ইতিহাস ৰচনা কৰিলে পুলকিত সম্ৰাটে: পেছাদাৰী বক্সাৰৰ সৈতে ৰিঙত নমা প্ৰথমজন ভাৰতীয় অভিনেতা !

১ মে’ত আহি আছে 'গ্ল’ৰী': বাস্তৱিক বক্সিং যুঁজেৰে অনুৰাগীক আচৰিত কৰিলে পুলকিতে

Pulkit Samrat becomes the first Indian actor to step into the ring with a professional boxer
ইতিহাস ৰচনা কৰিলে পুলকিত সম্ৰাটে (Photo : IANS)
Published : April 18, 2026 at 9:56 AM IST

হায়দৰাবাদ : অভিনেতা পুলকিত সম্ৰাটৰ আগন্তুক স্পৰ্টছ ড্ৰামা ‘গ্ল’ৰী’ৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি অনুষ্ঠানত তেওঁ এক ইতিহাস ৰচনা কৰে । এজন পেছাদাৰী বক্সাৰৰ সৈতে বক্সিং ৰিঙত যুঁজ দিয়া তেওঁৱেই হৈছে প্ৰথমজন ভাৰতীয় অভিনেতা ।

পেছাদাৰী বক্সাৰৰ সৈতে ৰিঙত নমা তেওঁ হৈছে প্ৰথমজন ভাৰতীয় অভিনেতা আৰু বিশ্বৰ ভিতৰত তৃতীয়জন অভিনেতা । তেওঁৰ পূৰ্বে কেৱল টম হাৰ্ডী (Tom Hardy) আৰু জেক গাইলেনহাল (Jake Gyllenhaal) এ এগৰাকী পেছাদাৰী বক্সাৰৰ সৈতে বক্সিং কৰাৰ সাহস কৰিছিল ।

শুকুৰবাৰে, গ্ল’ৰী চিনেমাখনৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি অনুষ্ঠানত পুলকিতে পেছাদাৰী বক্সাৰ নীৰজ গোয়াটৰ বিৰুদ্ধে এক অভূতপূৰ্ব লাইভ বক্সিং প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰে । এয়া কেৱল চিনেমাৰ প্ৰচাৰৰ বাবে কৰা কোনো নাটক নাছিল; বৰঞ্চ ই আছিল এক পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ প্ৰৱল যুঁজ । এই যুঁজখনৰ জৰিয়তে পুলকিতে তেওঁৰ আগন্তুক চিনেমাখনৰ বাবে চলোৱা কঠোৰ প্ৰস্তুতি, অনুশাসন আৰু সাহসৰ প্ৰমাণ দাঙি ধৰে ।

খেলুৱৈ সুলভ মনোভাৱ আৰু পাৰস্পৰিক শ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন কৰি, খেলখনৰ শেষত নীৰজে পুলকিতৰ যথেষ্ট প্ৰশংসা কৰে । এজন অভিনেতাহৈও এগৰাকী প্ৰকৃত যোদ্ধাৰ দৰে ৰিঙত নামিবলৈ যি সাহস, নিষ্ঠা আৰু প্ৰবল চেষ্টাৰ প্ৰয়োজন, তাৰ বাবে নীৰজে পুলকিতক বিশেষভাৱে অভিনন্দন জনায় ।

ইয়াৰ পূৰ্বে পুলকিতে তেওঁ কিয় গ্ল’ৰী (Glory) চিনেমাখনত অভিনয় কৰিবলৈ মান্তি হৈছিল, সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছিল । তেওঁ কৈছিল, "গ্ল’ৰী জগতখনৰ বাস্তৱিকতাই মোক আকৰ্ষিত কৰিছিল । এই পৃথিৱীখন অতি কঠিন আৰু নিৰ্দয়, কিন্তু সেইবাবেই ই সুন্দৰ; কাৰণ ইয়াত প্ৰতিটো জয়ৰ এক সুকীয়া মূল্য থাকে আৰু প্ৰতিটো খোজ নিজৰ কষ্টৰে অৰ্জন কৰিবলগীয়া হয় । মোৰ চৰিত্ৰ 'ৰবি'য়ে তৎক্ষণাত কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া নিদিয়ে, বৰঞ্চ সকলো হজম কৰি থৈ দিয়ে— বাহিৰত শান্ত কিন্তু ভিতৰত একুৰা জুইৰ দৰে । নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ভাঙি পৰাৰ মাজৰ যিটো মুহূৰ্ত, তাতেই প্ৰকৃত শক্তি গঢ় লৈ উঠে । এই চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰি মই পুনৰ উপলব্ধি কৰিলোঁ যে শ্ৰেষ্ঠত্ব মানে হ’ল কষ্ট পালেও বাৰে বাৰে থিয় হোৱা, কাৰণ যিয়ে সকলো বাধা নেওচি জীয়াই থাকে তেওঁলোকৰ মাজতেই এজন চেম্পিয়নৰ জন্ম হয় । মই এই যাত্ৰাটোৰ বাবে কৃতজ্ঞ, এয়া কেৱল এটা আৰম্ভণিহে ।"

কৰণ অংশুমান আৰু কৰ্মণ্য আহুজাৰ দ্বাৰা সৃষ্ট গ্ল’ৰী ধাৰাবাহিকখনত দিব্যেন্দু, সুবিন্দৰ বিকী, জননত জুবেৰ, আশুতোষ ৰাণা, ছিকন্দৰ খেৰ, কুণাল ঠাকুৰ, ছায়ানী গুপ্তা, যশপাল শৰ্মা আৰু কাশ্মীৰা পৰদেশীৰ দৰে কেইবাজনো কলা-কুশলীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ।

এট’মিক ফিল্মছৰ বেনাৰত মোহিত শ্বাহ আৰু অংশুমানৰ দ্বাৰা প্ৰযোজিত এই ধাৰাবাহিকখনৰ কাহিনী লিখিছে অংশুমান, আহুজা আৰু বৈভৱ বিশালৰ ত্ৰিমূৰ্তিয়ে । কৰণ অংশুমান আৰু কনিষ্ক বাৰ্মাৰ নিৰ্দেশনাত নিৰ্মিত গ্ল’ৰী অহা ১ মে'ত মুক্তি লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

