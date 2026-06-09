‘ঐ পুলিচ’ৰ মুক্তিৰ দিন সলনি, কেতিয়া ছবিগৃহলৈ আহিব ৰবি শৰ্মা অভিনীত ছবিখন ?

‘ঐ পুলিচ’ৰ মুক্তিৰ দিন সলনি, কেতিয়া ছবিগৃহলৈ আহিব ৰবি শৰ্মা অভিনীত ছবিখন ?
অনির্দিষ্ট কাললৈ পিছুৱাই দিয়া হ'ল 'ঐ পুলিচ'ৰ মুক্তিৰ দিন । সামাজিক মাধ্যমত এক ভিডিঅ’যোগে এই কথা জনালে নিৰ্মাতাই ।
Published : June 9, 2026 at 4:11 PM IST
গুৱাহাটী: অহা জুলাই মাহত মুক্তি পোৱাৰ কথা আছে কেবাখনো অসমীয়া চিনেমাই ৷ ইয়াৰ ভিতৰত এখন অন্যতম চিনেমা হৈছে উদীয়মান পৰিচালক সুব্ৰত কাকতিৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ‘ঐ পুলিচ’ ৷ অহা ৩ জুলাইত মুক্তিলাভ কৰাৰ কথা আছিল বহু প্ৰত্যাশিত 'ঐ পুলিচ' ছবিখনে । যি কথা ইতিমধ্যে প্ৰায় এমাহ পূৰ্বে সামাজিক মাধ্যমযোগে ঘোষণা কৰিছিল ছবিখনৰ নিৰ্মাতাসকলে ।
কিন্তু উক্ত দিনটোতে মুক্তিলাভ কৰিব আন এখন বহু প্ৰত্যাশিত অসমীয়া ছবি 'ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ০২' এ । একেটা দিনতে দুখনকৈ অসমীয়া ছবি মুক্তিলাভ কৰিলে অসমীয়া ছবি উদ্যোগৰ ওপৰত যে প্ৰভাৱ পৰিব, তাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল চৰ্চাৰ । এই চৰ্চা অব্যাহত থকাৰ মাজতে 'ঐ পুলিচ' টীমে গ্ৰহণ কৰিলে এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ।
অনির্দিষ্ট কাললৈ পিছুৱাই দিয়া হ'ল ছবিখনৰ মুক্তিৰ দিন । সামাজিক মাধ্যমত এক ভিডিঅ’যোগে এই কথা জনালে পৰিচালক সুব্ৰত কাকতি, অভিনেতা ৰবি শৰ্মা আৰু অভিনেত্ৰী অমৃতা গগৈয়ে ।
ভিডিঅ’ বাৰ্তাটোত অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই কয়, ‘‘১৩ এপ্ৰিলত এটা টিজাৰ মুকলি কৰি আমি ৩ জুলাইত আমাৰ ছবিখনে মুক্তিলাভ কৰিব বুলি জনাইছিলোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত আমি গম পালোঁ যে ৩ জুলাইত 'ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ০২' ছবিখনেও মুক্তিৰ দিন লৈছে । আমি দুয়োখন ছবিৰ মাজত প্ৰতিযোগিতা হোৱাটো বিচৰা নাই । সেয়ে আমি আমাৰ ছবিৰখনৰ মুক্তিৰ দিন পিছুৱাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ । ছবিখন আমি কেতিয়া মুক্তি দিম সেই সিদ্ধান্ত ল’ব পৰা নাই ৷ কাৰণ হিন্দী বা অসমীয়াকে ধৰি বিভিন্ন ছবি আহি আছে । কাৰো অসুবিধা কৰিব বিচৰা নাই । সকলো অসমীয়া ছবিয়েই প্ৰাধান্য পাওক ।’’ অতি শীঘ্ৰে ছবিখনৰ ট্ৰেইলাৰটোও মুকলি কৰিব বুলি জনাই অভিনেতাগৰাকীয়ে ।
উল্লেখ্য যে, অসমীয়া সংস্কৃতিক জগতত 'SUV'ৰ নামেৰে পৰিচিত সুব্ৰত কাকতিৰ পৰিচালনাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এখন নতুন অসমীয়া ছবি 'ঐ পুলিচ'। ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৰবি শৰ্মা আৰু অমৃতা গগৈয়ে । লগতে অন্যান্য চৰিত্ৰসমূহত অভিনয় কৰিছে অতুল পাঁচনি, জ্বলি লস্কৰ, অমিতাভ ৰাজখোৱা, অৰ্চনা চৌধুৰীকে ধৰি কেইবাগৰাকীও ন-পুৰণি অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে । ছবিখনৰ সংগীত প্ৰণয় দত্তৰ ।
লগতে পঢ়ক: এইবাৰ গুৱাহাটীলৈ আহিব 'গানছ এন ৰ'জেছ'