘৰত জুবিন গাৰ্গক লৈ চৰ্চা, কাজী তৌকীৰ আৰু গুল্লু নামেৰে জনাজাত কুশল তনৱাৰে শ্বেয়াৰ কৰিলে অসম ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা ৷

Qazi Touqeer and other contestants discuss about zubeen garg in big boss 20
বিগ বছ ২০ৰ ঘৰত জুবিন গাৰ্গক লৈ চৰ্চা (Photo : Special Arrangement/IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2026 at 1:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : বিগ বছ ২০ৰ শেষৰটো খণ্ডই অসমীয়া দৰ্শকৰ পৰা যথেষ্ট ভিউজ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ কিয় জানেনে? এই খণ্ডটোত অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে কেইগৰাকীমান প্ৰতিযোগীয়ে ৷ ঘৰৰ ভিতৰতে প্ৰয়াত সংগীত শিল্পী জুবিন গাৰ্গক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই প্ৰতিযোগীসকলে এক আৱেগিক বাৰ্তালাপ কৰে ৷

শ্ব’টোৰ জনপ্ৰিয় প্ৰতিযোগী কাজী তৌকীৰ আৰু কুশল তনৱাৰে জুবিন গাৰ্গ সন্দৰ্ভত কিছু কথা পাতে ৷ কুশল তনৱাৰ সকলোৰে মাজত গুল্লু বুলি জনাজাত ৷ গুল্লু, কাজীৰ এই কথা বতৰাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ সৈতে মাহী ভিজ আৰু অৰিশ্বফা খানো লগতে বহি আছিল ৷ তেওঁলোককো জুবিন গাৰ্গ সন্দৰ্ভত জানিবলৈ আগ্ৰহী হৈ পৰা দেখা যায় ৷

কাজী তৌকীৰয়ে অসম ভ্ৰমণৰ সময়খিনিৰ কথা মনত পেলাই কয় যে, অসমৰ সকলো ঠাইতে দৰ্শকে কেনেকৈ জুবিনৰ গীতৰ বাবে তেওঁক অহৰহ অনুৰোধ কৰিছিল ৷ কাজীয়ে আলোচনাৰ সময়ত জুবিনৰ সংগীতৰ প্ৰতি থকা বৃহৎ আৰু অতুলনীয় উন্মাদনাক উজ্জ্বল কৰি তোলে ।

কাজী আৰু গুল্লুৱে অসমীয়া সংগীতৰ প্ৰতি জুবিন গাৰ্গৰ অৱদান, জনসাধাৰণৰ সৈতে তেওঁৰ গভীৰ সংযোগ আৰু অনুৰাগীৰ মাজত তেওঁৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু নিজৰ কামৰ মাজেৰে জুবিনে লাভ কৰা ঈশ্বৰীয় মৰ্যাদাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ।

ঘৰৰ ভিতৰত এই কথা-বতৰাই প্ৰয়াত গায়িকাগৰাকীৰ কৃতিত্বক বাৰুকৈয়ে ফুটাই তুলিছিল ৷ তেওঁলোকৰ আলোচনাৰ ভিডিঅ’ ভাইৰেল হৈ পৰাৰ লগে লগে অসমীয়া দৰ্শকৰ হৃদয় উথলি উঠে ৷

গুল্লুৰ ভাষ্য, "আপুনি এবাৰ অসমলৈ গৈ জয় জুবিন দা বুলি চিঞৰি দিয়ক, অসমীয়া মানুহ আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰে ৷ অসমত ভগৱানৰ দৰে গণ্য কৰে মানুহে তেওঁক ৷"

সমান্তৰালকৈ কাজীয়ে কয়, "গান গাবলৈ মঞ্চত উঠিলেই অনুৰাগীয়ে অনুৰোধ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে- ‘য়া আলী’ গাওক ‘য়া আলী’ ৷ জুবিনৰ এটা গান গালেই অসমৰ মানুহ ক’ব নোৱাৰা হৈ যায় ৷" কথাৰ মাজতে কাজীয়ে জুবিনক মৰম যাচি কয়, "আমি আপোনাক মনত পেলাও জুবিন দা, ভাল পাওঁ আপোনাক ৷"

কাজীয়ে আগলৈ কয়, "মই বহুবাৰ অসমলৈ অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈছিলোঁ ৷ তাত মোৰ অনুৰাগী আছে ৷ বহু ভিতৰৰ গাঁৱলৈ গৈছোঁ, তাতো সকলোৱে-‘কাজী দাদা জুবিন দাৰ গান গাওঁক’ বুলি অনুৰোধ কৰে ৷ তেওঁ প্ৰকৃতাৰ্থত মানুহৰ অন্তৰত বাস কৰা ব্যক্তি ৷" কথাৰ প্ৰসংগত কাজীয়ে জুবিনৰ মৃত্যুৰ পাছত প্ৰাৰ্থনালৈ ৰূপান্তৰিত হৈ পৰা ‘মায়াবিনী’ গানটোৰ কথাও উল্লেখ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক :

'ৰকষ্টাৰ আহিছে': বিশেষ কাৰণত বিগ বছ চাব অৰিজিত সিঙে

জুবিনৰ বাবে শ্বানৰ কণ্ঠেৰে নিগৰিল ‘তুমহাৰে গানো কা যাদু ৰাতোঁ কো জগায়ে দিল কো’

TAGGED:

বিগ বছৰ ঘৰত জুবিনক লৈ চৰ্চা
ZUBEEN GARG IN BIG BOSS 20
কাজী তৌকীৰ জুবিন গাৰ্গ
জুবিন গাৰ্গ বিগ বছ 20
QAZI TOUQEER ON ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.