মাতৃ মধু চোপ্ৰাক ‘ৰাণী’ বুলি সম্বোধন বিশ্ব তাৰকা প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ
নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই ক’লে- তেওঁ মোক সদায় আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাট দেখুৱাইছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 17, 2026 at 1:28 PM IST
হায়দৰাবাদ: বিশ্ব তাৰকা প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা জোনাছে ১৭ জুন, বুধবাৰে পুৱা নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টৰ জৰিয়তে মাতৃ ডাঃ মধু চোপ্ৰাক ৭৩ সংখ্যক জন্মদিনৰ ওলগ জনায় । মাতৃৰ জন্মদিনৰ এই বিশেষ ক্ষণত প্ৰিয়ংকাই তেওঁক মৰমেৰে ‘ৰাণী’ বুলি সম্বোধন কৰাৰ লগতে তেওঁ সদায় জীৱনৰ পথ প্ৰদৰ্শক হৈ থকা বুলি উল্লেখ কৰে ।
প্ৰিয়ংকাই মাতৃৰ সৈতে এখন ধুনীয়া ছবি শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, "মোৰ ৰাণীক... জন্মদিনৰ শুভকামনা @drmadhuakhourichopra, আপুনি সদায় মোক সঠিক পথ দেখুৱাই আহিছে ।" প্ৰিয়ংকাৰ ভাতৃ সিদ্ধাৰ্থ চোপ্ৰায়ো তেওঁৰ মাতৃৰ বাবে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা অতি মৰমৰ তথা আবেগিক প’ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।
প্ৰিয়ংকা আৰু পপ তাৰকা নিক জোনাছৰ বিবাহৰ এখন পাৰিবাৰিক ছবি নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত শ্বেয়াৰ কৰি সিদ্ধাৰ্থই লিখিছে, "মাক জন্মদিনৰ অশেষ শুভকামনা । আপোনাৰ সৰলতা, আকৰ্ষণ আৰু ধৈৰ্য সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয় । আপুনি সদায় এটি তৰাৰ দৰে উজ্জ্বল হৈ থাকক । ভাল পাওঁ মা, আপোনাৰ জন্মদিনটো অতি সুন্দৰ হওক ।"
উল্লেখ্য যে, মধু চোপ্ৰা পেছাত এগৰাকী চিকিৎসক আৰু তেওঁৰ চিকিৎসা জীৱন অতি সফল আছিল । তেওঁ আৰু তেওঁৰ প্ৰয়াত স্বামী ডাঃ অশোক চোপ্ৰাই ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত চিকিৎসক হিচাপে সেৱা আগবঢ়াইছিল । প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি, মধু চোপ্ৰা প্ৰিয়ংকাৰ কাম-কাজ আৰু তেওঁৰ প্ৰডাকশ্বন বেনাৰ 'পাৰ্পল পেবল পিকচাৰ্ছ' পৰিচালনাৰ সৈতে সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হৈ আছে । প্ৰিয়ংকায়ো প্ৰায়ে তেওঁৰ জীৱনত পিতৃ-মাতৃৰ গভীৰ প্ৰভাৱ আৰু গুৰুত্বৰ কথা মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰি আহিছে ।
কেইমাহমান পূৰ্বে আমেৰিকাত অনুষ্ঠিত এটা অনুষ্ঠানৰ ৰেড কাৰ্পেটত প্ৰিয়ংকা আৰু তেওঁৰ স্বামী নিক জোনাছক একেলগে দেখা গৈছিল । এই অনুষ্ঠানতে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰাৰ সময়ত প্ৰিয়ংকাই তেওঁলোকৰ কন্যা মালতী মেৰী জোনাছক ডাঙৰ-দীঘল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ মাতৃ আৰু নিকৰ মাতৃৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে । প্ৰিয়ংকাই জানিবলৈ দিয়ে যে দুই আইতাকে মৰমৰ নাতিনীয়েকৰ সকলো দায়িত্ব সুন্দৰকৈ চম্ভালি লৈছে । সেইবাবেই তেওঁ আৰু নিক— দুয়ো কোনো চিন্তা নোহোৱাকৈ নিজৰ কামত সম্পূৰ্ণ মনোযোগ দিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
প্ৰিয়ংকাই প্ৰায়ে তেওঁৰ জীৱনত পিতৃৰ গভীৰ প্ৰভাৱৰ কথাও প্ৰকাশ কৰি আহিছে । শেহতীয়াকৈ, প্ৰিয়ংকাই নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত এটা প'ষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁৰ প্ৰয়াত পিতৃ ডাঃ অশোক চোপ্ৰাক ত্ৰয়োদশ সংখ্যক মৃত্যু বাৰ্ষিকীত মৰমেৰে স্মৰণ কৰে । ইয়াৰ লগতে তেওঁ জীৱনৰ বিভিন্ন সময়ত পিতৃৰ সৈতে কটোৱা মধুৰ মুহূৰ্তবোৰৰ কেইখনমান পুৰণি ফটোও অনুৰাগীসকলৰ বাবে শ্বেয়াৰ কৰে ।
ফটোবোৰৰ সৈতে তেওঁ এটা আবেগিক টোকাও লিখে, “আপুনি আৰু মই সদায় একেলগে নাচো । দেউতা আপোনাক বৰকৈ মিছ কৰোঁ । আপুনি সদায় ইয়াতেই আছে.. মোৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত আৰু প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে। আপোনাক বহুত ভাল পাওঁ ।”
লগতে পঢ়ক : কন্যা মালতীৰ নিৰাপত্তাক লৈ কিয় চিন্তিত প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা ? শেহতীয়া সাক্ষাৎকাৰত প্ৰকাশ কৰিলে বিস্ফোৰক তথ্য