বন্দুক দেখুৱাই অপহৰণ কৰা হৈছিল পঞ্জাৱী গায়িকা ইন্দৰ কৌৰক: অৱশেষত নদীত উদ্ধাৰ মৃতদেহ

বন্দুক দেখুৱাই অপহৰণ কৰা হৈছিল পঞ্জাৱী গায়িকা ইন্দৰ কৌৰক: অৱশেষত নদীত উদ্ধাৰ মৃতদেহ
পঞ্জাৱী সংগীত জগতত শোকৰ ছাঁ: কণ্ঠশিল্পী ইন্দৰ কৌৰক হত্যা ৷ নিখোজ হোৱাৰ ৫ দিনৰ পিছত নদীৰ বুকুত উদ্ধাৰ পঞ্জাৱী গায়িকাগৰাকীৰ মৃতদেহ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 20, 2026 at 1:02 PM IST
হায়দৰাবাদ: লুধিয়ানা জিলাৰ খান্নাত এক অন্তৰাত্মা কঁপাই যোৱা নৃশংস ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে, সমগ্ৰ সংগীত জগত তথা অঞ্চলটোত গভীৰ শোকৰ ছাঁ পৰিছে । সংগীত জগতৰ জনপ্ৰিয় পঞ্জাৱী কণ্ঠশিল্পী ইন্দৰ কৌৰ ওৰফে যশইন্দৰ কৌৰক হত্যা কৰা হৈছে । কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ মৃতদেহ নীলোঁ নদীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । মৃতদেহটো চিনাক্ত কৰাৰ পিছৰে পৰা তেওঁৰ পৰিয়ালটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পৰিছে । আনহাতে, আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সমৰালা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ (Samrala Civil Hospital) মৰ্গত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে ।
১৮ মে’ৰ সন্ধিয়া উদ্ধাৰ হৈছিল মৃতদেহ: সমৰালা আৰক্ষীৰ ভাষ্য
সমৰালাৰ ডি.এছ.পি. (DSP) প্ৰীতপাল সিং সান্ধুৱে জানিবলৈ দিয়া মতে, "১৮ মে’ৰ সন্ধিয়া ১১২ নম্বৰ জৰুৰীকালীন সেৱাত এটা ফোন আহিছিল যে, কুব্বে গাঁৱৰ ওচৰৰ সৰহিন্দ নদী (Sirhind Canal)ত এটা মৃতদেহ ওপঙি আছে । আৰক্ষীয়ে লগে লগে মৃতদেহটো নিজৰ জিম্মাত লৈ সমৰালা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ মৰ্গত সংৰক্ষণ কৰি ৰাখে । পিছত এই মৃতদেহটো যশইন্দৰ কৌৰৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হয় । যিহেতু এই সন্দৰ্ভত লুধিয়ানা আৰক্ষী থানাত পূৰ্বৰে পৰা এটা গোচৰ ৰুজু হৈ আছিল, গতিকে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ তদন্ত বৰ্তমান লুধিয়ানা আৰক্ষীয়ে চলাই আছে ।"
১৩ মে’ৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল কণ্ঠশিল্পীগৰাকী: ভাতৃৰ ভাষ্য
মৃত ইন্দৰ কৌৰৰ ভাতৃয়ে জানিবলৈ দিয়ে, "১৩ মে’ৰ নিশা ১০ বজাত ভনীয়ে মোক ফোন কৰি কৈছিল যে মই ঘৰলৈ উভতি আহি আছোঁ । কিন্তু তাৰ পিছত তাই আৰু ঘৰলৈ ঘূৰি নাহিল । মই বহুবাৰ ফোন কৰিছিলোঁ যদিও তাইৰ ফোনটো সংযোগ হোৱা নাছিল । ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে মোৰ ভনীৰ সুখৱিন্দৰ সিং সুখ নামৰ এজন ব্যক্তিৰ সৈতে বন্ধুত্ব হৈছিল আৰু তেওঁ আমাৰ ঘৰলৈও আহিছিল । বৰ্তমান আমি চৰকাৰৰ ওচৰত ন্যায়ৰ দাবী জনাইছোঁ ।"
ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ২ অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ: এ.এছ.আই. পৰমবীৰ সিঙৰ ভাষ্য
এই গোচৰৰ সন্দৰ্ভত তথ্য প্ৰদান কৰি এ.এছ.আই. (ASI) পৰমবীৰ সিঙে জনাই, "যোৱা ১৫ মে’ত জামালপুৰ আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল । এই গোচৰত পৰিয়ালে এজাহাৰ দিছিল যে তেওঁলোকৰ কন্যাক অপহৰণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ ওপৰত খৰতকীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আমি দুজন ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰোঁ । ধৃত লোক দুজন হৈছে- মূল অভিযুক্ত সুখৱিন্দৰ সিং সুখৰ পিতৃ প্ৰীতম সিং আৰু মূল অভিযুক্তৰ বন্ধু কৰমজিৎ সিং । কৰমজিৎ সিঙে দেখুৱাই দিয়া মতেই আমি ১৬ মে’ত নীলোঁ নদীৰ পৰা মৃত ইন্দৰ কৌৰৰ গাড়ীখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ । বৰ্তমান আমি ভুক্তভোগীৰ মৃতদেহটোও উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সমৰালা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ৰাখিছোঁ ।"
কণ্ঠশিল্পী ইন্দৰ কৌৰৰ হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত কানাডা নিবাসী সুখৱিন্দৰ সিং সুখ বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে আৰু তেওঁ নেপালৰ পথেৰে ভাৰতলৈ আহি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰি পুনৰ পলায়ন কৰিছে । এ.এছ.আই. পৰমবীৰ সিঙৰ মতে, মৃতকৰ সৈতে অভিযুক্তৰ বন্ধুত্ব আছিল যদিও হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ এতিয়াও ৰহস্যবৃত হৈ আছে আৰু তদন্ত অব্যাহত আছে ।
মূল অভিযুক্ত কানাডালৈ পলায়ন: এ.এছ.আই. পৰমবীৰ সিঙৰ ভাষ্য
এ.এছ.আই. (ASI) পৰমবীৰ সিঙে জনোৱা মতে, "কানাডালৈ পলাই যোৱা মূল অভিযুক্ত সুখৱিন্দৰ সিং সুখ বিবাহিত আৰু তেওঁৰ সন্তানো আছে । এই হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত বিবাহ সম্পৰ্কীয় কিবা বিবাদ আছিল নেকি, সেই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান তদন্ত চলি আছে । বিতং তদন্তৰ পিছতহে প্ৰকৃততে কি কাৰণত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা হৈছিল, সেইয়া স্পষ্টকৈ পোহৰলৈ আহিব ।"
আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত: ডি.এছ.পি. ইন্দৰজিৎ সিং বোপাৰায়ৰ ভাষ্য
ডি.এছ.পি. (DSP) ইন্দৰজিৎ সিং বোপাৰায়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, "এই যুৱতীগৰাকী সন্ধানহীন হৈ আছিল, তেওঁৰ পৰিয়ালে আমাৰ ওচৰত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছিল । আমি একেৰাহে তেওঁক বিচাৰি আছিলোঁ আৰু অৱশেষত নদীৰ পৰা ইন্দৰ কৌৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছত আমি গোচৰটোত আইনী ধাৰা বৃদ্ধি কৰিছোঁ । এই ঘটনাত ইতিমধ্যে দুজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু আমি এই সন্দৰ্ভত অধিক তদন্ত চলাই আছোঁ । এই অপৰাধত যিয়েই জড়িত নাথাকক কিয়, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।"
