ৰোহিত শ্বেট্টীৰ ঘৰত গুলীচালনা ! আঁৰত বিষ্ণৈ গেং নেকি ?
গুলীচালনাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ পাঁচজন ৷ অভিযুক্তৰ অধিবক্তাই জনালে বহুত কথা-লৰেন্স বিষ্ণৈ গেঙৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা নথকা সন্দৰ্ভত সন্দেহ কৰিব দূৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 2, 2026 at 11:13 AM IST
মুম্বাই : বলীউডৰ পৰিচালক ৰোহিত শ্বেট্টীৰ ঘৰত দেওবাৰে সংঘটিত গুলীচালনাৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা পাঁচজন লোকক ফৌজদাৰী আদালতত হাজিৰ কৰে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে । বহুতে সন্দেহ কৰিছে যে এই ঘটনাৰ আঁৰত লৰেন্স বিষ্ণৈ গেং আছে । অৱশ্যে এই অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰিছে অভিযুক্তৰ অধিবক্তাই । তেওঁ দাবী কৰে যে পৰিচালকৰ ঘৰত হোৱা গুলীচালনাত অভিযুক্তৰ কোনো ভূমিকা নাই ।
সংবাদ সংস্থা এএনআইৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত অভিযুক্তৰ অধিবক্তাই কয় যে, তেওঁলোকৰ লৰেন্স বিষ্ণৈ গেঙৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই ৷ তেওঁ কয় যে আদালতে অভিযুক্তক ৪ দিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে । অভিযুক্তসকল সকলো দিশতে সহযোগিতা কৰিবলৈ সাজু ।
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Police presented five detained people (Aman Anand, Aditya Gyaneshwar, Siddharth Deepak, Samarth, and Swapnil) before the Criminal Court, in connection with the firing incident at Bollywood director Rohit Shetty's residence. (01.02) https://t.co/iwYEMIjs7R pic.twitter.com/YZPgrpK4LU— ANI (@ANI) February 1, 2026
তেওঁ কয়, "গুলীচালনাৰ কাণ্ডত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা পাঁচজনৰ ভূমিকা আছে বুলি কৈ আদালতৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জিম্মা বিচাৰিছিল । অৱশ্যে অভিযুক্ত এই বিষয়ে একেবাৰেই অৱগত নাছিল । ৱাণ্টেড অভিযুক্ত লংকৰে মাষ্টাৰমাইণ্ডৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল । আন কোনোবাই গুলী কৰিছিল । আচলতে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কোনো লোকেই ইজনে সিজনক চিনি নাপায় । চিচি টিভিৰ ফুটেজ পৰীক্ষা কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অভিযুক্তক । আমি সহযোগ কৰিবলৈ সাজু । সকলো যুক্তি শুনাৰ পাছত আদালতে চাৰিদিন আৰক্ষীৰ জিম্মাত মঞ্জুৰ কৰে । অৱশ্যে লৰেন্স বিষ্ণৈ গেঙৰ সৈতে অভিযুক্তসকলৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই ।"
উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে বলীউডৰ জনপ্ৰিয় পৰিচালক ৰোহিত ঘৰৰ বাহিৰত আক্ৰমণকাৰীয়ে গুলীচালনা কৰে । গুলীচালনাৰ কিছু সময়ৰ পিছতে জুহু অঞ্চলৰ বাসিন্দাগৰাকীৰ ঘৰৰ আশে-পাশে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা কৰা হয় । আৰক্ষী আৰু ফৰেনছিক দল সেই স্থানত উপস্থিত হৈ বিশদ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
#WATCH | The Mumbai Crime Branch team is currently recording Rohit Shetty's statement. The forensic team has visited Rohit Shetty's house for the second time since the firing incident. pic.twitter.com/ZSSMC6mZTT— ANI (@ANI) February 1, 2026
ডিচিপি সম্ভাজী কদমে কয় যে অভিযুক্তসকল পুনেৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে । তেওঁ কয়, "মুম্বাই আৰক্ষীৰ দলটোৱে আমাক অভিযুক্তৰ বিষয়ে তথ্য দিছিল । ইয়াৰ পিছত তদন্তৰ বাবে কেইবাটাও দল গঠন কৰা হয় । সেই দলটোৱে তদন্তত গৈ এই পাঁচজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । তদন্ত চলি আছে । আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক জেৰা কৰি আছে । গুলীচালনাৰ কাণ্ডৰ অভিযুক্তক চিনাক্ত কৰিবলৈ সকলো তদন্ত চলি আছে ।" এই ঘটনাত কোনো লোক হতাহতিৰ খবৰ পোৱা নগ’ল । বাকী তথ্যসমূহ ঘটনাৰ সম্পূৰ্ণ তদন্তৰ অন্ততহে ওলাই আহিব ৷
বলীউডৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় পৰিচালক ৰোহিত শ্বেট্টী । তেওঁ কেইবাখনো ছবি উপহাৰ দিছে যিয়ে দৰ্শকক আপ্লুত কৰি বক্স অফিচত অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিল । তেওঁৰ সৃষ্টি ‘কপ ইউনিভাৰ্ছ’, যাৰ পৰা ‘সিংঘম’ আৰু ‘ছিম্বা’ৰ দৰে চিনেমা দৰ্শকে উপভোগ কৰিবলৈ পাইছে । কমেডীৰ ক্ষেত্ৰত ‘গোলমাল’ ফ্ৰেঞ্চাইজিয়ে পৰিচালক ৰোহিত শ্বেট্টীৰ অনন্য পৰিচয় বজাই ৰাখিছে ।
