ETV Bharat / entertainment

ৰোহিত শ্বেট্টীৰ ঘৰত গুলীচালনা ! আঁৰত বিষ্ণৈ গেং নেকি ?

গুলীচালনাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ পাঁচজন ৷ অভিযুক্তৰ অধিবক্তাই জনালে বহুত কথা-লৰেন্স বিষ্ণৈ গেঙৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা নথকা সন্দৰ্ভত সন্দেহ কৰিব দূৰ ৷

Pune police detain five persons in connection with firing at filmmaker Rohit Shetty's Mumbai home
ৰোহিত শ্বেট্টীৰ ঘৰত গুলীচালনা ! (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 2, 2026 at 11:13 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বাই : বলীউডৰ পৰিচালক ৰোহিত শ্বেট্টীৰ ঘৰত দেওবাৰে সংঘটিত গুলীচালনাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা পাঁচজন লোকক ফৌজদাৰী আদালতত হাজিৰ কৰে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে । বহুতে সন্দেহ কৰিছে যে এই ঘটনাৰ আঁৰত লৰেন্স বিষ্ণৈ গেং আছে । অৱশ্যে এই অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে অভিযুক্তৰ অধিবক্তাই । তেওঁ দাবী কৰে যে পৰিচালকৰ ঘৰত হোৱা গুলীচালনাত অভিযুক্তৰ কোনো ভূমিকা নাই ।

সংবাদ সংস্থা এএনআইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত অভিযুক্তৰ অধিবক্তাই কয় যে, তেওঁলোকৰ লৰেন্স বিষ্ণৈ গেঙৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই ৷ তেওঁ কয় যে আদালতে অভিযুক্তক ৪ দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে । অভিযুক্তসকল সকলো দিশতে সহযোগিতা কৰিবলৈ সাজু ।

তেওঁ কয়, "গুলীচালনাৰ কাণ্ডত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা পাঁচজনৰ ভূমিকা আছে বুলি কৈ আদালতৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জিম্মা বিচাৰিছিল । অৱশ্যে অভিযুক্ত এই বিষয়ে একেবাৰেই অৱগত নাছিল । ৱাণ্টেড অভিযুক্ত লংকৰে মাষ্টাৰমাইণ্ডৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল । আন কোনোবাই গুলী কৰিছিল । আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কোনো লোকেই ইজনে সিজনক চিনি নাপায় । চিচি টিভিৰ ফুটেজ পৰীক্ষা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অভিযুক্তক । আমি সহযোগ কৰিবলৈ সাজু । সকলো যুক্তি শুনাৰ পাছত আদালতে চাৰিদিন আৰক্ষীৰ জিম্মাত মঞ্জুৰ কৰে । অৱশ্যে লৰেন্স বিষ্ণৈ গেঙৰ সৈতে অভিযুক্তসকলৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই ।"

উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে বলীউডৰ জনপ্ৰিয় পৰিচালক ৰোহিত ঘৰৰ বাহিৰত আক্ৰমণকাৰীয়ে গুলীচালনা কৰে । গুলীচালনাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে জুহু অঞ্চলৰ বাসিন্দাগৰাকীৰ ঘৰৰ আশে-পাশে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা কৰা হয় । আৰক্ষী আৰু ফৰেনছিক দল সেই স্থানত উপস্থিত হৈ বিশদ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

ডিচিপি সম্ভাজী কদমে কয় যে অভিযুক্তসকল পুনেৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে । তেওঁ কয়, "মুম্বাই আৰক্ষীৰ দলটোৱে আমাক অভিযুক্তৰ বিষয়ে তথ্য দিছিল । ইয়াৰ পিছত তদন্তৰ বাবে কেইবাটাও দল গঠন কৰা হয় । সেই দলটোৱে তদন্তত গৈ এই পাঁচজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । তদন্ত চলি আছে । আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক জেৰা কৰি আছে । গুলীচালনাৰ কাণ্ডৰ অভিযুক্তক চিনাক্ত কৰিবলৈ সকলো তদন্ত চলি আছে ।" এই ঘটনাত কোনো লোক হতাহতিৰ খবৰ পোৱা নগ’ল । বাকী তথ্যসমূহ ঘটনাৰ সম্পূৰ্ণ তদন্তৰ অন্ততহে ওলাই আহিব ৷

বলীউডৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় পৰিচালক ৰোহিত শ্বেট্টী । তেওঁ কেইবাখনো ছবি উপহাৰ দিছে যিয়ে দৰ্শকক আপ্লুত কৰি বক্স অফিচত অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিল । তেওঁৰ সৃষ্টি ‘কপ ইউনিভাৰ্ছ’, যাৰ পৰা ‘সিংঘম’ আৰু ‘ছিম্বা’ৰ দৰে চিনেমা দৰ্শকে উপভোগ কৰিবলৈ পাইছে । কমেডীৰ ক্ষেত্ৰত ‘গোলমাল’ ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে পৰিচালক ৰোহিত শ্বেট্টীৰ অনন্য পৰিচয় বজাই ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক : সদায় ভাৰতীয় মহিলাক সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰূপত দেখুৱাব বিচাৰো : ৰাণী মুখাৰ্জী

TAGGED:

ROHIT SHETTY HOME FIRING
LAWRENCE BISHNOI GANG
ROHIT SHETTY FIRING
ৰোহিত শ্বেট্টী
ROHIT SHETTY HOME FIRING

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.