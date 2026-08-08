ETV Bharat / entertainment

ভাৰতীয় খাদ্যৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ জোনাছ ব্ৰাদাৰ্ছ

ভাৰতীয় খাদ্যৰ প্ৰেমত প্ৰিয়ংকাৰ স্বামী নিক জোনাছ ! অনুৰাগীৰ বাবে আহিছে আন এক ডাঙৰ খবৰ ৷

Priyanka Chopra's husband Nick Jonas loves Indian food
ভাৰতীয় খাদ্যৰ প্ৰেমত প্ৰিয়ংকাৰ স্বামী নিক জোনাছ (Photo : ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 8, 2026 at 1:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : প্ৰখ্যাত আমেৰিকান পপ বেণ্ড ‘জোনাছ ব্ৰাদাৰ্ছ’ৰ দুই জনপ্ৰিয় সদস্য তথা ভাই-ককাই নিক জোনাছ আৰু জো জোনাছে শেহতীয়াকৈ ভাৰতীয় সোৱাদযুক্ত খাদ্যৰ প্ৰতি থকা তেওঁলোকৰ বিশেষ প্ৰেম প্ৰদৰ্শন কৰিছে । দুয়োকে একেলগে ভাৰতৰ অতি জনপ্ৰিয় আঞ্জা 'বাটাৰ চিকেন' আৰু 'লেম্ব চপছ' অতি তৃপ্তিৰে খোৱা দেখা গৈছে । ভাৰতীয় খাদ্যৰ এই অপূৰ্ব সোৱাদ লৈ পপ তাৰকা দুগৰাকীয়ে ভাৰতীয় ব্যঞ্জনৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে ।

নিক জোনাছে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এটা ৰীলছ শ্বেয়াৰ কৰিছে, য’ত তেওঁ আৰু তেওঁৰ ককায়েক জো জোনাছে এখন ভাৰতীয় ৰেষ্টুৰেণ্টত বহি পকৰী, লেম্ব চপছ আৰু বাটাৰ চিকেনৰ দৰে জিভালৈ পানী অহা সুস্বাদু ভাৰতীয় খাদ্যৰ জুতি লৈ থকা দেখা গৈছে । প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ স্বামী নিকে এই ভিডিঅ’টো শ্বেয়াৰ কৰি লিখিছে, ‘Stuff’ ।

নিক, জো আৰু তেওঁলোকৰ ভাতৃ কেভিন জোনাছে একেলগে ‘জোনাছ ব্ৰাদাৰ্ছ’ নামৰ পপ ৰক বেণ্ডটোৰ জৰিয়তে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল । ২০০৬ চনত এই বেণ্ডটোৱে কলম্বিয়া লেবেলৰ অধীনত তেওঁলোকৰ প্ৰথমটো ষ্টুডিঅ’ এলবাম ‘ইটছ এবাউট টাইম’ মুক্তি দিছিল । এই সময়ছোৱাত বেণ্ডটো ডিজনী চেনেলৰ এক অতি চিনাকি মুখ হৈ পৰিছিল আৰু এই নেটৱৰ্কটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এক বৃহৎ সংখ্যক অনুৰাগী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

তেওঁলোকে ডিজনীৰ অতি সফল মিউজিকেল টেলিভিছন ছবি ‘কেম্প ৰক’ আৰু ইয়াৰ দ্বিতীয় খণ্ড ‘কেম্প ৰক ২: দ্য ফাইনেল জেম’ত অভিনয় কৰিছিল । ইয়াৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ নিজৰে দুখন ধাৰাবাহিক— ‘জোনাছ ব্ৰাদাৰ্ছ: লিভিং দ্য ড্ৰীম’ আৰু ‘জোনাছ’ প্ৰচাৰিত হৈছিল । ২০০৮ চনত মুক্তি পোৱা বেণ্ডটোৰ তৃতীয়টো ষ্টুডিঅ’ এলবাম ‘এ লিটল বিট লংগাৰ’ এও ব্যৱসায়িকভাৱে ব্যাপক সফলতা লাভ কৰিছিল । এই এলবামটোৰ মুখ্য গীত আছিল ‘বাৰ্নিন আপ’ ।

বেণ্ডটোৱে কিছুকালৰ বাবে সংগীতৰ কাম-কাজ স্থগিত ৰখাৰ কথা নিশ্চিত কৰাৰ পিছত, জো জোনাছে ২০১১ চনত তেওঁৰ প্ৰথমটো একক ষ্টুডিঅ’ এলবাম ‘ফাষ্টলাইফ’ মুক্তি দিয়ে । এই এলবামটোৱে ব্যৱসায়িকভাৱে মধ্যমীয়া সফলতা লাভ কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত সৃজনীশীল মতানৈক্যৰ বাবে জোনাছ ব্ৰাদাৰ্ছ বেণ্ডটো আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাঙি যোৱাত, জো জোনাছে ২০১৫ চনত ‘ডিএনচিই’ নামৰ এটা ফংক-পপ বেণ্ড গঠন কৰে আৰু ইয়াৰ মুখ্য কণ্ঠশিল্পী হিচাপে কাম কৰে । এই নতুন বেণ্ডটোৱে তেওঁলোকৰ প্ৰথমটো একক গীত ‘কেক বাই দ্য ওচেন’ৰ জৰিয়তে বিপুল ব্যৱসায়িক সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

আনহাতে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ কথা ক’বলৈ গ’লে, তেওঁক অতি শীঘ্ৰেই এছ. এছ. ৰাজামৌলীৰ পৰিচালনাত নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া ‘বাৰাণসী’ নামৰ চলচ্চিত্ৰখনত দেখিবলৈ পোৱা যাব । এই ছবিত মহেশ বাবুৱে দ্বৈত চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ লগতে প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা আৰু পৃথ্বীৰাজ সুকুমাৰণেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাত অভিনয় কৰিছে । ছবিখনৰ কাহিনীভাগ 'ৰুদ্ৰ' নামৰ চৰিত্ৰটোৰ দুঃসাহসিক অভিযানক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ়ি উঠিছে । বাৰাণসী চহৰখনে এটা ধুমকেতু বা উল্কাপিণ্ডৰ সম্ভাব্য খুন্দাৰ মুখামুখি হোৱাৰ সময়তে কাহিনীটো কেইবাটাও বেলেগ বেলেগ সময়ৰ প্ৰেক্ষাপটত গতি কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : পত্নী প্ৰিয়ংকা নহয়, বলীউডৰ ‘গুপুত খবৰে’হে ভুলাই ৰাখিছে নিক জোনাছক ! জানক আচল কথাটো কি ?

TAGGED:

জোনাছ ব্ৰাদাৰ্ছ বাটাৰ চিকেন
প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ স্বামী নিক জোনাছ
NICK JONAS JOE JONAS INDIAN FOOD
প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰা বাৰাণসী ছবি
NICK JONAS LOVES INDIAN FOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.