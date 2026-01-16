ETV Bharat / entertainment

জাপানত মুক্তি 'পুষ্পা ২', টকিঅ'ত অনুৰাগীক জাপানী ভাষাত কি ক’লে আল্লু অৰ্জুনে ?

শেহতীয়াকৈ আল্লু অৰ্জুন পৰিয়াল আৰু চলচ্চিত্ৰ দলৰ সৈতে জাপানত উপস্থিত হয়, য’ত তেওঁক উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় ।

PUSHPA 2 RELEASE IN JAPAN allu arjun speaks japanese to his fans
জাপানত মুক্তি 'পুষ্পা ২' (Photo : Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 16, 2026 at 4:33 PM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ : তাৰকা আল্লু অৰ্জুনৰ উন্মাদনা বিশ্বজুৰি অকল্পনীয় । প্যান ইণ্ডিয়াৰ অন্যতম ডাঙৰ তাৰকা আল্লু অৰ্জুনে ‘পুষ্পা’ ফ্ৰেঞ্চাইজিত পুষ্পা ৰাজৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি বিশ্বৰ দৰ্শকৰ হৃদয় জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । তেওঁৰ অভিনয় শৈলী আৰু পৰ্দাত উপস্থিতিৰ কোনো তুলনা নাই । এতিয়া তাৰকাগৰাকী ‘পুষ্পা ২: দ্য ৰুল’ জাপানত মুক্তি পোৱাক লৈ উৎসাহিত হৈ আছে ৷

শেহতীয়াকৈ টকিঅ’ত উপস্থিত হোৱা আল্লু অৰ্জুনে ছবিখনৰ প্ৰচাৰ চলাই আৰু অনুৰাগীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে । এতিয়া মেকাৰসকলে টকিঅ’ৰ প্ৰিমিয়াৰৰ এটা ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰিছে । ভিডিঅ'টোত আল্লু অৰ্জুনে ‘পুষ্পা’ৰ পৰা নিজৰ আইকনিক সংলাপ জাপানী ভাষাত কোৱা দেখা গৈছে । তেওঁ সংলাপটো আগবঢ়াই থাকোঁতে দৰ্শকে হাত চাপৰি মাৰে আৰু উল্লাস কৰে ।

ভিডিঅ’টো শ্বেয়াৰ কৰি নিৰ্মাতাসকলে লিখিছে, “আইকন ষ্টাৰ আল্লু অৰ্জুনে টকিঅ’ৰ প্ৰিমিয়াৰত তেওঁৰ ছবি পুষ্পা ২ৰ সংলাপ জাপানী ভাষাত কৈ দৰ্শকক আচৰিত কৰি তুলিছে । দৰ্শকৰ হাত চাপৰি আৰু উত্তেজনাৰ সৈতে ১৬ জানুৱাৰীত জাপানত গ্ৰেণ্ড মুক্তি ।”

বিতৰক গীক পিকচাৰ্ছ আৰু শ্বোচিকুৱে মৈত্ৰী মুভী মেকাৰ্ছ আৰু সুকুমাৰ ৰাইটিঙছৰ সৈতে ‘পুষ্পা’ৰ উন্মাদনাক জাপানী ছবিগৃহলৈ অনাৰ কাম কৰিছে । জাপানৰ প্ৰায় ২৫০খন পৰ্দাত মুক্তি পাব ছবিখন । ইয়াৰ পূৰ্বেও জাপানী দৰ্শকে ভাৰতৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবিৰ প্ৰতি অতি উৎসাহেৰে সঁহাৰি জনাইছিল, গতিকে নিৰ্মাতাসকল আত্মবিশ্বাসী যে ‘পুষ্পা ২: দ্য ৰুল’ এ জাপানী দৰ্শকৰ মাজত অনুৰণন ঘটাব আৰু সফলতাৰে নাট্য প্ৰদৰ্শন কৰিব ।

আল্লু অৰ্জুনে ‘পুষ্পা ২: দ্য ৰুল’ৰ জৰিয়তে ইতিহাস সৃষ্টি কৰি সমগ্ৰ দেশৰ দৰ্শকৰ হৃদয় জয় কৰাই নহয়, ছবিখনে হিন্দী ভাষাত ৮০০ কোটি টকা আৰু বিশ্বজুৰি প্ৰায় ১৮৭১ কোটি টকা উপাৰ্জন কৰি বক্স অফিচত নতুন অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হয় ।

উল্লেখ্য যে, আল্লু অৰ্জুনৰ কেইবাটাও ডাঙৰ প্ৰকল্প শাৰী পাতি আছে । তেওঁৰ পৰৱৰ্তী ডাঙৰ প্ৰকল্পটো হ’ল প্ৰখ্যাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা এটলীৰ সৈতে এক অভিলাষী সহযোগিতা । বৰ্তমানে AA22xA6 শীৰ্ষক হিচাপে এই হাই-অক্টেন একশ্যন থ্ৰীলাৰখনত দীপিকা পাডুকনেও মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিব । তদুপৰি আল্লু অৰ্জুনে লোকেশ কানাগৰাজৰ সৈতে সদ্যঘোষিত এটা প্ৰজেক্টতো কাম কৰি আছে ।

