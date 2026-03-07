প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ দৃষ্টিত হলীউড বলীউডৰ পাৰ্থক্য : চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ শৈলী আৰু অনুৰাগীৰ সমৰ্থন
প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই ভাৰতীয় আৰু আমেৰিকান চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ মাজৰ পাৰ্থক্যৰ বিষয়ে মতামত আগবঢ়াইছে ৷
হায়দৰাবাদ : বলীউড আৰু হলীউড উভয়তে সফলতা লাভ কৰা প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই ভাৰতীয় আৰু আমেৰিকান চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ মাজৰ পাৰ্থক্যসমূহ আলোচনা কৰিছে । তেওঁ উল্লেখ কৰা অনুসৰি, আমেৰিকান উদ্যোগটোত শ্বুটিং আৰু প্ৰডাকশ্যনৰ সময়সূচী অতি নিৰ্দিষ্ট আৰু সুশৃংখল ।
বলীউড আৰু হলীউড— দুয়োটা উদ্যোগতে সফলতাৰ সোৱাদ লাভ কৰা গ্ল’বেল তাৰকা প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা জোনাছে শেহতীয়াকৈ এই দুই উদ্যোগৰ মাজৰ পাৰ্থক্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ গতি ভিন্ন হয় ।
৪৩ বছৰীয়া অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ২০০৩ চনত 'দ্য হিৰো: লাভ ষ্টৰী অফ এ স্পাই' (The Hero: Love Story of a Spy) নামৰ চোৰাংচোৱা থ্ৰীলাৰখনৰ জৰিয়তে বলীউডত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত ২০১৫ চনত 'কুৱাণ্টিকো' (Quantico) নামৰ থ্ৰীলাৰ ধাৰাবাহিকখনৰ জৰিয়তে তেওঁ হলীউডত খোজ পেলায় ।
তেওঁৰ মতে, আমেৰিকাৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগত দৃশ্যগ্ৰহণৰ সময় আৰু পদ্ধতিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট নিয়মানুৱৰ্তিতা দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
আমেৰিকান আৰু ভাৰতীয় চিনেমা নিৰ্মাণৰ পাৰ্থক্য
প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাই 'দ্য হলীউড ৰিপ'ৰ্টাৰ'ক জনোৱা অনুসৰি, আমেৰিকাত চিনেমাৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত সকলো অতি পৰিকল্পিত আৰু নিৰ্দিষ্ট । তাত কেতিয়া, কি আৰু কেনেকৈ শ্বুটিং কৰা হ’ব, সেইটো আগতীয়াকৈ থিৰাং কৰা থাকে । বেছিভাগ প্ৰডাকশ্যনতে দিনটোৰ বাবে নিৰ্ধাৰিত কামখিনি সেইদিনাই শেষ কৰাটো বাধ্যতামূলক । আনকি দিনটোত কিমানটা 'শ্বট' লোৱা হ’ব, তাৰো এটা সম্পূৰ্ণ তালিকা থাকে । গতিকে, সময়মতে কাম শেষ কৰিবলগীয়া হোৱা বাবে তাত মানসিক চাপ বহুত বেছি থাকে ।
আনহাতে, ভাৰতীয় চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত কামৰ গতি ইমান খৰটকীয়া নহয় । প্ৰিয়ংকাই উল্লেখ কৰা মতে, ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগত কামৰ পৰিৱেশ আমেৰিকাৰ তুলনাত কিছু শিথিল বা আৰামদায়ক ।
কামৰ পদ্ধতি আৰু সময়ৰ ব্যৱস্থাপনা
প্ৰিয়ংকাই জনোৱা মতে, ভাৰতীয় চিনেমাৰ কামবোৰ কিছু লেহেমীয়া আৰু নমনীয় । যদি কোনো এটা দিনত নিৰ্ধাৰিত দৃশ্যগ্ৰহণ শেষ নহয়, তেন্তে বিশেষ চিন্তাৰ কাৰণ নাই; সেই কাম পিছদিনাও কৰিব পৰা যায় । তদুপৰি, ভাৰতত সাধাৰণতে চিনেমাৰ এটা অংশৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ১০ৰ পৰা ২০ দিনৰ এটা বিৰতি লোৱা হয় আৰু তাৰ পিছতহে পৰৱৰ্তী অংশৰ কাম আৰম্ভ হয় । এই ব্যৱস্থাটোৰ বাবেই ভাৰতীয় অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলে একেলগে কেইবাখনো চিনেমাৰ কাম কৰিবলৈ সুবিধা পায় ।
আনহাতে, হলীউডৰ পদ্ধতিটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ । তাত এটা নিৰ্দিষ্ট তিনি মাহৰ সময়সীমাৰ ভিতৰত চিনেমাখনৰ গোটেই দৃশ্যগ্ৰহণ একেলগে শেষ কৰা হয় । প্ৰিয়ংকাই স্বীকাৰ কৰে যে ইয়াৰ পৰিচালনা কেনেকৈ সম্ভৱ হয়, সেয়া চিন্তা কৰিবলগীয়া হ’লেও, ব্যৱস্থাটোৱে সুন্দৰকৈ কাম কৰে । তেওঁৰ মতে, দুয়োটা উদ্যোগৰে নিজা নিজা কাম কৰাৰ ধৰণ আছে আৰু সেইবোৰ নিজ নিজ ঠাইত সফল ।
ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা আৰু পদ্মশ্ৰী সন্মানেৰে বিভূষিত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে আমেৰিকালৈ যোৱাৰ পিছতো ভাৰতীয় অনুৰাগীসকলে তেওঁক জনোৱা সমৰ্থনৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে ৷
গায়ক নিক জোনাছৰ পত্নী প্ৰিয়ংকাই কয়, "বিগত ২৫ বছৰ ধৰি মোৰ চিনেমাসমূহ ভাল পোৱা দৰ্শকসকলৰ পৰা মই অপাৰ মৰম আৰু শুভকামনা লাভ কৰি নিজকে ধন্য মানিছোঁ । আনকি মোৰ জীৱনৰ কঠিন সময়তো তেওঁলোকে মোক সহায় কৰিছে । তেওঁলোকে মোৰ হৈ যুঁজ দিয়ে আৰু মোক সদায় সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ।"
দৰ্শকৰ মৰম আৰু প্ৰিয়ংকাৰ অনুভৱ
প্ৰিয়ংকাই কয়, "যেতিয়া আপোনাৰ কামে কাৰোবাৰ মন চুই যায়, তেতিয়া সঁচাকৈয়ে এক শক্তিশালী অনুভৱ হয় । সেয়েহে মই সদায় অনুৰাগীসকলক মোৰ হৃদয়ত স্থান দিওঁ ।"
'ফেশ্বন', 'মেৰী কম', 'দ্য স্কাই ইজ পিংক', 'বৰফী', 'দিল ধড়কনে দো', 'বাজীৰাও মস্তানী' আৰু '৭ খুন মাফ'ৰ দৰে চিনেমাত শক্তিশালী অভিনয়ৰ বাবে পৰিচিত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে জীৱনৰ কঠিন সিদ্ধান্তবোৰ লোৱাৰ সময়ত দৰ্শকৰ এই অকুণ্ঠ সমৰ্থনে তেওঁক যথেষ্ট সহায় কৰে ।
