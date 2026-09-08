কলঙৰ পাৰৰ পৰা মস্কোলৈ এক সাংস্কৃতিক যাত্ৰাৰ কাণ্ডাৰীৰ বিদায়

কলঙৰ পাৰৰ পৰা মস্কোলৈ এক সাংস্কৃতিক যাত্ৰাৰ কাণ্ডাৰীৰ বিদায়
কলিয়াবৰৰ বিশিষ্ট শিল্পী, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সেৱক জগন্নাথ মহন্তৰ দেহাৱসান ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2026 at 2:01 PM IST
কলিয়াবৰ : কলিয়াবৰৰ বিশিষ্ট শিল্পী, সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সেৱক, শিল্পী পেঞ্চনাৰ তথা কলিয়াবৰ শাখা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন উপ-সভাপতি জগন্নাথ মহন্তৰ ৭ ছেপ্টেম্বৰত পৰলোকপ্ৰাপ্তি ঘটে ।
কলিয়াবৰ মহাবিদ্যালয়ৰ এজন নিষ্ঠাবান গাণনিক হিচাপে সুদীৰ্ঘ দিন সেৱা আগবঢ়াই ২০১২ চনৰ ৩১ মে’ত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা মহন্তৰ বিয়োগত সমগ্ৰ অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতত গভীৰ শোকৰ ছাঁ পৰিছে ।
সত্ৰীয়া পৰিৱেশেৰে পৰিবেষ্টিত কলিয়াবৰৰ অন্যতম সত্ৰ শ্ৰীশ্ৰী শিপহা সত্ৰত (সৰুভগীয়া) ১৯৪৯ চনৰ ৩ ছেপ্টেম্বৰত জগন্নাথ মহন্তৰ জন্ম হৈছিল । তেওঁ প্ৰয়াত কেশৱ চন্দ্ৰ মহন্ত আৰু প্ৰয়াত পদ্মৱতী মহন্তৰ সুযোগ্য সন্তান আছিল ।
সৰুৰে পৰাই নৃত্য-গীতৰ প্ৰতি থকা তীব্ৰ আকৰ্ষণৰ বাবেই তেওঁ পোনপ্ৰথমে গাঁৱৰ পুথিভঁৰালত দশাৱতাৰ নৃত্যৰে সমাজত নিজৰ প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিছিল আৰু ভূয়সী প্ৰশংসা বুটলিছিল ।
অঞ্চলটোৰ প্ৰয়াত ডিম্বেশ্বৰ মহন্ত আৰু প্ৰয়াত প্ৰাণেশ্বৰ মহন্তৰ ওচৰত সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাৰম্ভিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল জগন্নাথ মহন্তই । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ঐতিহ্যমণ্ডিত হাটবৰ কেন্দ্ৰীয় নাট্য সমাজৰ এগৰাকী দক্ষ অভিনেতা আৰু কৌতুক অভিনেতা হিচাপে এক সুকীয়া আসন দখল কৰে ।
জগন্নাথ মহন্তৰ সাংস্কৃতিক যাত্ৰাৰ এক আকৰ্ষণীয় দিশ আছিল তেখেতৰ যাদুকৰী প্ৰতিভা । বিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা সময়ৰে পৰা যাদু প্ৰদৰ্শনেৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা মহন্তই এটা সফল যাদু দল খুলি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যাদু প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ মহাপুৰুষীয়া নাট্য সংস্কৃতিৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণৰূপে আকৰ্ষিত হয় ।
হাটবৰ কেন্দ্ৰীয় নাট্য সমাজৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত অসম ভিত্তিত অংকীয়া ভাওনা প্ৰতিযোগিতাত তেখেতে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ বঁটা লাভ কৰি কলিয়াবৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল ।
‘ৰাম বিজয়’ নাটৰ ‘পৰশুৰাম’, ‘ৰুক্মিণী হৰণ’ নাটৰ ‘বেদনিধি’ আৰু ‘কেলি গোপাল’ নাটৰ ‘শংখচূড়’ চৰিত্ৰত তেখেতে কৰা অভিনয় আছিল চিৰস্মৰণীয় । তদুপৰি ‘কুৰুক্ষেত্ৰ সমৰ' নাটৰ 'দুঃশাসন’ আৰু ‘সীতা হৰণ বালী বধ' নাটৰ ‘বালী’ চৰিত্ৰতো তেখেতে কৰা বলিষ্ঠ অভিনয় আজিও কলিয়াবৰীয়াৰ মানসপটত ।
কেৱল কলিয়াবৰ বা অসমতে আবদ্ধ নাথাকি জগন্নাথ মহন্তই অসমীয়া সংস্কৃতিক বিশ্বৰ বুকুত চিনাকি কৰি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অগ্ৰণী ভূমিকা লৈছিল । তেওঁৰ অন্যতম কৃতিত্ব আছিল ‘কলিয়াবৰ বিহু দল’ৰ জৰিয়তে সুদূৰ ছোভিয়েট ৰাছিয়াত অনুষ্ঠিত ‘ভাৰত মহোৎসৱ’ত অংশগ্ৰহণ কৰি অসমৰ বাপতিসাহোন বিহু সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰা । এই দলটোৰ জৰিয়তে তেওঁ দেশৰ সীমা চেৰাই বিদেশৰ ভূমিতো অসমীয়া সংস্কৃতিৰ গৌৰৱ ধ্বজ্জা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
আনহাতে, তেওঁৰ নেতৃত্বত নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলাত অসমৰ ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল । ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাই যেনে— দিল্লী, হাৰিয়ানা, অযোধ্যা, আগ্ৰা, ত্ৰিপুৰা, মেঘালয়, অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, ডিমাপুৰ আদিত ভাওনা আৰু নাট অভিনয় প্ৰদৰ্শন কৰি সদ্যপ্ৰয়াত মহন্তই শ্ৰোতা-দৰ্শকৰ মন মোহিত কৰিছিল ।
সুদীৰ্ঘকাল ধৰি কলিয়াবৰ শাখা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন উপ-সভাপতি তথা অসম সাহিত্য সভাৰ আজীৱন সদস্য হিচাপে সাহিত্য জগতলৈ অৱদান আগবঢ়োৱা মহন্ত এগৰাকী সুবক্তাও আছিল । তেওঁ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা, মামণি ৰয়ছম গোস্বামী, ডঃ সূৰ্যকান্ত হাজৰিকা আদি বহু বৰেণ্য ব্যক্তিৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল ।
কৰ্মজীৱনত এজন দক্ষ চাকৰিয়াল হোৱাৰ উপৰিও একনিষ্ঠ সমাজকৰ্মী তথা কলিয়াবৰ শাখা জ্যেষ্ঠ নাগৰিক সন্মিলনৰ পৰম হিতৈষী হিচাপে তেওঁ সমাজখনক একত্ৰিত কৰি ৰাখিছিল । তেওঁৰ সাহিত্যিক কৰ্মৰ নিদৰ্শন ‘জীৱনৰ ডুখৰীয়া ছবি’ নামৰ গ্ৰন্থত প্ৰকাশ পাইছে ।
মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁ সহধৰ্মিনী, একমাত্ৰ পুত্ৰৰ লগতে এটি বৃহৎ পৰিয়াল আৰু গুণমুগ্ধক ইহসংসাৰত এৰি থৈ যায় । তেওঁৰ মৃত্যুত কলিয়াবৰৰ বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সত্ৰ সমাজ আৰু সাহিত্য সভাই গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে । তেওঁৰ কৰ্মনিষ্ঠা আৰু সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা অদম্য ভক্তি নতুন প্ৰজন্মৰ বাবে সদায় পথ প্ৰদৰ্শক হৈ ৰ’ব ।
লগতে পঢ়ক : মণিপুৰৰ গীটাৰিষ্টক দিল্লীত হত্যা : ঘৰৰ বাহিৰত হুলস্থূল নকৰিবলৈ কওতে লাগিল লেঠা !