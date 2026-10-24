শেষ ফোনকল, ছাচপেন্সভৰ্তি এখন চুটি ছবি শীঘ্ৰেই দৰ্শকৰ মাজলৈ
মৰিগাঁৱৰ নতুন প্ৰজন্মৰ বৰ্ণিল ছবি যাত্ৰা: ‘বিবিএ প্ৰডাকশ্বন’ৰ নতুন চুটি ছবি ‘শেষ ফোনকল’ৰ নিৰ্মাণকাৰ্য অন্তিম পৰ্যায়ত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 24, 2026 at 1:15 PM IST
মৰিগাঁও: মৰিগাঁও জিলাৰ নৱ-প্ৰজন্মৰ এদল উদ্যমী যুৱক-যৱতীয়ে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ এক ইতিবাচক বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে । স্ব-প্ৰতিভা আৰু একাগ্ৰতাৰে বৰ্ণিল নাট্যযাত্ৰা আৰম্ভ কৰা ‘বিবিএ প্ৰডাকশ্বন’ৰ বেনাৰত একত্ৰিত হোৱা এই যুৱ দলটোৱে ইতিপূৰ্বেই কেইবাখনো চুটি ছবি নিৰ্মাণ কৰি স্থানীয় ৰাইজ তথা দৰ্শকৰ বিপুল সমাদৰ আৰু প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
বৰ্তমান এই নিৰ্মাতা গোষ্ঠীটোৱে আন এক নতুন উদ্যোগ হাতত লৈছে । বি বি এ প্ৰডাকশ্বনৰ বেনাৰত ‘শেষ ফোনকল’ নামৰ এখন নতুন চুটি ছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণ আৰু সম্পাদনাৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলি অন্তিম পৰ্যায়ত উপনীত হৈছে । প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি, এক ব্যতিক্ৰমী আৰু মনোৰম বিষয়বস্তুক আধাৰ হিচাপে লৈ নিৰ্মাণ কৰা এই চুটি ছবিখনৰ কাহিনী, ৰচনা আৰু পৰিচালনাৰ গুৰুদায়িত্ব বহন কৰিছে বহুগুণী প্ৰতিভাধৰ উদীয়মান পৰিচালক পুলক নাথে ।
ছবিখনত অঞ্চলটোৰ কেইবাগৰাকীও কলা-কুশলীয়ে অভিনয় কৰিছে । মুখ্য চৰিত্ৰসমূহত অভিনয় কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব—পুলক নাথ, মুকুট বৰঠাকুৰ, পৰিশ্মিতা বৰদলৈ, ৰবিনা কোঁৱৰ, কৃষ্ণমণি নাথ, বুবু বৰদলৈ, শিশু শিল্পী শিৱানী বৰ্মনে ।
কাৰিকৰী দিশতো বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা ছবিখনৰ চিত্ৰগ্ৰহণকাৰী হিচাপে কাম কৰিছে বিশ্বজিৎ কোঁৱৰে । অতি শীঘ্ৰেই ছবিখন দৰ্শকৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হ’ব বুলি প্ৰযোজনা গোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা জানিবলৈ দিয়া হৈছে । মৰিগাঁৱৰ এই নতুন প্ৰজন্মৰ সাংস্কৃতিক উদ্যোগক লৈ অঞ্চলটোৰ সচেতন ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক আশা আৰু উৎসাহৰ সঞ্চাৰ হোৱা দেখা গৈছে ।
পুলক নাথে ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, "বৰ্তমান ৱেব ছিৰিজৰ ট্ৰেণ্ডিঙত আছে ৷ সেই ট্ৰেণ্ডিঙটো আগত ৰাখিয়েই নাট্যযাত্ৰাক আমি আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ ৷ আমিও নাটক কৰা মানুহ, থিয়েটাৰ জগতৰ পৰা আহি এখন চুটি ছবি নিৰ্মাণ কৰাৰ সাহস কৰিছোঁ ৷ ডাঙৰ ছবি আণি নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰোঁ ৷ ইমান সাহস নাই, বিগ বাজেট নাই ৷ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি চুটি ছবিৰ জৰিয়তেই মানুহক শিক্ষা দিব বিচাৰিছোঁ ৷ এইখন আমাৰ পাঁচ নম্বৰখন চুটি ছবি ৷ ‘শেষ ফোনকল’- এটা ছাচপেন্স থকা এটা কাহিনী ৷ এই কাহিনীটোৰ জৰিয়তে আমি মানুহক কিবা এটা ক’ব বিচাৰিছোঁ ৷ অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে ৷"
আগলৈ তেওঁ কয়, "পেছালৈ আহিবলৈ হ’লে প্ৰথম নিচাটো থাকিব লাগিব ৷ নিচা হ’লেহে আপুনি পেছালৈ যাব পাৰিব ৷ সেই নিচাৰ কাৰণেই আমি কাম কৰি গৈছোঁ অহৰহ, নিঃস্বাৰ্থভাৱে ৷ ৰাতিপুৱাই উঠি সেই এন্ধাৰ হোৱালৈকে, নাইট শ্বট থাকিলে আমি একেদিনাই কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ ৷ আমি ইমান কঠোৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে, দুদিনৰ ভিতৰতে কাম শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ ৷ সেইটো আমাৰ নিচা বুলি নকৈ কি ক’ব?"
শেষত সকলোৰে পৰা মৰম বিচাৰি তেওঁ কয়, "বৰ্তমান অসমত চুটি ছবিৰ এটা জোৱাৰ চলি আছে ৷ ভিন্ন প্লেটফৰ্মত বহুতো ৱেব-ছিৰিজে মুক্তিলাভ কৰিছে ৷ এই ৱেব-ছিৰিজ বা চুটি ছবিৰ পৰাই অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলৰ প্ৰতিভা প্ৰকাশ পায় ৷ গতিকে চুটি ছবি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যিসকল পৰিচালক-পৰিচালিকা ওলাই আহিছে, বা নতুন নতুন কাহিনী যিসকলে লিখিছে, আমিও তেওঁলোকৰ সাহস দেখিয়েই ওলাই আহিছোঁ ৷ সকলোৱে মৰম দিব বুলি আশা কৰিছোঁ ৷"
লগতে পঢ়ক : সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ অংশ হিচাপে 'ভূপেন দা আনকাট'ৰ প্ৰদৰ্শন অব্যাহত