'কাতিল নেহি... আশ্বিক হু': কিং ছবিৰ নতুন পোষ্টাৰত শ্বাহৰুখ খানৰ এবছ প্ৰদৰ্শন
শ্বাহৰুখ খানে অনুৰাগীৰ সৈতে তেওঁৰ আগন্তুক ছবি ‘কিং’ৰ নতুন পোষ্টাৰ শ্বেয়াৰ কৰিছে । সিদ্ধাৰ্থ আনন্দৰ নেতৃত্বত নিৰ্মিত ‘কিং’ ২৪ ডিচেম্বৰত মুক্তি পাব ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 1:25 PM IST
হায়দৰাবাদ : ৬২ সংখ্যক জন্মদিনৰ পূৰ্বে বলীউডৰ বাদশ্বাহ শ্বাহৰুখ খানে ‘কিং’ ছবিখনৰ নতুন পোষ্টাৰ শ্বেয়াৰ কৰি অনুৰাগীক আনন্দিত কৰে । চলিত বছৰত বৰদিনৰ সময়তে ৰূপালী পৰ্দাত মুক্তি পাব বহু প্ৰত্যাশিত ছবিখন ৷ নতুনকৈ মুকলি কৰা পোষ্টাৰখনত অভিনেতাগৰাকীক তেওঁৰ শ্ৰেষ্ঠ ষ্টাইলিছ লুকত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।
তিনি বছৰেই হ’ল শ্বাহৰুখক অনুৰাগীয়ে ডাঙৰ পৰ্দাত দেখা ৷ ২০২৩ চনৰ ২১ ডিচেম্বৰত মুক্তি পোৱা ৰাজকুমাৰ হিৰাণীৰ ‘ডাংকি’ত তেওঁ অভিনয় কৰিছিল ৷ এতিয়া এই বিৰতিৰ পিছত ‘কিং’ ছবিখনক লৈ অনুৰাগীৰ মাজত প্ৰত্যাশা বৃদ্ধি পাইছে ৷ ছবিখনৰ প্ৰতিটো প্ৰচাৰমূলক পদক্ষেপেই শ্বাহৰুখৰ অনুৰাগীৰ উৎকণ্ঠা বঢ়াই তুলিছে ৷
আইএমডিবিৰ তালিকাত বৰ্তমানলৈকে শীৰ্ষস্থানত থকা ৰামায়ণ: পাৰ্ট ১ৰ পিছত ২০২৬ চনৰ দ্বিতীয়খন আটাইতকৈ প্ৰত্যাশিত ভাৰতীয় ছবি হৈছে ‘কিং’ ।
মঙলবাৰে পুৱা শ্বাহৰুখ খানে ছ’চিয়েল মিডিয়াত ‘কিং’ৰ এখন নতুন পোষ্টাৰ শ্বেয়াৰ কৰে, য’ত তেওঁক এক্সন অৱতাৰত দেখুওৱা হৈছে । পোষ্টাৰখনত দেখা গৈছে যে, হাতত বন্দুক আৰু ওঁঠৰ মাজত ৰঙা গোলাপ ফুল এপাহি লৈ তেওঁ জ্বলন্ত শিখাৰ মাজৰ পৰা ওলাই আহিছে ।
৬১ বছৰ বয়সতো এছ আৰ কেক সুদৰ্শন ৰূপত দেখা গৈছে ৷ বুটাম খুলি থোৱা বাদামী ৰঙৰ চাৰ্ট এটা পিন্ধি শ্বাহৰুখে তেওঁৰ এবছ প্ৰদৰ্শন কৰিছে ৷ বুকুত লাগি আছে তেজ । তেওঁৰ শেহতীয়া লুকটোৱে কিঙক লৈ উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰিছে ।
ইনষ্টাগ্ৰামত পোষ্টাৰখনৰ সৈতে শ্বাহৰুখে লিখিছে, "আজ ফিৰ য়াড আয়া...কাতিল নেহি... আশ্বিক হু...#কিং"।
২৪ ডিচেম্বৰত চিনেমাহলত মুক্তি পাব কিং ৷ খ্ৰীষ্টমাছৰ সেই সময়ছোৱাতে হলীউডৰ কেবাখনো বিগ বাজেটৰ ছবি যেনে এভেঞ্জাৰছ: ডুমছডে, ডুন: পাৰ্ট থ্ৰী আৰু জুমাঞ্জি: অ’পেন ৱৰ্ল্ড মুক্তি পাব ।
অভিনেতাগৰাকীয়ে এক্সত অনুৰাগীৰ সৈতে বাৰ্তালাপৰ সময়ত এইদৰে হলীউডৰ ছবিৰ মাজত বলীউড ছবিখন মুক্তি দিয়াৰ কথা সম্বোধন কৰিছিল । তেওঁ এজন অনুৰাগীক উত্তৰ দিছিল যে, তেওঁৰ ছবিখন হলীউড ছবিৰ মুক্তিৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে । হলীউডৰ চিনেমাৰ মাজত তেওঁৰ ছবিখন ‘ছেণ্ডহুইচ’ হোৱা বুলি অনুৰাগীয়ে প্ৰকাশ কৰা উদ্বেগক নাকচ কৰি কিং খানে ঠাট্টা কৰি কয়, "একেবাৰে নহয়... বাকী ব্ৰেড পিচ কা ভি তো ছোচো... হাম তো চেণ্টাৰ কি টেষ্টি টিক্কী হে ।"
কিং ছবিত শ্বাহৰুখ তেওঁৰ পাঠানৰ পৰিচালক সিদ্ধাৰ্থ আনন্দৰ সৈতে পুনৰ একত্ৰিত হৈছে । ছবিখনত শ্বাহৰুখৰ কন্যা সুহানা খান, জেকী শ্ৰফ, অনিল কাপুৰ, অভিষেক বচ্চন, আৰ্শ্বাদ ৱাৰ্ছী, দীপিকা পাডুকন, ৰাণী মুখাৰ্জীকে ধৰি এক আকৰ্ষণীয় তাৰকামণ্ডলী আছে । বহু ৰিপৰ্ট মতে, কৰীণা কাপুৰ খানো ছবিখনত বিশেষভাৱে উপস্থিত থাকিব পাৰে ।
এক্সন থ্ৰীলাৰখন ৰচনা কৰিছে সুজয় ঘোষ, আনন্দ, সুৰেশ নায়াৰ, সাগৰ পাণ্ডিয়া আৰু আব্বাছ টাইৰেৱালাই । ৰেড চিলিজ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট আৰু মাৰ্ফ্লিক্স পিকচাৰ্ছে প্ৰযোজনা কৰিছে ‘কিং’।
লগতে পঢ়ক : বছৰটো ভয়েৰে অন্ত পেলাওক, কিয় ক’লে শ্বাহৰুখে এইদৰে